Morgan Gibbs-White afirmou que o Nottingham Forest pode “massagear” seu “ego” de camisa 10 - enquanto Des Walker se pronuncia sobre as especulações de transferência para um “grande clube”

Gibbs-White vem desfrutando dessa posição em Trentside desde que concluiu uma transferência em 2022 que pode chegar a valer 42 milhões de libras (56 milhões de dólares). O Forest tem se mostrado satisfeito em cumprir as cláusulas do contrato, já que seu imprevisível camisa 10 se tornou uma figura inspiradora dentro e fora de campo.

A braçadeira de capitão foi assumida em algumas ocasiões, na ausência de Ryan Yates, enquanto os números nos setores mais importantes — aqueles focados em gols e assistências — têm evoluído na direção certa.

Recorde pessoal foi alcançado na última temporada, com 18 gols marcados em todas as competições — sendo 15 deles na Premier League e alguns durante uma campanha produtiva que levou o time às semifinais da Liga Europa.

Esse retorno aconteceu depois que o Forest — graças ao proprietário Evangelos Marinakis — bloqueou uma proposta de transferência para o Tottenham. Gibbs-White assinou um novo contrato após concordar em permanecer no clube, mas não conseguiu garantir uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026.

Essa rejeição levou a inevitáveis questionamentos sobre se a ambição individual pode ser compatível com os esforços coletivos em Nottingham, com uma possível transferência para outro clube ainda sendo cogitada. MGW é, no entanto, um dos favoritos da torcida em seu atual clube e muito mais do que apenas mais um jogador.