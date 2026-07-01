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Morgan Rogers entra, Martin Odegaard sai? Ex-meio-campista do Arsenal reage aos rumores surpreendentes de transferência que circulam em torno do capitão dos Gunners e do meia-atacante do Aston Villa
O Arsenal, campeão da Premier League, está ansioso para reforçar seu elenco
Odegaard ergueu o troféu da primeira divisão inglesa em maio, quando a espera de 22 anos pelo domínio nacional chegou ao fim para a equipe vermelha do norte de Londres. Após três vice-campeonatos consecutivos, o Arsenal finalmente conseguiu afastar a ameaça do Manchester City, do Liverpool e companhia.
Houve comemorações frenéticas, e a derrota na final da Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain apenas abalou um pouco o ânimo da torcida; o plano agora é estabelecer uma era de sucesso tangível sob a orientação do técnico espanhol Arteta.
Um elenco repleto de estrelas parece bem posicionado para atingir essa meta, mas qualquer time ambicioso deve buscar o aprimoramento constante. Isso significa reforçar o elenco a cada janela de transferências, com um orçamento generoso disponível para a contratação de jogadores de comprovada qualidade.
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Será que o capitão do clube, Odegaard, poderia ser vendido na janela de transferências do verão de 2026?
Tem-se especulado que Odegaard, apesar de ser o capitão, poderia estar entre os jogadores que seriam dispensados, em uma tentativa de liberar recursos e espaço no elenco — já que restam apenas dois anos para o término do contrato do jogador de 27 anos, além de que os recentes problemas com lesões precisam ser levados em consideração.
Questionado sobre se ele achava que o norueguês poderia ser dispensado, cinco anos e meio após sua chegada inicial por meio de um acordo de empréstimo com o Real Madrid, Schwarz — em entrevista concedida em parceria com a Betinia — disse ao GOAL: “Acho que todo mundo quer manter bons jogadores no time.
“Especialmente para o técnico, que quer ter as melhores opções para conquistar títulos e ter temporadas de sucesso. Acho que ele continuará fazendo parte da equipe e do elenco por mais um ano.
“Às vezes, nem sempre se trata de dinheiro; é melhor ter sucesso esportivo. E se você tiver isso, é claro que a situação financeira também fica melhor. Se eles vencerem na próxima temporada, se tudo correr bem, é claro que o valor dele também será maior. E se você jogar por um time vencedor, vai se tornar um jogador muito cobiçado no mercado de transferências, talvez no ano que vem.”
Uma negociação milionária envolvendo Rogers teria impacto no futuro de Odegaard?
A postura do Arsenal em relação às saídas pode ser influenciada pelas contratações, já que os principais alvos teriam sido identificados. O craque do Villa, Rogers, supostamente ocupa um lugar de destaque nessa lista, embora o talentoso jogador de 23 anos tenha um preço estimado em 130 milhões de libras (172 milhões de dólares).
Se outra negociação recorde fosse concretizada, Odegaard poderia ser sacrificado para abrir espaço para uma contratação ambiciosa? Schwarz acrescentou, quando essa pergunta lhe foi feita: “Não acho que seja o Odegaard, não. Mas é claro que é preciso equilibrar as finanças. É preciso ser sensato e sustentável como clube.
“Mas se você considerar apenas o sucesso do clube de futebol em campo, acredito que Odegaard ficará. E, claro, como vencedor de títulos e campeão, quando você quer contratar alguém, precisa pagar um pouco mais do que os outros.
“É preciso ter um ou dois jogadores em cada posição, com certeza. E se eles estão analisando a situação, então sabem o que lhes falta — ou talvez não o que falta, mas o que querem acrescentar para ficarem mais fortes. E é preciso ser proativo; às vezes, é preciso aproveitar essas oportunidades antes mesmo de precisar delas e colocá-las em prática.
“Ele [Rogers] é um jogador comprovado na Premier League e eu gosto muito dele. É um jogador fantástico e vimos o que ele fez no Aston Villa. É um bom jogador que poderia ser um grande trunfo.
“Não sei se o Arsenal precisa vender alguém. Mas, se precisarem equilibrar as finanças, então também terão que analisar essa possibilidade. Porque é preciso trazer novos jogadores para o vestiário na nova temporada para criar uma nova dinâmica, de modo que nem todos fiquem acomodados onde estavam no ano passado. É preciso sempre estimular os jogadores a terem um desempenho melhor e a saberem que há competição por cada vaga e posição no time.”
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Jogos do Arsenal: Começa a contagem regressiva para a temporada 2026-27
O Arsenal intensificará seus preparativos para a pré-temporada nas próximas semanas, antes do confronto pela Community Shield contra o Manchester City, em 16 de agosto, e da estreia em casa na temporada 2026-27 contra o recém-promovido Coventry, em 21 de agosto.
Vários jogadores do time continuam a serviço da Copa do Mundo por enquanto — incluindo Odegaard —, enquanto Rogers faz parte dos planos da Inglaterra para o torneio e não terá permissão para discutir qualquer negociação de transferência até que a busca dos Três Leões pela glória mundial chegue ao fim.