Morgan Rogers desafia após o Arsenal impor a Xabi Alonso sua primeira derrota como técnico do Chelsea

Três vitórias no início de seu trabalho alimentaram o otimismo de que Alonso poderia ter uma transição sem sobressaltos em Stamford Bridge, mas o espanhol levou um choque de realidade na tarde de domingo. Apesar da vantagem inicial proporcionada por Rogers, o Chelsea acabou cedendo a reação e foi derrotado por 2 a 1 pelo Arsenal, no norte de Londres. Foi o primeiro gosto da derrota para Alonso desde que assumiu o comando em Cobham, após um início perfeito que incluiu vitórias sobre Fulham e Brighton & Hove Albion, além de um triunfo sobre o Luton Town pela Copa da Liga Inglesa.

Falando após o apito final no Emirates, o atacante foi rápido em destacar que o time ainda está muito no começo sob o comando de Alonso. "É só o quarto jogo com ele. Sabemos que temos trabalho a fazer. Mesmo depois das três vitórias, sabíamos que era preciso trabalhar, então isso não muda. Seguimos totalmente focados e seguimos em frente", disse Rogers. "Ainda há coisas nas quais precisamos trabalhar. Ainda somos novos, com um novo técnico, tentando combinar nossas ideias e melhorar cada vez mais. Mas vamos conseguir. Sabemos que vamos."