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Elliot Anderson Morgan Gibbs-White Nottingham Forest 2025-26Getty/GOAL
Adhe Makayasa

Traduzido por

Morgan Gibbs-White presta homenagem a Elliot Anderson após a morte de sua mãe com uma comemoração emocionante, enquanto o Nottingham Forest chega às semifinais da Liga Europa

Nottingham Forest
M. Gibbs-White
E. Anderson
Nottingham Forest x Porto
Porto
Liga Europa
Premier League

Morgan Gibbs-White prestou uma emocionante homenagem ao seu companheiro de equipe do Nottingham Forest, Elliot Anderson, durante a histórica vitória na Liga Europa contra o Porto. O meio-campista comemorou seu gol decisivo exibindo uma mensagem sincera para o jogador da seleção inglesa, que se afastou do time após o trágico falecimento de sua mãe, Helen.

  • Noite emocionante no City Ground

    O Forest garantiu sua vaga nas semifinais da Liga Europa com uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Porto, avançando com um placar agregado de 2 a 1. A conquista foi ofuscada pela ausência de Anderson, que não participou da partida devido ao falecimento repentino de sua mãe. Depois que o gol decisivo de Gibbs-White colocou o Forest na frente, a equipe ergueu a camisa número oito de Anderson, que trazia a comovente mensagem: “A família em primeiro lugar. Estamos todos com você.”

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  • Nottingham Forest v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    O clube expressa suas mais sinceras condolências

    O clube confirmou a indisponibilidade de Anderson pouco antes do início da partida, o que gerou uma onda de solidariedade por parte da comunidade futebolística. Helen esteve sempre presente ao longo da carreira do filho, desde os tempos em que ele jogava na base do Newcastle até sua ascensão à Premier League.

    Expressando o luto coletivo da organização, um comunicado oficial do Forest dizia: “Elliot Anderson não poderá disputar a partida desta noite devido ao falecimento de sua amada mãe, Helen. Todos no Nottingham Forest Football Club expressam suas mais sinceras condolências a Elliot e sua família diante desta notícia extremamente triste. Nossos pensamentos e sinceras condolências estão com a família Anderson neste momento difícil.”

  • O apoio incondicional de uma mãe

    A derrota representou um golpe devastador para o meio-campista de 23 anos, cuja mãe acompanhou com imenso orgulho sua trajetória até o topo.

    Refletindo sobre o momento surreal em que viu seu filho estrear no time principal do Newcastle United pela primeira vez, Helen disse anteriormente: “Comecei a chorar. Nunca perdemos nenhum jogo do Elliot. Vê-lo aparecer na TV daquela forma foi surreal.”

  • Nottingham Forest FC v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Leg TwoGetty Images Sport

    Confronto nas semifinais

    O Forest garantiu uma semifinal de tirar o fôlego na Liga Europa, contra o Aston Villa, embora o foco imediato da equipe continue sendo o bem-estar de Anderson. Atualmente na 16ª posição da Premier League e apenas três pontos acima da zona de rebaixamento, a equipe de Vitor Pereira precisa se concentrar rapidamente no confronto crucial em casa contra o Burnley no domingo. O elenco tem demonstrado uma união notável durante este período difícil, o que será vital para equilibrar suas ambições continentais históricas com a tensa batalha pela permanência na primeira divisão.

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