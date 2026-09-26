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Morgan Rogers brinca com ausência de Cole Palmer na Inglaterra, mas defende companheiro de Chelsea de crítica de Thomas Tuchel
Tuchel expressa frustração com a ausência de Palmer
Tuchel não escondeu sua decepção com a decisão de Palmer de pular a mais recente convocação da Inglaterra, que inclui um amistoso de grande destaque contra a Espanha e jogos cruciais da Liga das Nações. A estrela do Chelsea optou por um período de reabilitação pessoal no Caribe em vez de se apresentar ao centro de treinamento do Tottenham, citando a necessidade de "gerenciamento de carga" após uma campanha anterior interrompida por lesão. O técnico da Inglaterra sugeriu que o jogador está perdendo oportunidades demais de se integrar ao elenco sob seu novo comando.
O treinador alemão destaca uma tensão crescente entre as necessidades do clube e as exigências da seleção entre as necessidades do clube e as exigências da seleção, especialmente considerando que outros nomes de peso, como Declan Rice e Marcus Rashford, também deixaram a atual convocação citando pequenas preocupações físicas.
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Rogers apoia companheiro de equipe apesar de provocação bem-humorada
Enquanto Tuchel criticava a ausência sob a perspectiva de um treinador, Rogers foi rápido em proteger seu amigo de longa data. Rogers, que dividiu quarto com Palmer durante o período em que estiveram nas categorias de base da Inglaterra, reconheceu a decepção por não ter o meia à disposição, mas insistiu que o bem-estar dos jogadores deve vir em primeiro lugar. O jogador de 24 anos explicou que as exigências do futebol moderno requerem uma autorregulação cuidadosa para evitar danos de longo prazo, especialmente após a intensidade que Palmer enfrentou no ano passado, durante sua temporada de afirmação em Londres.
"Infelizmente ele não pôde estar aqui, mas acho que ele tem de focar no corpo dele depois do que passou no ano passado. Ele precisa estar em boa condição física e isso, obviamente, vem em primeiro lugar para nós, jogadores. Você quer estar na melhor forma física possível." Rogers disse aos repórteres. No entanto, o ex-jogador do Aston Villa não resistiu a uma piada sobre ficar separado de seu grande companheiro por alguns dias e, sorrindo, comentou: "Não, para falar a verdade, estou bem com essa folga dele. Ficar perto dele 24 horas por dia, 7 dias por semana, pode ser bem difícil, então essa pausa é até bem agradável. Mas, claro, adoro jogar com o Cole. Adoro estar perto dele."
Benefícios a longo prazo para clube e seleção
A dupla tem sido fundamental para o Chelsea nesta temporada, somando um total de sete gols e seis assistências enquanto prospera sob o esquema tático de Xabi Alonso. Rogers acredita que permitir que Palmer tenha tempo para se recuperar agora trará dividendos tanto para o Chelsea quanto para a Inglaterra no futuro. Ele enfatizou que um Palmer em plena forma é essencial para o sucesso da seleção, mesmo que isso signifique ficar de fora de compromissos imediatos para garantir que ele possa atuar no auge na reta decisiva da temporada e em futuros grandes torneios.
Ao falar sobre a necessidade da pausa, Rogers acrescentou: "Estou decepcionado por ele não estar aqui, obviamente, de um ponto de vista egoísta. Mas sei que isso será melhor para ele daqui para frente, para que possamos ter a melhor versão dele ao longo de toda a temporada e com a camisa da Inglaterra no futuro. Acho que, como nação, você quer Cole Palmer e jogadores assim com a camisa da Inglaterra, mas isso nem sempre é possível com os jogos e com o que temos pela frente. Você tem que se administrar, especialmente depois do que ele passou no ano passado, ele não quer passar por isso de novo. Então ele tomou uma decisão por si mesmo para cuidar do próprio corpo."
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Inglaterra busca redenção após a dor da Copa do Mundo
Com Palmer ausente, espera-se que Rogers assuma um papel mais destacado enquanto a Inglaterra tenta igualar a qualidade técnica da campeã mundial Espanha. A seleção ainda está lidando com as consequências emocionais da eliminação na Copa do Mundo contra a Argentina, quando surgiram questionamentos sobre sua capacidade de manter o controle sob pressão.
"Nós tivemos essa conversa internamente e isso é algo com que definitivamente vamos aprender. Muitos jogadores viveram aquele ambiente pela primeira vez. Você não sabe como vai se sair e reagir. Saber que passamos por isso, por mais doloroso que tenha sido, espero que essa experiência sirva muito para mim e para o grupo daqui para frente, para que, nessas situações, possamos lembrar como nos sentimos quando o apito soou naquele jogo, de como foi a última meia hora", observou Rogers.
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