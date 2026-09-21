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Morgan Gibbs-White está pronto para retornar à Inglaterra, enquanto a estrela do Chelsea Cole Palmer se prepara para se retirar da convocação de Thomas Tuchel
Palmer é cortado por lesão leve
Gibbs-White deve ser convocado de volta para a Inglaterra antes dos próximos jogos da Liga das Nações, segundo a BBC. O meio-campista do Forest é esperado para substituir Palmer no elenco de Tuchel para a pausa internacional. Palmer está prestes a deixar a concentração da seleção devido a uma lesão leve.
Aos 24 anos, ele recentemente disputou os 90 minutos completos durante a derrota do Chelsea por 3 a 0 para o Brentford, na sexta-feira. Após um verão de folga depois de ficar fora da convocação para a Copa do Mundo, Palmer tem sido uma peça-chave para o Chelsea. Ele foi titular em seis dos sete jogos da equipe nesta temporada, com quatro gols e duas assistências.
- Getty Images
Tuchel queria que Palmer assumisse a responsabilidade
A baixa representa um golpe duro para Palmer, que foi deixado de fora de forma controversa da recente convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo. Tuchel havia chamado de volta o atacante do Chelsea para o grupo principal, ansioso para vê-lo atuar novamente no cenário internacional.
Falando antes da lesão, Tuchel admitiu que Palmer tinha "algo a provar" em seu retorno. O técnico da Inglaterra afirmou que o atacante precisava "dar um passo à frente" para "manter sua vaga e justificar a convocação".
Palmer não atua por seu país desde a derrota por 1 a 0 para o Japão em um amistoso, em março. Suas ambições internacionais agora terão de esperar até que ele se recupere deste novo revés.
Gibbs-White é convocado para a Inglaterra
A condição física de Palmer já havia sido tema de debate antes, já que ele foi prejudicado por uma lesão recorrente na virilha ao longo da campanha 2025-26. Seu ex-treinador no Chelsea, Enzo Maresca, que agora comanda o Manchester City, já havia afirmado anteriormente que a situação não fazia sentido.
O infortúnio do astro do Chelsea abre a porta para Gibbs-White. O jogador de 26 anos ficou inicialmente fora da convocação, mas Tuchel revelou na sexta-feira que o meia do Forest esteve incrivelmente perto de entrar na lista final.
Gibbs-White começou bem a temporada doméstica, com um gol e duas assistências em cinco partidas da liga. Sua última aparição pela Inglaterra aconteceu na vitória por 3 a 0 sobre o País de Gales, em amistoso disputado em outubro de 2025.
- Getty Images
Sequência exigente de jogos da Liga das Nações
Gibbs-White agora se juntará à seleção inglesa, que se prepara para uma exigente pausa internacional prolongada. A equipe de Tuchel terá uma sequência desgastante de quatro partidas nas próximas semanas.
A Inglaterra inicia essa sequência recebendo a campeã da Copa do Mundo, Espanha, em Wembley, no sábado, 26 de setembro. Depois, viajará para enfrentar a República Tcheca em 29 de setembro. A série fora de casa continua com um duelo contra a Croácia em 3 de outubro. Em seguida, a Inglaterra volta para casa para encerrar a pausa recebendo os tchecos em 6 de outubro.
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