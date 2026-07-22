Morgan Rogers explica como Xabi Alonso o convenceu a se transferir para o Chelsea, enquanto o novo jogador mais caro da história do futebol britânico se reúne com seu “melhor amigo”, Cole Palmer

Apesar do interesse de outros grandes rivais da Premier League, a atração de jogar pelo gigante londrino e, especificamente, trabalhar sob a orientação de Alonso provou ser impossível de recusar para o jogador da seleção inglesa. Ao explicar sua decisão em sua primeira entrevista desde a transferência, Rogers destacou a sintonia tática entre ele e seu novo técnico.

“Tive algumas conversas com ele e acho que, para mim, é importante entender como o técnico é, como ele age e como quer trabalhar”, revelou Rogers ao site oficial do Chelsea. “Isso se encaixa perfeitamente com a maneira como vejo o jogo, como quero jogar e como quero ser eu mesmo, me sentir livre e me expressar. O fato de ele fazer parte disso foi um fator determinante para eu estar aqui.”