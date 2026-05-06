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Morgan Gibbs-White usa máscara após sofrer uma terrível lesão na cabeça - o Nottingham Forest divulga atualização sobre sua condição física antes da viagem para a semifinal da Liga Europa contra o Aston Villa
Audição com máscara para Gibbs-White
De acordo com o Nottingham Post, Gibbs-White passou por uma medição para uma máscara facial de proteção, enquanto se esforça para estar em forma para a próxima partida decisiva da Europa. Ele ficou ensanguentado e precisou levar pontos após sofrer um corte terrível na testa durante a vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea na segunda-feira. O técnico Vitor Pereira confirmou que o jogador tomou medidas para proteger a lesão, brincando com a imprensa: “Acho que sim, mas não sei a cor! Acho que ontem ele foi fazer a máscara.” O Forest está desesperado para ter seu craque à disposição, já que busca proteger sua vantagem de um gol no placar agregado.
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Decisões no final da partida no City Ground
Pereira está disposto a esperar até o último momento antes de definir o time titular para a viagem a Villa Park. O técnico português enfrenta um dilema na escolha do time, já que vários jogadores importantes estão se recuperando de contusões. Ao avaliar a situação, Pereira comentou sobre Gibbs-White: “Ele está com dor, com certeza. Vamos ver. Temos até amanhã para ver se ele está apto ou não. Vamos ver. É uma grande dúvida. Essa não é uma decisão minha, é uma decisão entre o jogador, a equipe médica e eu. Mas ainda não tivemos a última reunião para decidir.”
Preocupações com a condição física em todo o elenco
A lista de lesionados não termina aí, já que o Forest enfrenta preocupações com a condição física de vários titulares, incluindo Murillo, Ola Aina, Ibrahim Sangare e Dan Ndoye. Pereira mostrou-se evasivo quanto à disponibilidade deles, mas insistiu que a identidade da equipe deve permanecer a mesma, independentemente de quem for titular. Ele acrescentou: “Não porque tenha dúvidas sobre o Morgan, mas porque tenho dúvidas sobre os jogadores lesionados, vou adiar minhas decisões. Mas, na minha cabeça, tenho um plano A, B e C. Temos muitas dúvidas (sobre lesões). Podemos ter dúvidas sobre os jogadores (que podem estar aptos), mas não podemos ter dúvidas sobre o espírito, sobre o que queremos, sobre como acreditamos, sobre a resiliência, sobre o que devemos fazer taticamente. Isso é algo em que não podemos duvidar.”
- AFP
De olho na final
Pereira definirá sua escalação definitiva após um treino noturno na quarta-feira, enquanto o time se prepara para defender a vantagem de 1 a 0. Se o Forest conseguir passar pelo Villa, avançará para a final da Liga Europa, onde enfrentará o SC Freiburg ou o Braga, com o time português atualmente levando vantagem de 2 a 1 na primeira partida.