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Morgan Rogers rasga elogios ao “incansável” companheiro de equipe Joao Pedro, enquanto o ataque de cara nova do Chelsea manda recado aos rivais da Premier League
A fome de que o Chelsea precisava
O ataque do Chelsea parece estar encontrando seu melhor ritmo na hora certa, e Rogers fez questão de destacar a importância de Pedro para o sucesso recente da equipe. O atacante brasileiro voltou ao time titular contra o Bournemouth após se recuperar de uma lesão que o deixou fora da viagem a Brentford. Ele mostrou sua importância rapidamente, marcando dois gols com precisão no segundo tempo para ajudar o time de Enzo Maresca a conquistar uma vitória convincente por 5 a 1.
Rogers, que também marcou na goleada sobre o Bournemouth, acredita que o ex-jogador do Brighton oferece muito mais do que capacidade de finalização. O jogador da seleção inglesa de base elogiou a dedicação de seu parceiro de ataque e destacou como ela beneficia toda a estrutura da equipe. “Acho que a vontade dele de marcar gols, a vontade de trabalhar pela equipe é enorme”, disse Rogers.
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O impacto de um brasileiro incansável
O ex-meia do Aston Villa destacou o enorme impacto que seu companheiro tem em seu jogo e explicou como a sintonia natural entre os dois em campo cria oportunidades constantes de ataque. Pela posição em que atua, ter um companheiro confiável a quem passar a bola facilita a troca de passes, permitindo que ambos tabelam com frequência e se movimentem de forma fluida durante toda a partida.
“Especialmente para mim, pela posição em que jogo, isso me ajuda muito. Ele sempre me dá uma opção. Posso sempre tabelar com ele, e ele pode tabelar comigo. Acho que ele é uma peça fundamental para nós, não só pelos gols que marca, mas também porque trabalha muito. Ele corre sem parar pelo corredor e também ajuda a equipe na defesa. Está vivendo um grande momento, e é muito bom para o Chelsea que seja assim”, explicou Rogers.
Um diferencial de eficiência no terço final do campo
Os dois gols de Pedro contra o Bournemouth elevaram sua marca a cinco gols em apenas cinco jogos da Premier League nesta temporada. Depois de marcar 15 vezes em sua temporada de estreia em Londres, o jogador de 25 anos deve superar com folga sua melhor marca pessoal se mantiver a forma atual. Rogers destacou que essa precisão nas finalizações não é por acaso, mas resultado de uma preparação intensa nos treinos em Cobham, onde o brasileiro trabalha seu posicionamento e o momento certo de entrar na área.
“Não é a única coisa em que ele se concentra, mas boa parte do seu foco está em fazer gols e estar dentro da área. Ele trabalhou nos treinos como chegar à área, entrar nela e marcar gols, e tem feito isso em todos os jogos desde que cheguei aqui”, explicou Rogers.
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Montando o tridente ofensivo definitivo
A parceria cada vez mais entrosada entre Rogers, Joao Pedro e Cole Palmer se tornou um dos principais fatores do bom início de temporada do Chelsea. Palmer teve papel importante nos dois gols marcados por Jordan Henderson contra o Bournemouth, e a movimentação dos três jogadores de ataque tem sido difícil de conter para as defesas da primeira divisão. Rogers reconheceu que, embora o trio esteja se entendendo bem, todo o elenco contribui para uma ameaça ofensiva coletiva cada vez maior.
“Como ameaça ofensiva, não somos só nós três, mas somos bastante perigosos nessas situações. A questão é quantas vezes conseguimos chegar a essas situações, e ainda estamos trabalhando para fazer isso mais vezes do que temos feito. Mas, quando conseguimos, confiamos bastante uns nos outros para marcar e criar chances. Então, é algo positivo que tiramos do início da temporada. Agora é só manter isso”, observou Rogers.
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