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Morgan Gibbs-White é incentivado a perseguir um sonho que “o dinheiro não pode comprar”, enquanto um ex-companheiro de equipe do Nottingham Forest fala sobre seu status de lenda e seu “maior atributo”
Gibbs-White tem se mostrado uma boa relação custo-benefício após a transferência de 42 milhões de libras
Gibbs-White acaba de concluir sua temporada mais produtiva até o momento como profissional sênior — com 18 gols marcados pelo Forest em 53 partidas em todas as competições. Ele ajudou a afastar qualquer ameaça de rebaixamento, ao mesmo tempo em que atuou regularmente como capitão dos Reds na campanha que levou o time às semifinais da Liga Europa.
Esses esforços não foram suficientes para garantir uma vaga nos planos de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo de 2026 — para surpresa de muitos —, mas destacam ainda mais como o elegante meia está revelando todo o seu potencial no campo, ao mesmo tempo em que se torna um líder que inspira todos ao seu redor.
O Forest obteve o máximo retorno financeiro em uma transação que pode chegar a £ 42 milhões (US$ 56 milhões) se várias cláusulas adicionais forem acionadas, com todos os esforços sendo feitos para garantir que Gibbs-White permaneça em seu ambiente atual.
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O que torna Gibbs-White, o talismã do Forest, tão especial?
Tendo feito parte do elenco do Forest quando o jogador formado na base do Wolves foi contratado após o acesso em 2022, Colback — em entrevista concedida em parceria com a Bally Bet — disse ao GOAL, quando questionado sobre as qualidades que tornam MGW especial: “Morgan já se destacava desde que chegou; após alguns dias de treino, percebi que ele era realmente especial. Ele é provavelmente um dos melhores com quem já treinei e joguei.
“Acho que o maior atributo de Morgan e o que mais se pode destacar nele é sua dedicação, porque ele trabalha como ninguém e realmente impulsiona a equipe para frente. Acho que ele mostrou isso nesta temporada. Acho que essa é a sua maior qualidade, porque jogadores na posição dele, o número 10, nem sempre estão dispostos a se esforçar pela equipe, mas ele é quem dá o exemplo.
“Em termos de habilidade, quando o contratamos, achei que era muito dinheiro, mas agora parece uma ninharia. Tecnicamente, ele é um dos melhores com quem já joguei.”
Será que Gibbs-White pode se juntar a Pearce e Collymore na lista dos maiores de todos os tempos?
Colback falava em um evento organizado pela Bally Bet, no qual Mark Crossley e um time de lendas do Forest enfrentaram uma seleção de veteranos All-Stars. Vários rostos conhecidos marcaram presença no City Ground.
Gibbs-White, após quatro temporadas em Trentside, está a caminho de se tornar ele próprio um ícone dos Reds. Questionado sobre se ele pode se juntar aos grandes nomes da atualidade — como Stuart Pearce, Roy Keane e Stan Collymore —, Colback acrescentou: “Acho que é semelhante à situação de Elliot Anderson, você espera que ele fique.
“Obviamente, ele teve a oportunidade de sair e ir para o Tottenham, mas acabou ficando. Acho que ele realmente gosta de estar aqui. Ele gosta de morar na região e este é um clube maravilhoso. Acho que, às vezes, os jogadores se precipitam ao se transferirem para os chamados times maiores. Mas o que ele poderia deixar de legado aqui e tudo mais é algo que o dinheiro não pode comprar.
“Mas a gente simplesmente não sabe. Ele ficou de fora da Copa do Mundo. Será que é por causa de onde ele está, o que às vezes pode acontecer? A gente não sabe. Não quero falar por ele, mas é claro que todos os envolvidos com o Forest querem que ele fique.”
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É provável que a renovação do contrato venha a ser discutida em algum momento
ABally Bet, patrocinadora principal do Nottingham Forest, tem se empenhado em dar aos jogadores de base de longa data o reconhecimento que merecem. O grande Mark Crossley, do Forest, recebeu o desafio de formar a primeira seleção All-Stars Vets da história, composta por verdadeiras lendas do futebol, em uma celebração de tudo o que torna o futebol de base tão especial.
Crossley contou com o apoio de outros rostos conhecidos do Forest ao montar o Bally Bet All-Stars. O All-Stars recebeu tratamento de primeira divisão, trocando os campos de amadores pelo City Ground, onde enfrentou um time de lendas do Forest cuidadosamente selecionadas em 28 de maio.
Gibbs-White tem honrado esse ambiente com distinção regularmente, somando 171 partidas pelo Forest. Seu contrato vai até o verão de 2028, mas as negociações para renovação provavelmente serão iniciadas em um futuro não muito distante, já que Evangelos Marinakis e companhia buscam garantir que um jogador com magia nos pés tenha todas as chances de se tornar um herói de longa data.