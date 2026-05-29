Gibbs-White acaba de concluir sua temporada mais produtiva até o momento como profissional sênior — com 18 gols marcados pelo Forest em 53 partidas em todas as competições. Ele ajudou a afastar qualquer ameaça de rebaixamento, ao mesmo tempo em que atuou regularmente como capitão dos Reds na campanha que levou o time às semifinais da Liga Europa.

Esses esforços não foram suficientes para garantir uma vaga nos planos de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo de 2026 — para surpresa de muitos —, mas destacam ainda mais como o elegante meia está revelando todo o seu potencial no campo, ao mesmo tempo em que se torna um líder que inspira todos ao seu redor.

O Forest obteve o máximo retorno financeiro em uma transação que pode chegar a £ 42 milhões (US$ 56 milhões) se várias cláusulas adicionais forem acionadas, com todos os esforços sendo feitos para garantir que Gibbs-White permaneça em seu ambiente atual.