Segundo o Daily Mail, Gibbs-White recebeu críticas online depois que sua noiva, Britney de Villiers, publicou um vídeo viral do casal reagindo à convocação tardia dele para a Inglaterra. Tuchel chamou o meio-campista para a seleção depois que cinco jogadores foram cortados.

O casal estava de férias em Dubai, e o vídeo os mostrava dublando uma música de High School Musical. Gibbs-White rapidamente esclareceu a situação. "Era só eu e minha patroa brincando um pouco, fazemos isso o tempo todo", explicou o meio-campista, garantindo aos torcedores que seu comprometimento com a seleção é totalmente inabalável.