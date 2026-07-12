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Mohamed Saeed

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Morgan Rogers reage à discussão “ridícula” em torno de Jude Bellingham, enquanto a disputa pela camisa nº 10 da Inglaterra é dominada pelo astro da Copa do Mundo, autor de seis gols

J. Bellingham
M. Rogers
Inglaterra
Copa do Mundo

Morgan Rogers rebateu a narrativa “ridícula” que surgiu antes da Copa do Mundo e sugeria que Jude Bellingham deveria ser deixado de fora da escalação titular da Inglaterra. O astro do Real Madrid tem sido o destaque dos Três Leões na América do Norte, silenciando os críticos com uma série de atuações decisivas sob o comando de Thomas Tuchel.

  • Bellingham iguala o recorde de Maradona na vitória sobre a Noruega

    Bellingham deu continuidade à sua sensacional fase na Copa do Mundo ao marcar dois gols na vitória da Inglaterra por 2 a 1 sobre a Noruega nas quartas de final, igualando um recorde de 40 anos detido por Diego Maradona. Ao marcar dois gols pela segunda partida consecutiva da fase eliminatória, o ícone do Real Madrid repetiu o feito alcançado pela lenda argentina durante o torneio de 1986 no México.

    O jogador de 23 anos foi a força motriz da virada dos Três Leões contra a seleção norueguesa liderada por Erling Haaland. Em uma atuação que combinou finalização precisa com domínio no meio-campo, Bellingham registrou sete dribles bem-sucedidos e sofreu inúmeras faltas, provando ser uma força incontrolável enquanto a Inglaterra garantia sua vaga entre as quatro melhores.


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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rogers critica o debate “ridículo” sobre a vaga de titular

    Apesar de ser atualmente o principal destaque da Inglaterra, com seis gols, Bellingham enfrentou um intenso escrutínio na preparação para a competição. Alguns setores da mídia chegaram a sugerir que Rogers deveria substituí-lo na posição de camisa 10, uma narrativa que o próprio jogador do Aston Villa agora desmentiu.

    Em entrevista à FOX Sports após a vitória sobre a Noruega, Rogers descartou a ideia de que a vaga de Bellingham estivesse em risco. “Jogador do torneio, talvez? Hum... inacreditável. Acho ridícula a ideia de que algumas pessoas pensassem que ele não iria jogar neste torneio ou que não seria escalado”, afirmou Rogers, claramente frustrado com as especulações antes do torneio.

  • O melhor jogador de equipe

    Embora as manchetes sejam dominadas por suas proezas como artilheiro, Rogers fez questão de destacar o esforço defensivo e o desgaste físico que Bellingham assume pelo bem da equipe.

    “Ele provou repetidas vezes no cenário mundial o quão bom jogador é. Ele se dedicou, permaneceu conosco e colheu os frutos. Ele se esforça muito pela equipe, e não apenas com os gols; se você observar, ele fica completamente exausto no final de cada partida porque dá tudo de si, e por isso colhe os frutos. Que jogador e que pessoa, e sim... todos nós o amamos”, acrescentou Rogers.


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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    E agora, o que vem a seguir?

    A Inglaterra agora aguarda ansiosa pelas semifinais, com Bellingham consolidado como o pilar indiscutível da equipe. Para Rogers e o restante do elenco, o debate sobre quem deveria ocupar o papel de articulador da equipe foi resolvido de forma enfática em campo, deixando os críticos “ridículos” sem onde se esconder.

    Bellingham espera manter sua excelente forma quando a Inglaterra enfrentar a Argentina na quarta-feira, em busca de uma vaga na final da Copa do Mundo.

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