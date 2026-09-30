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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Morgan Gibbs-White defende vídeo viral "idiota" das férias após sua convocação de emergência para a seleção da Inglaterra de Thomas Tuchel

M. Gibbs-White
Nottingham Forest
T. Tuchel
Inglaterra

Morgan Gibbs-White defendeu com veemência um vídeo descontraído nas redes sociais publicado por sua noiva após sua convocação repentina para a Inglaterra. O capitão do Nottingham Forest teve suas férias em família em Dubai interrompidas por Thomas Tuchel, mas insiste que representar seu país continua sendo sua prioridade absoluta, apesar de o casal ter compartilhado uma brincadeira viral sobre a mudança repentina de planos.

  • Reação a vídeo viral

    Segundo o Daily Mail, Gibbs-White recebeu críticas online depois que sua noiva, Britney de Villiers, publicou um vídeo viral do casal reagindo à convocação tardia dele para a Inglaterra. Tuchel chamou o meio-campista para a seleção depois que cinco jogadores foram cortados.

    O casal estava de férias em Dubai, e o vídeo os mostrava dublando uma música de High School Musical. Gibbs-White rapidamente esclareceu a situação. "Era só eu e minha patroa brincando um pouco, fazemos isso o tempo todo", explicou o meio-campista, garantindo aos torcedores que seu comprometimento com a seleção é totalmente inabalável.

  • Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Compromisso com a Inglaterra

    A convocação obrigou Gibbs-White a voar de volta quase imediatamente, mas o meio-campista insistiu que não teve qualquer hesitação. "Nós só estávamos tentando deixar uma situação que era difícil para ela e para as crianças um pouco mais leve, mas ela entendeu perfeitamente", acrescentou. "Ela levou na brincadeira. Nós sempre fazemos coisas bobas e idiotas assim, e é só o nosso jeito de sermos engraçados juntos, e de termos um bom relacionamento. [...] Acho que passei mais tempo no avião do que realmente em Dubai. Mas o meu país, jogar pelo meu país, vem em primeiro lugar. 100 por cento."

  • Disputa acirrada por vagas

    Gibbs-White entrou no decorrer da partida durante a atual pausa internacional, jogando 13 minutos na derrota da Inglaterra por 3 a 2 para a Espanha antes de fazer uma aparição de nove minutos na vitória por 2 a 0 sobre a República Tcheca.

    Com compromissos importantes marcados para 3 e 6 de outubro contra Croácia e República Tcheca antes do fim da pausa internacional, ele entende o enorme desafio de garantir uma vaga regular em um meio-campo ao lado de Jude Bellingham, Cole Palmer e Anthony Gordon. Embora tenha um papel de destaque no Nottingham Forest, ele reconhece que atuar pela seleção exige disciplina rigorosa. "Aqui é mais estruturado. Você tem uma função, tem uma posição, e a cumpre. Obviamente, os jogos podem ser diferentes em momentos diferentes, então você pode precisar fazer coisas diferentes", observou.

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    O que vem a seguir para a Inglaterra?

    Gibbs-White agora vai tentar causar impacto nos próximos jogos da Inglaterra, em 3 e 6 de outubro, antes de voltar a atuar pelo Nottingham Forest. Olhando para frente, seu objetivo final é claro, enquanto Tuchel segue moldando seu elenco para a campanha internacional e os próximos grandes torneios. "Esse é o objetivo, sabe, uma Euro em casa. A única coisa que temos em mente é vencê-la", concluiu a estrela.

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