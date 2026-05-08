O United precisa ter um plano de sucessão definido, já que busca voltar a ser candidato ao título da Premier League, e terá olheiros espalhados pelo mundo de olho em jogadores decisivos, capazes de mudar o rumo das partidas.

Questionado sobre se os Red Devils já estariam planejando a vida sem Fernandes, e quem poderia fazer parte dessas discussões, o ex-técnico do United Meulensteen — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do Best Betting Bonuses — disse: “Você sempre faz isso. É preciso começar a analisar a situação.

“Primeiro, você precisa analisar e decompor tudo. O que Bruno oferece? E são essas qualidades que você quer ver substituídas. Obviamente, ele é um jogador esforçado, está sempre em forma, joga sempre e, em campo, tem a capacidade de ligar o jogo da defesa ao ataque da melhor e mais rápida maneira possível — um passe de mais de 60, 70 metros. Ele sabe chutar a bola, sabe conduzi-la, sabe levá-la adiante, obviamente sabe dar assistências e ainda marca gols. Esse é o pacote que você está avaliando.

“Agora, existem muitos jogadores como o Bruno neste momento? Tipo, jogadores realmente parecidos com ele na Premier League? Existem jogadores parecidos — [Martin] Odegaard faz um trabalho semelhante pelo Arsenal. E eu diria que [Rayan] Cherki e Bernardo Silva fazem trabalhos semelhantes pelo City.

“Essas são as coisas que você precisa começar a observar. E Morgan Gibbs-White, eu consigo vê-lo nesse tipo de função. Mas Bruno é, obviamente, um jogador excepcional.”