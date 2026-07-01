Morgan Rogers entra, Martin Odegaard sai? Ex-meio-campista do Arsenal reage aos rumores surpreendentes de transferência que circulam em torno do capitão dos Gunners e do meia-atacante do Aston Villa

A postura do Arsenal em relação às saídas pode ser influenciada pelas contratações, já que os principais alvos teriam sido identificados. O craque do Villa, Rogers, supostamente ocupa um lugar de destaque nessa lista, embora o talentoso jogador de 23 anos tenha um preço estimado em 130 milhões de libras (172 milhões de dólares).

Se outra negociação recorde fosse concretizada, Odegaard poderia ser sacrificado para abrir espaço para uma contratação ambiciosa? Schwarz acrescentou, quando essa pergunta lhe foi feita: “Não acho que seja o Odegaard, não. Mas é claro que é preciso equilibrar as finanças. É preciso ser sensato e sustentável como clube.

“Mas se você considerar apenas o sucesso do clube de futebol em campo, acredito que Odegaard ficará. E, claro, como vencedor de títulos e campeão, quando você quer contratar alguém, precisa pagar um pouco mais do que os outros.

“É preciso ter um ou dois jogadores em cada posição, com certeza. E se eles estão analisando a situação, então sabem o que lhes falta — ou talvez não o que falta, mas o que querem acrescentar para ficarem mais fortes. E é preciso ser proativo; às vezes, é preciso aproveitar essas oportunidades antes mesmo de precisar delas e colocá-las em prática.

“Ele [Rogers] é um jogador comprovado na Premier League e eu gosto muito dele. É um jogador fantástico e vimos o que ele fez no Aston Villa. É um bom jogador que poderia ser um grande trunfo.

“Não sei se o Arsenal precisa vender alguém. Mas, se precisarem equilibrar as finanças, então também terão que analisar essa possibilidade. Porque é preciso trazer novos jogadores para o vestiário na nova temporada para criar uma nova dinâmica, de modo que nem todos fiquem acomodados onde estavam no ano passado. É preciso sempre estimular os jogadores a terem um desempenho melhor e a saberem que há competição por cada vaga e posição no time.”