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Morgan Rogers explica como Xabi Alonso o convenceu a se transferir para o Chelsea, enquanto o novo jogador mais caro da história do futebol britânico se reúne com seu “melhor amigo”, Cole Palmer
Alonso, o fator decisivo na jogada que bateu o recorde
Apesar do interesse de outros grandes rivais da Premier League, a atração de jogar pelo gigante londrino e, especificamente, trabalhar sob a orientação de Alonso provou ser impossível de recusar para o jogador da seleção inglesa. Ao explicar sua decisão em sua primeira entrevista desde a transferência, Rogers destacou a sintonia tática entre ele e seu novo técnico.
“Tive algumas conversas com ele e acho que, para mim, é importante entender como o técnico é, como ele age e como quer trabalhar”, revelou Rogers ao site oficial do Chelsea. “Isso se encaixa perfeitamente com a maneira como vejo o jogo, como quero jogar e como quero ser eu mesmo, me sentir livre e me expressar. O fato de ele fazer parte disso foi um fator determinante para eu estar aqui.”
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Reencontro com o “melhor amigo” Palmer
Além do apelo tático de Alonso, a contratação facilita um reencontro com Palmer. Os dois compartilham uma amizade lendária que remonta ao período em que jogaram juntos no Manchester City. Rogers destacou que Palmer foi incansável em sua busca para fechar o negócio, mantendo contato constante à medida que as negociações avançavam rumo à conclusão que bateu recordes.
“Conheço o Cole desde os meus 14 anos, primeiro nas seleções de base da Inglaterra e depois quando estávamos juntos no Man City. Já vínhamos conversando sobre isso há algum tempo; sempre adoraríamos ter jogado juntos. Então, por isso ter se concretizado, estamos os dois animados”, disse Rogers. “Ele não para de me ligar, me mandar mensagens, e mal posso esperar. Acho que essa é provavelmente a coisa mais especial: jogar com um dos seus melhores amigos e estar ao lado dele todos os dias. É algo que me deixa realmente animado.”
Negócio britânico que bateu recordes
O Chelsea chegou a um acordo para contratar Rogers, do Aston Villa, por impressionantes 117 milhões de libras — o valor mais alto já pago pelo clube, superando os 115 milhões de libras gastos com Moises Caicedo em 2023. Ele também se tornou o jogador britânico mais caro de todos os tempos, superando Elliot Anderson, cuja contratação pelo Manchester City, vindo do Nottingham Forest, custou 116 milhões de libras no início deste verão. Rogers comprometeu-se com o Chelsea a longo prazo, assinando um contrato de sete anos que o manterá no oeste de Londres até 2033.
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Aproveitando o sucesso internacional
A transferência coroa uma ascensão incrível de Rogers, que jogava pelo Middlesbrough antes de se transferir para o Villa em 2024. Sua evolução acelerou rapidamente sob o comando de Unai Emery, levando à sua convocação para a seleção inglesa de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo de 2026. Rogers teve um torneio de grande destaque, principalmente ao ser titular na semifinal contra a Argentina, onde deu uma assistência para Anthony Gordon. Essa experiência internacional, combinada com sua regularidade na Premier League, convenceu o Chelsea de que ele era o perfil certo para liderar seu renovado ataque na próxima temporada.
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