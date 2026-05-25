O Forest iniciou a temporada 2025-26 cheio de esperança e expectativa, com Nuno Espírito Santo tendo garantido a classificação para as competições europeias. Ele já havia deixado o clube antes mesmo da primeira participação continental em 30 anos, com as rédeas do comando técnico passando para Ange Postecoglou.

Essa nomeação acabou sendo desastrosa, com o australiano acumulando oito jogos sem vitória no comando antes de ser demitido sem cerimônia. Sean Dyche estabilizou o time por um breve período, mas não conseguiu convencer com seu estilo de futebol e se tornou mais uma vítima da política de trocas constantes dos Reds.

Vitor Pereira acabou levando o Forest à permanência na Premier League, ao mesmo tempo em que chegou às semifinais da Liga Europa, e deve permanecer no cargo durante uma janela de transferências que deve trazer mais idas e vindas.

O enigmático proprietário Evangelos Marinakis terá grande influência na formação do elenco, já que o bilionário grego é conhecido por sua abordagem pragmática nos negócios. Ele não autorizará vendas a menos que o Forest tenha a ganhar em termos esportivos e financeiros.

O zagueiro brasileiro Murillo assinou um novo contrato, pondo fim aos rumores de saída, enquanto a esperança é que Gibbs-White — após uma temporada de 18 gols que, de alguma forma, não lhe garantiu uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo — possa ser convencido a ficar.