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Morgan Gibbs-White afirmou que o Nottingham Forest pode “massagear” seu “ego” de camisa 10 - enquanto Des Walker se pronuncia sobre as especulações de transferência para um “grande clube”
Capitão e artilheiro: Gibbs-White se tornou um ícone do Forest
Gibbs-White vem desfrutando dessa posição em Trentside desde que concluiu uma transferência em 2022 que pode chegar a valer 42 milhões de libras (56 milhões de dólares). O Forest tem se mostrado satisfeito em cumprir as cláusulas do contrato, já que seu imprevisível camisa 10 se tornou uma figura inspiradora dentro e fora de campo.
A braçadeira de capitão foi assumida em algumas ocasiões, na ausência de Ryan Yates, enquanto os números nos setores mais importantes — aqueles focados em gols e assistências — têm evoluído na direção certa.
Recorde pessoal foi alcançado na última temporada, com 18 gols marcados em todas as competições — sendo 15 deles na Premier League e alguns durante uma campanha produtiva que levou o time às semifinais da Liga Europa.
Esse retorno aconteceu depois que o Forest — graças ao proprietário Evangelos Marinakis — bloqueou uma proposta de transferência para o Tottenham. Gibbs-White assinou um novo contrato após concordar em permanecer no clube, mas não conseguiu garantir uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026.
Essa rejeição levou a inevitáveis questionamentos sobre se a ambição individual pode ser compatível com os esforços coletivos em Nottingham, com uma possível transferência para outro clube ainda sendo cogitada. MGW é, no entanto, um dos favoritos da torcida em seu atual clube e muito mais do que apenas mais um jogador.
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Será que Forest conseguirá convencer Gibbs-White a permanecer no City Ground?
Questionado sobre se esse respeito e admiração serão suficientes para manter Gibbs-White nas margens do rio Trent, o ícone do Forest, Walker — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com as apostas na Copa do Mundo — disse: “Depende do ego de cada um, não é mesmo? E quando você vai para os grandes clubes, precisa ter confiança suficiente para entrar no elenco e realmente chegar lá pensando: ‘Sou o cara’. E se você tiver isso, então dá certo.
“Ele tem talento, tem muito talento, e no Forest o adoram. E algumas de suas partidas em que ele não é tão consistente acabam sendo ignoradas. Quando você vai para os grandes clubes, eles não ignoram isso; você fica sob constante escrutínio.
“Então, depende de até onde ele acha que pode chegar. Porque esses ‘números 10’ no mundo do futebol são superestrelas e gostam de ser o centro das atenções. Ele gosta.
“Então, às vezes as pessoas olham para o Forest e veem que ele já tem toda a atenção de que precisa. Mas, às vezes, as pessoas querem aquela grande transferência, e isso também lhes dá o centro das atenções. Porém, às vezes, isso acaba se tornando um pouco como um laço em volta do pescoço também.”
Será que o Forest contará com mais contribuições do ex-jogador do Man City, McAtee, na temporada 2026-27?
Gibbs-White é um dos primeiros nomes na escalação do Forest, com os Reds se preparando para iniciar mais uma nova era sob o comando do técnico austríaco Oliver Glasner. Sua presença está dificultando a entrada de outros meias criativos no time.
Cerca de 30 milhões de libras (40 milhões de dólares) foram investidos em James McAtee durante o verão de 2025, quando o ex-capitão da seleção sub-21 da Inglaterra foi contratado do Manchester City. Sua primeira temporada na região de East Midlands rendeu apenas um gol — um pênalti em competição continental — e apenas 289 minutos em campo na Premier League.
Questionado sobre a necessidade de o talentoso jogador de 23 anos elevar seu nível de jogo na temporada 2026-27, apesar de enfrentar forte concorrência por uma vaga no time, Walker disse: “Qualquer mudança é difícil. É sempre mais fácil quando você está no Manchester City, principalmente porque eles ficam com a posse de bola 70% do tempo. Então, se você está bem posicionado, é mais fácil parecer mais à vontade do que quando precisa se esforçar para receber a bola e ela acaba passando longe de você. Às vezes, a bola está em uma disputa 50-50 e você é empurrado para o alto, enquanto o Forest está apenas tentando se manter no jogo.
“Então, é difícil, mas no ano seguinte você precisa encontrar uma maneira de impor sua autoridade em uma partida de futebol. Você precisa fazer a diferença em uma partida. E, até agora, ele não fez uma diferença grande o suficiente para garantir seu lugar.”
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Contrato de Gibbs-White: Quando o contrato expira, dando início a uma nova era sob o comando de Glasner
Gibbs-White tem contrato com o Forest até 2028, e há indícios de que novas negociações para prorrogação possam ser iniciadas caso todas as partes manifestem o desejo de prolongar o que tem sido uma relação de trabalho proveitosa.
McAtee tem sido alvo de especulações sobre uma nova transferência, embora os rumores sobre sua saída tenham se acalmado por enquanto e ele pareça destinado a fazer parte dos planos de Glasner — possivelmente com a contratação de mais reforços para o meio-campo após a venda recorde de Elliot Anderson ao Manchester City por 116 milhões de libras (156 milhões de dólares).
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