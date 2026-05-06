Morgan Gibbs-White usa máscara após sofrer uma terrível lesão na cabeça - o Nottingham Forest divulga atualização sobre sua condição física antes da viagem para a semifinal da Liga Europa contra o Aston Villa

A lista de lesionados não termina aí, já que o Forest enfrenta preocupações com a condição física de vários titulares, incluindo Murillo, Ola Aina, Ibrahim Sangare e Dan Ndoye. Pereira mostrou-se evasivo quanto à disponibilidade deles, mas insistiu que a identidade da equipe deve permanecer a mesma, independentemente de quem for titular. Ele acrescentou: “Não porque tenha dúvidas sobre o Morgan, mas porque tenho dúvidas sobre os jogadores lesionados, vou adiar minhas decisões. Mas, na minha cabeça, tenho um plano A, B e C. Temos muitas dúvidas (sobre lesões). Podemos ter dúvidas sobre os jogadores (que podem estar aptos), mas não podemos ter dúvidas sobre o espírito, sobre o que queremos, sobre como acreditamos, sobre a resiliência, sobre o que devemos fazer taticamente. Isso é algo em que não podemos duvidar.”