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Morgan Rogers está “disposto a se juntar ao Arsenal”, mas Julian Álvarez continua sendo a “contratação dos sonhos” dos Gunners
O Arsenal intensifica os planos para reforçar o ataque
O Arsenal voltou rapidamente sua atenção para o mercado de transferências após conquistar o título da Premier League. Mikel Arteta busca reforçar suas opções de ataque, já que o clube pretende aproveitar o sucesso nacional para dar continuidade ao seu desempenho, em vez de considerá-lo uma conquista isolada.
De acordo com a BBC, o atacante Rogers, do Aston Villa, surgiu como um alvo sério. A versatilidade do jogador de 23 anos é vista como um trunfo fundamental, especialmente porque ele pode atuar pela ala esquerda e em várias posições de ataque. O atacante também estaria aberto a uma transferência para o Emirates Stadium neste verão.
Apesar do interesse em Rogers, o Arsenal continua a ver o astro do Atlético de Madrid, Álvarez, como sua principal contratação. No entanto, o Barcelona também está interessado no argentino, cujo valor de mercado é estimado em mais de 120 milhões de libras.
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As vendas podem ser fundamentais para concretizar os planos do Arsenal
A estratégia de contratações do Arsenal está sendo moldada por considerações financeiras. Depois de gastar cerca de 250 milhões de libras na última temporada e recompensar o sucesso com bônus significativos, o clube precisa administrar cuidadosamente seu orçamento durante a atual janela de transferências.
Vários jogadores podem deixar o clube para abrir espaço para novas contratações. Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Leandro Trossard estão entre aqueles cujo futuro é incerto, enquanto Ethan Nwaneri, formado na base, também estaria sendo considerado para venda devido aos benefícios financeiros de uma transferência de jogador formado no clube.
Grandes mudanças em outras posições
A possível reformulação vai além do ataque. Ben White, Christian Norgaard, Fabio Vieira e Reiss Nelson estão entre os jogadores que podem deixar o clube, enquanto Jakub Kiwior já assinou com o Porto. O Arsenal também está se planejando para o longo prazo. O jovem Eli Junior Kroupi, do Bournemouth, continua sendo muito valorizado pelo clube, enquanto o promissor atacante adolescente do Leicester City, Jeremy Monga, também surgiu como um alvo.
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O Arsenal enfrenta decisões cruciais no mercado de transferências
As próximas semanas provavelmente determinarão a magnitude da reformulação do Arsenal neste verão. Qualquer tentativa de contratação de Rogers, Alvarez ou outros alvos prioritários pode depender da capacidade do clube de gerar recursos por meio da venda de jogadores. Ao mesmo tempo, o Arsenal continuará equilibrando suas ambições imediatas com o planejamento de longo prazo, buscando tanto estrelas consagradas quanto jovens talentos em ascensão antes do início da nova temporada.