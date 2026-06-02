Morgan Rogers está “disposto a se juntar ao Arsenal”, mas Julian Álvarez continua sendo a “contratação dos sonhos” dos Gunners

O Arsenal voltou rapidamente sua atenção para o mercado de transferências após conquistar o título da Premier League. Mikel Arteta busca reforçar suas opções de ataque, já que o clube pretende aproveitar o sucesso nacional para dar continuidade ao seu desempenho, em vez de considerá-lo uma conquista isolada.

De acordo com a BBC, o atacante Rogers, do Aston Villa, surgiu como um alvo sério. A versatilidade do jogador de 23 anos é vista como um trunfo fundamental, especialmente porque ele pode atuar pela ala esquerda e em várias posições de ataque. O atacante também estaria aberto a uma transferência para o Emirates Stadium neste verão.

Apesar do interesse em Rogers, o Arsenal continua a ver o astro do Atlético de Madrid, Álvarez, como sua principal contratação. No entanto, o Barcelona também está interessado no argentino, cujo valor de mercado é estimado em mais de 120 milhões de libras.