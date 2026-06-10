Morgan Rogers, alvo do Arsenal, se pronuncia sobre os rumores de transferência e afirma que ele e Jude Bellingham “com certeza podem jogar juntos” pela Inglaterra na Copa do Mundo de 2026

O craque do Aston Villa tem sido forçado a lidar com uma enxurrada de especulações, à medida que o Arsenal, atual campeão da Premier League, intensifica sua busca pelo versátil meio-campista. Após uma temporada espetacular, na qual Rogers marcou 14 gols e deu 12 assistências em todas as competições, relatos sugerem que Mikel Arteta vê o jogador de 23 anos como uma contratação de peso para reforçar suas opções de ataque na defesa do título.

Falando da base de treinamento da Inglaterra em West Palm Beach, Rogers admitiu que estar no centro de uma disputa de transferência de 80 milhões de libras pode ser uma distração. “Acho que da primeira vez que isso aconteceu, foi assim”, disse ele ao programa The Rest is Football, da Netflix. “Você fica numa situação desconfortável, sem perceber que as pessoas têm tanto interesse em você e você não está ciente disso. Mas, à medida que você envelhece e ganha experiência ao longo do caminho, você sabe que isso faz parte e que 95% disso é apenas ruído. Você ouve, é claro que ouve. Você não consegue evitar [ouvir]. Você sabe que está lá, mas precisa usar isso de forma positiva. Você apenas tenta seguir em frente com seu jogo e se concentrar.”