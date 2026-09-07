Getty Images Sport
Traduzido por
Morgan Rogers desafia após o Arsenal impor a Xabi Alonso sua primeira derrota como técnico do Chelsea
Início vencedor de Alonso é interrompido no Emirates
Três vitórias no início de seu trabalho alimentaram o otimismo de que Alonso poderia ter uma transição sem sobressaltos em Stamford Bridge, mas o espanhol levou um choque de realidade na tarde de domingo. Apesar da vantagem inicial proporcionada por Rogers, o Chelsea acabou cedendo a reação e foi derrotado por 2 a 1 pelo Arsenal, no norte de Londres. Foi o primeiro gosto da derrota para Alonso desde que assumiu o comando em Cobham, após um início perfeito que incluiu vitórias sobre Fulham e Brighton & Hove Albion, além de um triunfo sobre o Luton Town pela Copa da Liga Inglesa.
Falando após o apito final no Emirates, o atacante foi rápido em destacar que o time ainda está muito no começo sob o comando de Alonso. "É só o quarto jogo com ele. Sabemos que temos trabalho a fazer. Mesmo depois das três vitórias, sabíamos que era preciso trabalhar, então isso não muda. Seguimos totalmente focados e seguimos em frente", disse Rogers. "Ainda há coisas nas quais precisamos trabalhar. Ainda somos novos, com um novo técnico, tentando combinar nossas ideias e melhorar cada vez mais. Mas vamos conseguir. Sabemos que vamos."
- Getty Images Sport
Resiliência após confronto hostil
A partida começou perfeitamente para os visitantes quando Rogers balançou as redes dentro dos dois primeiros minutos. Sua finalização precisa, rasteira e colocada foi para o canto inferior a partir da entrada da área, silenciando momentaneamente a torcida da casa e dando ao Chelsea a esperança de uma quarta vitória consecutiva. No entanto, a qualidade do Arsenal acabou prevalecendo. Kai Havertz empatou a partida na metade do primeiro tempo antes de Martin Odegaard completar a virada pouco depois do intervalo.
Rogers reconheceu o impacto imediato da derrota, mas elogiou o esforço demonstrado por seus companheiros de equipe em um ambiente hostil. "Estamos decepcionados", reconheceu. "Viemos aqui com a missão de tentar vencer, e não conseguimos, então, é claro, os jogadores e os rapazes estão decepcionados. Mas a temporada é longa e este é um lugar difícil para jogar. Acho que nos portamos bem. Jogamos bem em grande parte da partida, criamos chances e defendemos bem quando foi necessário."
Adaptando-se à revolução de Alonso
A velocidade com que o Chelsea adotou a filosofia de Alonso tem sido um dos assuntos mais comentados deste início de temporada. Rogers acredita que o elenco mostrou grande personalidade para assimilar ideias táticas complexas tão rapidamente, ainda que a execução siga em evolução. "Tem sido realmente muito bom e muito positivo", continuou Rogers. "Você vê repetidamente treinadores chegando e tendo dificuldades no início enquanto se adaptam, mas nós fizemos muito bem em absorver as ideias do treinador."
O atacante destacou que o incentivo que os jogadores recebem diariamente em Cobham tem impulsionado a crença de que estão no caminho certo. Ele acredita que a base está sendo construída para algo sustentável, independentemente de resultados pontuais em jogos fora de casa complicados. "Claro, há áreas a melhorar porque ainda estamos bem no começo. Mas, vendo sinais positivos tão cedo e sendo incentivados constantemente, todos os dias no campo de treino e nos jogos, só há um caminho para nós, e é para a frente."
- AFP
De olho no próximo desafio
A derrota faz com que o Chelsea busque uma resposta imediata em seus próximos compromissos, incluindo um confronto pela Copa da Liga Inglesa contra o Leeds United. A ausência de Moises Caicedo foi sentida no coração do meio-campo no Emirates, e a condição física de Reece James continua sendo um ponto de atenção enquanto Alonso tenta encontrar seu melhor time titular. As próximas semanas representarão um duro teste para a determinação do Chelsea, que busca provar que a "novidade" do projeto é motivo para otimismo, e não uma desculpa para o fracasso.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.