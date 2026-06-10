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Morgan Rogers, alvo do Arsenal, se pronuncia sobre os rumores de transferência e afirma que ele e Jude Bellingham “com certeza podem jogar juntos” pela Inglaterra na Copa do Mundo de 2026
Rogers comenta o interesse do Arsenal e os "rumores"
O craque do Aston Villa tem sido forçado a lidar com uma enxurrada de especulações, à medida que o Arsenal, atual campeão da Premier League, intensifica sua busca pelo versátil meio-campista. Após uma temporada espetacular, na qual Rogers marcou 14 gols e deu 12 assistências em todas as competições, relatos sugerem que Mikel Arteta vê o jogador de 23 anos como uma contratação de peso para reforçar suas opções de ataque na defesa do título.
Falando da base de treinamento da Inglaterra em West Palm Beach, Rogers admitiu que estar no centro de uma disputa de transferência de 80 milhões de libras pode ser uma distração. “Acho que da primeira vez que isso aconteceu, foi assim”, disse ele ao programa The Rest is Football, da Netflix. “Você fica numa situação desconfortável, sem perceber que as pessoas têm tanto interesse em você e você não está ciente disso. Mas, à medida que você envelhece e ganha experiência ao longo do caminho, você sabe que isso faz parte e que 95% disso é apenas ruído. Você ouve, é claro que ouve. Você não consegue evitar [ouvir]. Você sabe que está lá, mas precisa usar isso de forma positiva. Você apenas tenta seguir em frente com seu jogo e se concentrar.”
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O dilema tático da Inglaterra na posição de camisa 10
A ascensão de Rogers tem causado uma grande dor de cabeça ao técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, especialmente no que diz respeito à disputa com Bellingham pelo papel de pivô criativo da equipe. Enquanto alguns comentaristas debatem se Rogers deveria ser titular em detrimento do jogador do Real Madrid, Micah Richards classificou Bellingham como uma “verdadeira superestrela” que deve continuar sendo a primeira escolha na escalação. Rogers, no entanto, está convicto de que não há necessidade de uma abordagem do tipo “um ou outro”.
“Acho que definitivamente podemos jogar juntos”, insistiu Rogers. “Adoraria jogar com ele. Quero jogar com os melhores jogadores da Inglaterra. Ele está bem na frente dessa lista e é alguém com quem sempre quis jogar desde muito jovem, e isso não mudou até hoje.”
A busca de Arteta por reforços de ponta
Apesar de Rogers ser a principal prioridade no Emirates, os Gunners estariam mantendo suas opções em aberto caso Unai Emery se recuse a autorizar a venda. Se a contratação de Rogers se mostrar muito difícil, o Arsenal teria incluído Morgan Gibbs-White em sua lista de candidatos como uma alternativa de alta qualidade. O capitão do Nottingham Forest teve uma temporada prolífica, embora tenha sido surpreendentemente preterido na convocação de Tuchel para a Copa do Mundo.
Espera-se que o Villa exija uma quantia superior a £ 80 milhões, refletindo o status de Rogers como o Jovem Jogador do Ano da PFA de 2024-25 e suas atuações heroicas na vitória sobre o Freiburg na final da Liga Europa. Com um contrato válido até 2031, o clube de Birmingham detém uma forte posição de barganha.
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Reflexões sobre uma ascensão rápida ao estrelato
Para Rogers, a trajetória de jogador emprestado da Championship a estrela da Copa do Mundo foi surpreendentemente rápida. Há apenas algumas temporadas, ele estava emprestado ao Bournemouth, enquanto seu clube de origem, o Manchester City, observava de longe. Agora, ele é um dos jogadores mais cobiçados do futebol europeu, com até mesmo o Paris Saint-Germain supostamente acompanhando sua situação enquanto ele se prepara para o maior torneio de sua carreira.
"É louco ver o quão longe você pode chegar em tão pouco tempo", refletiu Rogers. "Mas você é ingênuo no futebol se não acredita que as coisas podem mudar tão rapidamente. Isso é o lado bom ou ruim, dependendo de como você quiser ver. Num minuto você pode ser alguém e, no minuto seguinte, pode desaparecer e ser esquecido. Essa é a dura realidade do futebol.” Por enquanto, Rogers parece longe de ser esquecido, já que busca consolidar seu lugar no time titular da Inglaterra — seja jogando ao lado de Bellingham ou assumindo totalmente o lugar dele.