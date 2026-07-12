Morgan Rogers reage à discussão “ridícula” em torno de Jude Bellingham, enquanto a disputa pela camisa nº 10 da Inglaterra é dominada pelo astro da Copa do Mundo, autor de seis gols

Bellingham deu continuidade à sua sensacional fase na Copa do Mundo ao marcar dois gols na vitória da Inglaterra por 2 a 1 sobre a Noruega nas quartas de final, igualando um recorde de 40 anos detido por Diego Maradona. Ao marcar dois gols pela segunda partida consecutiva da fase eliminatória, o ícone do Real Madrid repetiu o feito alcançado pela lenda argentina durante o torneio de 1986 no México.

O jogador de 23 anos foi a força motriz da virada dos Três Leões contra a seleção norueguesa liderada por Erling Haaland. Em uma atuação que combinou finalização precisa com domínio no meio-campo, Bellingham registrou sete dribles bem-sucedidos e sofreu inúmeras faltas, provando ser uma força incontrolável enquanto a Inglaterra garantia sua vaga entre as quatro melhores.



