Morgan Gibbs-White presta homenagem a Elliot Anderson após a morte de sua mãe com uma comemoração emocionante, enquanto o Nottingham Forest chega às semifinais da Liga Europa

O clube confirmou a indisponibilidade de Anderson pouco antes do início da partida, o que gerou uma onda de solidariedade por parte da comunidade futebolística. Helen esteve sempre presente ao longo da carreira do filho, desde os tempos em que ele jogava na base do Newcastle até sua ascensão à Premier League.

Expressando o luto coletivo da organização, um comunicado oficial do Forest dizia: “Elliot Anderson não poderá disputar a partida desta noite devido ao falecimento de sua amada mãe, Helen. Todos no Nottingham Forest Football Club expressam suas mais sinceras condolências a Elliot e sua família diante desta notícia extremamente triste. Nossos pensamentos e sinceras condolências estão com a família Anderson neste momento difícil.”