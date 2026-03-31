Getty/GOAL
Traduzido por
Morgan Rogers alertou contra uma transferência para o “cemitério” do Manchester United, enquanto o meia do Aston Villa também é informado sobre por que deve evitar o Chelsea
Contrato de longo prazo e vaga na seleção inglesa: a ascensão de Rogers no Villa Park
O Villa não tem motivos para considerar uma venda, já que Rogers tem contrato até 2031. Esses termos estão ajudando a manter o preço de venda o mais alto possível. Estima-se que seria necessário oferecer uma quantia de nove dígitos para que se considerasse a possibilidade de uma saída.
Várias equipes estariam ponderando se tais valores fariam sentido para seus respectivos objetivos, já que ainda há muito potencial a ser explorado no jogo de Rogers. Ele ainda pode ter a chance de ocupar a vaga de camisa 10 da Inglaterra — à frente de nomes como Jude Bellingham — na Copa do Mundo de 2026.
Depois de ver seu valor disparar com o Aston Villa, após deixar o Manchester City para uma passagem pela Championship com o Middlesbrough, Rogers foi informado de que não há necessidade de considerar uma mudança de ares.
Dizem que olhares de admiração foram lançados em sua direção vindos de Old Trafford, mas a inconsistência tem sido um problema para o Manchester United ao longo de várias temporadas e nem todos estão convencidos de que os Red Devils — que agora ocupam a terceira posição na tabela da Premier League — estejam de volta aos trilhos.
- Getty
Perguntas sobre transferências que Rogers fará ao Aston Villa
Saunders se encaixa nessa categoria; o ex-atacante do Villa comentou com o PariuriX.com sobre os rumores indesejados de transferência: “Morgan Rogers é um jogador de classe. Para um jogador alto, ele se movimenta muito bem com a bola e se sai bem em espaços apertados. Ele sempre mantém a posse de bola e sai de situações difíceis, além de saber marcar gols também.
“Sinceramente, não acho que Rogers deva ir para lugar nenhum, mas consigo imaginar a conversa quando Unai Emery o chamar. Rogers perguntará a Emery quem o Aston Villa planeja contratar. Ele dirá: ‘Se você quer que eu fique, quem vamos contratar? Estamos fazendo compras no Lidl ou em uma loja cara?’
“Eles precisam de jogadores se quiserem dar o próximo passo. Suas mãos estão atadas pelas regras do Fair Play Financeiro, mas os proprietários precisam contratar jogadores se quiserem chegar ao próximo nível. Por que não contrataram Julian Alvarez? Eles precisam de jogadores assim. Por que não estão contratando os melhores jogadores do mundo?
“Eles estão jogando três vezes por semana e o elenco tem se saído excepcionalmente bem, o que não era realmente esperado, mas eles deveriam fazer ainda mais.”
Rogers é aconselhado a evitar o Manchester United e o Chelsea
Saunders acrescentou, ao explicar por que Rogers deveria evitar os grandes clubes que, segundo relatos, gostariam de contar com suas habilidades: “O Manchester United e o Chelsea estão sendo citados em relação a Rogers, mas o Aston Villa é melhor do que ambos. Eu não recomendaria que ele fosse para lá. Já vimos o que acontece quando alguém vai para o Manchester United. É como um cemitério.
“Parece que eles estão indo na direção certa e se livraram de muitos jogadores com atitude ruim, mas tiveram que chegar ao fundo do poço antes de fazer isso. Agora, podem contratar jogadores que queiram jogar mesmo quando faz frio.”
- Getty
O Manchester United iria atrás de Rogers caso Fernandes saísse?
O United anunciou que o jogador da seleção brasileira Casemiro deixará o clube como jogador sem contrato neste verão. Também surgem dúvidas sobre se o capitão do clube, Bruno Fernandes, poderia ser atraído para a Liga Profissional da Arábia Saudita por ofertas lucrativas do Oriente Médio.
Se o português vier a sair, nomes como Rogers certamente entrarão no radar de contratações dos Red Devils. Acredita-se que o United tenha recursos financeiros para investir neste verão, mas seria necessária uma habilidade de negociação considerável para convencer o Villa a abrir mão de seu jogador mais criativo — especialmente se o time também conseguir garantir a classificação para a Liga dos Campeões nesta temporada por meio de sua posição na primeira divisão ou de uma conquista na Liga Europa.