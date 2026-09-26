Enquanto Tuchel criticava a ausência sob a perspectiva de um treinador, Rogers foi rápido em proteger seu amigo de longa data. Rogers, que dividiu quarto com Palmer durante o período em que estiveram nas categorias de base da Inglaterra, reconheceu a decepção por não ter o meia à disposição, mas insistiu que o bem-estar dos jogadores deve vir em primeiro lugar. O jogador de 24 anos explicou que as exigências do futebol moderno requerem uma autorregulação cuidadosa para evitar danos de longo prazo, especialmente após a intensidade que Palmer enfrentou no ano passado, durante sua temporada de afirmação em Londres.

"Infelizmente ele não pôde estar aqui, mas acho que ele tem de focar no corpo dele depois do que passou no ano passado. Ele precisa estar em boa condição física e isso, obviamente, vem em primeiro lugar para nós, jogadores. Você quer estar na melhor forma física possível." Rogers disse aos repórteres. No entanto, o ex-jogador do Aston Villa não resistiu a uma piada sobre ficar separado de seu grande companheiro por alguns dias e, sorrindo, comentou: "Não, para falar a verdade, estou bem com essa folga dele. Ficar perto dele 24 horas por dia, 7 dias por semana, pode ser bem difícil, então essa pausa é até bem agradável. Mas, claro, adoro jogar com o Cole. Adoro estar perto dele."