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Morgan Gibbs-White em vez de Elliot Anderson? O Manchester United ofereceu conselhos sobre a sucessão de Bruno Fernandes em meio a rumores de tentativas de contratação por parte do Nottingham Forest
Anderson, que vai disputar a Copa do Mundo, tem um valor de mercado de 100 milhões de libras
Depois de ver Anderson ganhar destaque graças à sua transferência em 2024 de Tyneside para Trentside, o ex-jogador do Newcastle é agora um jogador consolidado da seleção inglesa, que deve desempenhar um papel de destaque pelos Três Leões na Copa do Mundo deste verão.
É provável que seu preço de venda aumente se ele tiver um papel de destaque no maior palco do esporte, já que há rumores de que o Forest poderia estar pedindo mais de 100 milhões de libras (136 milhões de dólares) pelo talentoso jogador de 23 anos.
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Será que Gibbs-White, torcedor do Manchester United, acabará indo para Old Trafford?
Anderson não é o único jogador cobiçado em destaque no City Ground; Gibbs-White vem tendo um segundo semestre impressionante na temporada 2025-26, com uma sequência de gols e uma tentativa de garantir sua vaga na Copa do Mundo — em meio a uma acirrada disputa por vagas na posição de camisa 10.
Ele já foi associado a uma transferência milionária antes e nunca escondeu o fato de ter crescido como um torcedor apaixonado do Manchester United. Será que ele terá a chance de chamar Old Trafford de lar?
Os Red Devils não precisam de um novo craque no momento, já que o capitão do clube, Fernandes, ocupa essa função. O português, no entanto, tem contrato apenas até 2027 — com opção de prorrogação por 12 meses — e tem sido fortemente associado a times da Liga Profissional da Arábia Saudita.
O Manchester United precisa definir um plano de sucessão para Fernandes
O United precisa ter um plano de sucessão definido, já que busca voltar a ser candidato ao título da Premier League, e terá olheiros espalhados pelo mundo de olho em jogadores decisivos, capazes de mudar o rumo das partidas.
Questionado sobre se os Red Devils já estariam planejando a vida sem Fernandes, e quem poderia fazer parte dessas discussões, o ex-técnico do United Meulensteen — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do Best Betting Bonuses — disse: “Você sempre faz isso. É preciso começar a analisar a situação.
“Primeiro, você precisa analisar e decompor tudo. O que Bruno oferece? E são essas qualidades que você quer ver substituídas. Obviamente, ele é um jogador esforçado, está sempre em forma, joga sempre e, em campo, tem a capacidade de ligar o jogo da defesa ao ataque da melhor e mais rápida maneira possível — um passe de mais de 60, 70 metros. Ele sabe chutar a bola, sabe conduzi-la, sabe levá-la adiante, obviamente sabe dar assistências e ainda marca gols. Esse é o pacote que você está avaliando.
“Agora, existem muitos jogadores como o Bruno neste momento? Tipo, jogadores realmente parecidos com ele na Premier League? Existem jogadores parecidos — [Martin] Odegaard faz um trabalho semelhante pelo Arsenal. E eu diria que [Rayan] Cherki e Bernardo Silva fazem trabalhos semelhantes pelo City.
“Essas são as coisas que você precisa começar a observar. E Morgan Gibbs-White, eu consigo vê-lo nesse tipo de função. Mas Bruno é, obviamente, um jogador excepcional.”
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Fernandes leva os Red Devils de volta à Liga dos Campeões
O Forest tem Gibbs-White, que frequentemente assume a braçadeira de capitão, com contrato até 2028. O clube relutará em vendê-lo neste verão, já que outros jogadores parecem destinados a deixar o time, mas poderá ser forçado a agir nas próximas janelas de transferências caso times como o United venham a fazer uma proposta.
Fernandes, que busca quebrar o recorde de assistências em uma única temporada da Premier League, atualmente detido por Thierry Henry e Kevin De Bruyne, parece destinado a levar os Red Devils à classificação para a Liga dos Campeões em 2026 e provavelmente permanecerá no clube por pelo menos mais um ano, na tentativa de reacender antigas glórias no chamado “Teatro dos Sonhos”.