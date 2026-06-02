Getty
Traduzido por
Morgan Rogers “poderia ir para o Barcelona ou o Real Madrid”, mas o Aston Villa é dissuadido de tentar uma transferência de 20 milhões de libras do Arsenal pelo pentacampeão da Premier League Gabriel Jesus
Grandes clubes europeus de olho em Morgan Rogers
A ascensão meteórica de Rogers não passou despercebida, com o ex-meio-campista do Villa, Andy Townsend, sugerindo que o atacante de 23 anos tem potencial para jogar nos maiores clubes do mundo. Desde sua chegada ao Villa Park, Rogers tem impressionado com sua força e versatilidade, qualidades que agora o colocam na mira de grandes clubes de todo o continente.
“Sinceramente, acho que ele é o tipo de jogador que poderia jogar em qualquer time”, disse Townsend aoOLBG. “Ele poderia ir para o Barcelona, para o Real Madrid, qualquer um, porque não há muitos que possam fazer isso. Não foi sua melhor temporada pessoalmente pelo Aston Villa, mas ele ainda assim foi muito eficaz.” Isso ocorre em meio a relatos de que Rogers surgiu como um alvo sério para o Arsenal, campeão da Premier League, que busca reforçar suas opções de ataque.
- AFP
O fator Thomas Tuchel e os rumores sobre o PSG
O futuro de Rogers pode ser fortemente influenciado por seu desempenho na cena internacional. Com Thomas Tuchel comandando a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, uma boa campanha dos Três Leões poderia elevar o valor de transferência do jovem a um nível que seria difícil para o Villa ignorar, o que poderia despertar o interesse de clubes como o Paris Saint-Germain.
“Acho que o que vai definir o verão de Morgan é, obviamente, o que acontecer com a Inglaterra. É claro que Thomas Tuchel vê o talento que ele tem”, acrescentou Townsend. “Se ele conseguir isso neste verão, seria muito difícil para o Villa recusar uma oferta extremamente alta.”
Ele explicou: “Rogers para o PSG? Fazer parte de algo assim, com muitos jogadores jovens, seria empolgante. Aquele time pode permanecer unido por pelo menos mais dois ou três anos, então ir para lá e fazer parte disso seria uma ótima jogada.”
Gabriel Jesus serve de alerta para Unai Emery
Enquanto Rogers pode estar de saída, o Villa tem sido associado a uma possível contratação do atacante do Arsenal, Gabriel Jesus, para reforçar seu ataque. No entanto, Townsend acredita que o jogador da seleção brasileira, que conquistou cinco títulos da Premier League em passagens pelo Manchester City e pelos Gunners, representa um risco muito grande devido às suas constantes preocupações com a condição física.
“Pessoalmente, não vejo Gabriel Jesus indo para o Aston Villa. Acho que, por esse valor, haverá muita gente interessada, mas ele tem tido muitos problemas com lesões”, explicou Townsend. “Acho que é preciso ter cuidado. O Villa precisa gastar seu dinheiro com muita sabedoria. Embora eu sempre tenha admirado a dedicação de Jesus e como ele sempre trabalhou excepcionalmente duro e liderou o ataque de forma agressiva, sua carreira foi prejudicada por muitas lesões. Para o Villa, isso seria uma preocupação agora.”
- Getty Images Sport
Riscos financeiros e o dilema de Ollie Watkins
A avaliação de 20 milhões de libras (27 milhões de dólares) atribuída a Jesus representa uma pechincha no mercado atual para um jogador de seu calibre, mas qualquer transferência provavelmente dependeria de o Villa receber uma oferta substancial pelo craque Ollie Watkins. Sem uma venda significativa, investir pesadamente em um jogador com histórico irregular de lesões é visto como uma aposta que poderia sair pela culatra para o time participante da Liga dos Campeões.
“Ele é um jogador barato por 20 milhões de libras, não há dúvida sobre isso. Ele ganhou o campeonato com o Arsenal e o City, ele sabe como fazer isso”, observou Townsend. “Então, ele é um jogador barato se for 20 milhões ou menos. O problema são essas lesões. Você vai conseguir 32 jogos com ele? Se você só vai ter 20 partidas por temporada, não é o suficiente. Você precisa de mais do que isso para um clube como o Villa, então não vejo essa contratação como a escolha certa.”