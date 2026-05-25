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Morgan Gibbs-White e Murillo fazem parte do plano de recuperação do Nottingham Forest após a batalha contra o rebaixamento, a campanha nas semifinais da Liga Europa e uma temporada com quatro treinadores
Nuno, Postecoglou, Dyche e Pereira assumiram cargos de treinador
O Forest iniciou a temporada 2025-26 cheio de esperança e expectativa, com Nuno Espírito Santo tendo garantido a classificação para as competições europeias. Ele já havia deixado o clube antes mesmo da primeira participação continental em 30 anos, com as rédeas do comando técnico passando para Ange Postecoglou.
Essa nomeação acabou sendo desastrosa, com o australiano acumulando oito jogos sem vitória no comando antes de ser demitido sem cerimônia. Sean Dyche estabilizou o time por um breve período, mas não conseguiu convencer com seu estilo de futebol e se tornou mais uma vítima da política de trocas constantes dos Reds.
Vitor Pereira acabou levando o Forest à permanência na Premier League, ao mesmo tempo em que chegou às semifinais da Liga Europa, e deve permanecer no cargo durante uma janela de transferências que deve trazer mais idas e vindas.
O enigmático proprietário Evangelos Marinakis terá grande influência na formação do elenco, já que o bilionário grego é conhecido por sua abordagem pragmática nos negócios. Ele não autorizará vendas a menos que o Forest tenha a ganhar em termos esportivos e financeiros.
O zagueiro brasileiro Murillo assinou um novo contrato, pondo fim aos rumores de saída, enquanto a esperança é que Gibbs-White — após uma temporada de 18 gols que, de alguma forma, não lhe garantiu uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo — possa ser convencido a ficar.
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Será que o Forest conseguirá manter Gibbs-White, Murillo e Anderson no City Ground?
Elliot Anderson pode acabar saindo, em meio a rumores que o ligam aos rivais de Manchester, City e United, mas o Forest tem bases sólidas sobre as quais construir. Hutton vê aspectos positivos nisso; o jogador, que disputou sete partidas pelos Reds em 2013 — falando em parceria com a Arabic Casinos —, disse ao GOAL: “A questão da estabilidade é muito importante para mim. Quando se troca de técnico com tanta frequência, surgem filosofias diferentes, ideias e visões distintas sobre o futuro da equipe. Você passa de um time de contra-ataque para um time com um bloco baixo, é muito difícil.
“Desde que Pereira assumiu, ele acalmou tudo. Dá para ver que os resultados estão indo na direção certa, chegaram à semifinal da Liga Europa, o que provavelmente é um passo além do esperado. Sinto que eles podem seguir em frente. Se conseguirem manter seus melhores jogadores, escalá-los regularmente e acrescentar um pouco mais a isso, acho que vão se sair bem.”
Pereira espera evitar vendas indesejadas na janela de transferências de verão
Pereira falou sobre os esforços para manter os principais jogadores no clube, com Anderson e Gibbs-White sendo os que mais chamam a atenção: “Para mim, eles são jogadores de ponta e merecem o melhor do mundo. Mas acredito que, se como clube queremos disputar títulos, precisamos manter os melhores jogadores.
“Caso contrário, se houver mudanças a cada temporada, será difícil manter a consistência e construir algo mais sólido. É claro que não podemos controlar o mercado, mas acho que estamos alinhados; o que eu penso e o que o clube pensa é tentar manter a maioria deles e tentar controlar o mercado.
“Sinto-me orgulhoso dos meus jogadores. Quando ouço que muitos clubes falam sobre Morgan e Elliot, isso significa que fizemos um bom trabalho como equipe e individualmente. Fizemos um bom trabalho juntos.”
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Divulgação do calendário da Premier League: quando será divulgado o calendário da temporada 2026-27?
Pereira também destacou a necessidade de “estabilidade” e “espírito” no City Ground. Ele é o mais recente treinador a receber a missão de trazer essas qualidades após uma temporada marcada por mudanças históricas.
Marinakis fará tudo o que puder para garantir que não haja uma liquidação precipitada dos principais talentos — com o Jogador do Ano, Neco Williams, sendo mais um dos nomes cotados para renovar contrato — e o Forest aguardará ansiosamente o dia da divulgação do calendário, em 19 de junho, sabendo que não enfrentará a distração das competições europeias na temporada 2026-27.