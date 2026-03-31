Morgan Rogers alertou contra uma transferência para o “cemitério” do Manchester United, enquanto o meia do Aston Villa também é informado sobre por que deve evitar o Chelsea

O Villa não tem motivos para considerar uma venda, já que Rogers tem contrato até 2031. Esses termos estão ajudando a manter o preço de venda o mais alto possível. Estima-se que seria necessário oferecer uma quantia de nove dígitos para que se considerasse a possibilidade de uma saída.

Várias equipes estariam ponderando se tais valores fariam sentido para seus respectivos objetivos, já que ainda há muito potencial a ser explorado no jogo de Rogers. Ele ainda pode ter a chance de ocupar a vaga de camisa 10 da Inglaterra — à frente de nomes como Jude Bellingham — na Copa do Mundo de 2026.

Depois de ver seu valor disparar com o Aston Villa, após deixar o Manchester City para uma passagem pela Championship com o Middlesbrough, Rogers foi informado de que não há necessidade de considerar uma mudança de ares.

Dizem que olhares de admiração foram lançados em sua direção vindos de Old Trafford, mas a inconsistência tem sido um problema para o Manchester United ao longo de várias temporadas e nem todos estão convencidos de que os Red Devils — que agora ocupam a terceira posição na tabela da Premier League — estejam de volta aos trilhos.