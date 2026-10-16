O ataque do Chelsea parece estar encontrando seu melhor ritmo na hora certa, e Rogers fez questão de destacar a importância de Pedro para o sucesso recente da equipe. O atacante brasileiro voltou ao time titular contra o Bournemouth após se recuperar de uma lesão que o deixou fora da viagem a Brentford. Ele mostrou sua importância rapidamente, marcando dois gols com precisão no segundo tempo para ajudar o time de Enzo Maresca a conquistar uma vitória convincente por 5 a 1.

Rogers, que também marcou na goleada sobre o Bournemouth, acredita que o ex-jogador do Brighton oferece muito mais do que capacidade de finalização. O jogador da seleção inglesa de base elogiou a dedicação de seu parceiro de ataque e destacou como ela beneficia toda a estrutura da equipe. “Acho que a vontade dele de marcar gols, a vontade de trabalhar pela equipe é enorme”, disse Rogers.