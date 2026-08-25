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Morgan Rogers brilha, mas Enzo Fernandez emburra enquanto o Chelsea de Xabi Alonso supera o Fulham
Rogers causa impacto imediato em thriller no oeste de Londres
A nova era do Chelsea sob o comando de Alonso começou com uma explosão de intenção ofensiva, e o Chelsea garantiu a vitória contra o Fulham em um eletrizante dérbi do oeste de Londres. As manchetes ficaram com Rogers, que justificou seu alto preço após sua chegada do Aston Villa no mês passado. Rogers mostrou qualidade desde o apito inicial e finalmente balançou as redes quatro minutos antes do intervalo, concluindo com categoria após um corte para trás inteligente de Maxence Lacroix. O gol coroou uma atuação dominante no primeiro tempo da equipe visitante, que parecia revigorada sob o comando de seu novo treinador espanhol.
O jogo começou em ritmo frenético, com o atacante brasileiro Joao Pedro colocando o Chelsea em vantagem com apenas 32 segundos, pegando a defesa do Fulham desprevenida. No entanto, os mandantes se recusaram a se entregar e encontraram o empate no meio do primeiro tempo com Josh King. O Chelsea retomou o controle quando Cole Palmer, que sem dúvida foi um dos grandes destaques da noite, produziu um momento de brilho individual. Aproveitando um passe de Pedro, Palmer finalizou para o gol de um ângulo incrivelmente fechado aos 49 minutos.
- AFP
Recepção hostil para Enzo Fernandez em Craven Cottage
Enquanto o clima entre os atacantes do Chelsea era de euforia, o mesmo não podia ser dito de Fernandez. O meio-campista argentino foi vaiado sem piedade pelos torcedores do Fulham quando entrou no segundo tempo. A hostilidade vinda das arquibancadas era consequência direta do drama internacional do verão, já que os fãs em Craven Cottage claramente não haviam perdoado o jogador de 25 anos por seu papel na eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo. Cada toque do meio-campista era recebido com vaias ferozes, criando uma atmosfera tensa nos minutos finais da partida, enquanto o Fulham buscava uma maneira de voltar ao jogo.
A hostilidade em relação a Fernandez está se tornando um tema recorrente para o jogador, que também foi alvo de vaias da própria torcida durante um amistoso de pré-temporada contra a Real Sociedad apenas uma semana antes. Relatos sugerem que o futuro do jogador em Stamford Bridge segue incerto, com o Manchester City supostamente acompanhando de perto sua situação. Apesar das distrações fora de campo e do barulho vindo das arquibancadas, Fernandez tentou dar estabilidade ao meio-campo nos 25 minutos finais.
- Imagn
Alonso vence duelo entre ex-técnicos do Real Madrid
A partida apresentou um fascinante subenredo tático, com Alonso frente a frente com seu ex-companheiro de Real Madrid e seleção da Espanha, Álvaro Arbeloa, que também comandava seu primeiro jogo oficial pelo Fulham. Os dois treinadores tiveram passagens curtas à beira do campo no Santiago Bernabéu na temporada passada antes de seguirem para a Premier League, mas foi Alonso quem saiu vitorioso neste confronto divertido. A flexibilidade tática mostrada pelo Chelsea representou uma clara melhora em relação às temporadas anteriores, já que a equipe conseguiu suportar uma pressão intensa no fim depois de Gonzalo García diminuir a desvantagem do time da casa com uma cabeçada bem colocada.
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As preocupações defensivas continuam para o Chelsea
Alonso recebeu forte respaldo no mercado de transferências, com o Chelsea gastando mais de 300 milhões de libras em reforços para reduzir a diferença para o topo da tabela. Depois de se firmar como um dos primeiros favoritos a desafiar o atual campeão Arsenal. Mas houve lembretes de que o Chelsea tem muito a melhorar se quiser brigar pelo título nesta temporada. A defesa deixou muito a desejar, mesmo com o imponente Maxence Lacroix no centro da linha de três, e a tentativa fraca de Robert Sanchez de impedir que Josh King marcasse o primeiro gol do Fulham reforça o argumento de que o Chelsea precisa de um novo camisa 1.
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