A ascensão meteórica de Rogers não passou despercebida, com o ex-meio-campista do Villa, Andy Townsend, sugerindo que o atacante de 23 anos tem potencial para jogar nos maiores clubes do mundo. Desde sua chegada ao Villa Park, Rogers tem impressionado com sua força e versatilidade, qualidades que agora o colocam na mira de grandes clubes de todo o continente.

“Sinceramente, acho que ele é o tipo de jogador que poderia jogar em qualquer time”, disse Townsend aoOLBG. “Ele poderia ir para o Barcelona, para o Real Madrid, qualquer um, porque não há muitos que possam fazer isso. Não foi sua melhor temporada pessoalmente pelo Aston Villa, mas ele ainda assim foi muito eficaz.” Isso ocorre em meio a relatos de que Rogers surgiu como um alvo sério para o Arsenal, campeão da Premier League, que busca reforçar suas opções de ataque.



