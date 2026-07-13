O futebol holandês está em choque com a morte, aos 38 anos, do árbitro Rob Dieperink. A notícia foi divulgada pela Federação Holandesa de Futebol: “O mundo da arbitragem perde um árbitro muito estimado, com experiência internacional, mas, acima de tudo, um colega gentil e dedicado. Nossos pensamentos estão com sua família, seus amigos e todos aqueles que lhe eram próximos”. A imprensa holandesa, citando fontes internas da polícia, informa que está descartado o envolvimento de outras pessoas: o árbitro foi encontrado morto em sua casa em Borculo, 160 km a leste de Amsterdã.
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Morreu o árbitro holandês Dieperink, que havia sido preso após a partida entre Crystal Palace e Fiorentina
Árbitro da Eredivisie desde 2017 e um dos profissionais do VAR na Euro 2024, Dieperink havia apitado, no último sábado, o amistoso entre Go Ahead Eagles e Apollon. Conforme lembra o Corriere.it, o árbitro holandês deveria ter sido um dos árbitros escalados para a Copa do Mundo, também como árbitro de VAR, mas, em abril passado, após ter feito parte da equipe de arbitragem da partida entre Crystal Palace e Fiorentina na Liga de Conferências, ele foi preso em um hotel em Londres sob a acusação de abuso sexual contra um adolescente de 17 anos. O caso foi posteriormente arquivado por falta de provas, mas, segundo o Corriere.it, marcou profundamente Dieperink e, de fato, custou-lhe a vaga na Copa do Mundo.
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