AFP
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Morgan Rogers reage à discussão “ridícula” em torno de Jude Bellingham, enquanto a disputa pela camisa nº 10 da Inglaterra é dominada pelo astro da Copa do Mundo, autor de seis gols
Bellingham iguala o recorde de Maradona na vitória sobre a Noruega
Bellingham deu continuidade à sua sensacional fase na Copa do Mundo ao marcar dois gols na vitória da Inglaterra por 2 a 1 sobre a Noruega nas quartas de final, igualando um recorde de 40 anos detido por Diego Maradona. Ao marcar dois gols pela segunda partida consecutiva da fase eliminatória, o ícone do Real Madrid repetiu o feito alcançado pela lenda argentina durante o torneio de 1986 no México.
O jogador de 23 anos foi a força motriz da virada dos Três Leões contra a seleção norueguesa liderada por Erling Haaland. Em uma atuação que combinou finalização precisa com domínio no meio-campo, Bellingham registrou sete dribles bem-sucedidos e sofreu inúmeras faltas, provando ser uma força incontrolável enquanto a Inglaterra garantia sua vaga entre as quatro melhores.
- Getty Images Sport
Rogers critica o debate “ridículo” sobre a vaga de titular
Apesar de ser atualmente o principal destaque da Inglaterra, com seis gols, Bellingham enfrentou um intenso escrutínio na preparação para a competição. Alguns setores da mídia chegaram a sugerir que Rogers deveria substituí-lo na posição de camisa 10, uma narrativa que o próprio jogador do Aston Villa agora desmentiu.
Em entrevista à FOX Sports após a vitória sobre a Noruega, Rogers descartou a ideia de que a vaga de Bellingham estivesse em risco. “Jogador do torneio, talvez? Hum... inacreditável. Acho ridícula a ideia de que algumas pessoas pensassem que ele não iria jogar neste torneio ou que não seria escalado”, afirmou Rogers, claramente frustrado com as especulações antes do torneio.
O melhor jogador de equipe
Embora as manchetes sejam dominadas por suas proezas como artilheiro, Rogers fez questão de destacar o esforço defensivo e o desgaste físico que Bellingham assume pelo bem da equipe.
“Ele provou repetidas vezes no cenário mundial o quão bom jogador é. Ele se dedicou, permaneceu conosco e colheu os frutos. Ele se esforça muito pela equipe, e não apenas com os gols; se você observar, ele fica completamente exausto no final de cada partida porque dá tudo de si, e por isso colhe os frutos. Que jogador e que pessoa, e sim... todos nós o amamos”, acrescentou Rogers.
- Getty Images Sport
E agora, o que vem a seguir?
A Inglaterra agora aguarda ansiosa pelas semifinais, com Bellingham consolidado como o pilar indiscutível da equipe. Para Rogers e o restante do elenco, o debate sobre quem deveria ocupar o papel de articulador da equipe foi resolvido de forma enfática em campo, deixando os críticos “ridículos” sem onde se esconder.
Bellingham espera manter sua excelente forma quando a Inglaterra enfrentar a Argentina na quarta-feira, em busca de uma vaga na final da Copa do Mundo.
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