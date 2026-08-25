Morgan Rogers brilha, mas Enzo Fernandez emburra enquanto o Chelsea de Xabi Alonso supera o Fulham

A nova era do Chelsea sob o comando de Alonso começou com uma explosão de intenção ofensiva, e o Chelsea garantiu a vitória contra o Fulham em um eletrizante dérbi do oeste de Londres. As manchetes ficaram com Rogers, que justificou seu alto preço após sua chegada do Aston Villa no mês passado. Rogers mostrou qualidade desde o apito inicial e finalmente balançou as redes quatro minutos antes do intervalo, concluindo com categoria após um corte para trás inteligente de Maxence Lacroix. O gol coroou uma atuação dominante no primeiro tempo da equipe visitante, que parecia revigorada sob o comando de seu novo treinador espanhol.

O jogo começou em ritmo frenético, com o atacante brasileiro Joao Pedro colocando o Chelsea em vantagem com apenas 32 segundos, pegando a defesa do Fulham desprevenida. No entanto, os mandantes se recusaram a se entregar e encontraram o empate no meio do primeiro tempo com Josh King. O Chelsea retomou o controle quando Cole Palmer, que sem dúvida foi um dos grandes destaques da noite, produziu um momento de brilho individual. Aproveitando um passe de Pedro, Palmer finalizou para o gol de um ângulo incrivelmente fechado aos 49 minutos.