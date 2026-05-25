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Morgan Gibbs-White Nottingham Forest 2025-26Getty
Chris Burton

Traduzido por

Morgan Gibbs-White e Murillo fazem parte do plano de recuperação do Nottingham Forest após a batalha contra o rebaixamento, a campanha nas semifinais da Liga Europa e uma temporada com quatro treinadores

Nottingham Forest
M. Gibbs-White
Murillo
E. Anderson
V. Pereira
Premier League

O Nottingham Forest recebeu orientações sobre como “seguir em frente” após uma temporada marcada por lutas contra o rebaixamento e quatro treinadores, com Morgan Gibbs-White e Murillo fazendo parte desse projeto. Alan Hutton, ex-jogador emprestado pelos Reds, disse ao GOAL que um futuro mais promissor deve estar por vir em Trentside, já que o City Ground conta com proprietários ambiciosos e jogadores talentosos.

  • Nuno, Postecoglou, Dyche e Pereira assumiram cargos de treinador

    O Forest iniciou a temporada 2025-26 cheio de esperança e expectativa, com Nuno Espírito Santo tendo garantido a classificação para as competições europeias. Ele já havia deixado o clube antes mesmo da primeira participação continental em 30 anos, com as rédeas do comando técnico passando para Ange Postecoglou.

    Essa nomeação acabou sendo desastrosa, com o australiano acumulando oito jogos sem vitória no comando antes de ser demitido sem cerimônia. Sean Dyche estabilizou o time por um breve período, mas não conseguiu convencer com seu estilo de futebol e se tornou mais uma vítima da política de trocas constantes dos Reds.

    Vitor Pereira acabou levando o Forest à permanência na Premier League, ao mesmo tempo em que chegou às semifinais da Liga Europa, e deve permanecer no cargo durante uma janela de transferências que deve trazer mais idas e vindas.

    O enigmático proprietário Evangelos Marinakis terá grande influência na formação do elenco, já que o bilionário grego é conhecido por sua abordagem pragmática nos negócios. Ele não autorizará vendas a menos que o Forest tenha a ganhar em termos esportivos e financeiros.

    O zagueiro brasileiro Murillo assinou um novo contrato, pondo fim aos rumores de saída, enquanto a esperança é que Gibbs-White — após uma temporada de 18 gols que, de alguma forma, não lhe garantiu uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo — possa ser convencido a ficar.

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  • Murillo Nottingham Forest 2025-26Getty

    Será que o Forest conseguirá manter Gibbs-White, Murillo e Anderson no City Ground?

    Elliot Anderson pode acabar saindo, em meio a rumores que o ligam aos rivais de Manchester, City e United, mas o Forest tem bases sólidas sobre as quais construir. Hutton vê aspectos positivos nisso; o jogador, que disputou sete partidas pelos Reds em 2013 — falando em parceria com a Arabic Casinos —, disse ao GOAL: “A questão da estabilidade é muito importante para mim. Quando se troca de técnico com tanta frequência, surgem filosofias diferentes, ideias e visões distintas sobre o futuro da equipe. Você passa de um time de contra-ataque para um time com um bloco baixo, é muito difícil.

    “Desde que Pereira assumiu, ele acalmou tudo. Dá para ver que os resultados estão indo na direção certa, chegaram à semifinal da Liga Europa, o que provavelmente é um passo além do esperado. Sinto que eles podem seguir em frente. Se conseguirem manter seus melhores jogadores, escalá-los regularmente e acrescentar um pouco mais a isso, acho que vão se sair bem.”

  • Pereira espera evitar vendas indesejadas na janela de transferências de verão

    Pereira falou sobre os esforços para manter os principais jogadores no clube, com Anderson e Gibbs-White sendo os que mais chamam a atenção: “Para mim, eles são jogadores de ponta e merecem o melhor do mundo. Mas acredito que, se como clube queremos disputar títulos, precisamos manter os melhores jogadores.

    “Caso contrário, se houver mudanças a cada temporada, será difícil manter a consistência e construir algo mais sólido. É claro que não podemos controlar o mercado, mas acho que estamos alinhados; o que eu penso e o que o clube pensa é tentar manter a maioria deles e tentar controlar o mercado.

    “Sinto-me orgulhoso dos meus jogadores. Quando ouço que muitos clubes falam sobre Morgan e Elliot, isso significa que fizemos um bom trabalho como equipe e individualmente. Fizemos um bom trabalho juntos.”

  • Evangelos Marinakis Nottingham ForestGetty

    Divulgação do calendário da Premier League: quando será divulgado o calendário da temporada 2026-27?

    Pereira também destacou a necessidade de “estabilidade” e “espírito” no City Ground. Ele é o mais recente treinador a receber a missão de trazer essas qualidades após uma temporada marcada por mudanças históricas.

    Marinakis fará tudo o que puder para garantir que não haja uma liquidação precipitada dos principais talentos — com o Jogador do Ano, Neco Williams, sendo mais um dos nomes cotados para renovar contrato — e o Forest aguardará ansiosamente o dia da divulgação do calendário, em 19 de junho, sabendo que não enfrentará a distração das competições europeias na temporada 2026-27.