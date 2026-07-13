Morreu o árbitro holandês Dieperink, que havia sido preso após a partida entre Crystal Palace e Fiorentina

Árbitro da Eredivisie desde 2017 e um dos profissionais do VAR na Euro 2024, Dieperink havia apitado, no último sábado, o amistoso entre Go Ahead Eagles e Apollon. Conforme lembra o Corriere.it, o árbitro holandês deveria ter sido um dos árbitros escalados para a Copa do Mundo, também como árbitro de VAR, mas, em abril passado, após ter feito parte da equipe de arbitragem da partida entre Crystal Palace e Fiorentina na Liga de Conferências, ele foi preso em um hotel em Londres sob a acusação de abuso sexual contra um adolescente de 17 anos. O caso foi posteriormente arquivado por falta de provas, mas, segundo o Corriere.it, marcou profundamente Dieperink e, de fato, custou-lhe a vaga na Copa do Mundo.







