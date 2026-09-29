Moretto - Ginevra Elkann rumo à presidência da Juventus. Enquanto isso, o Conselho de Administração pede um aumento de capital de 250 milhões

Enquanto isso, a Juventus fecha o balanço de 2025-26 com um prejuízo de 66 milhões de euros. As contas foram aprovadas hoje pelo Conselho de Administração da Juventus, que além disso deliberou propor à assembleia de acionistas, convocada para 3 de novembro, um aumento de capital de 250 milhões.





A operação, lê-se no comunicado do clube, é destinada a sustentar o fortalecimento da estrutura patrimonial e da competitividade esportiva, eventuais intervenções em ativos imobiliários estratégicos, a partir do Allianz Stadium, a valorização da marca e a sustentabilidade econômico-financeira. A Exor, acionista majoritária, já confirmou que subscreverá a própria fatia e que depositará imediatamente 60 milhões a título de adiantamento.





Para a Juventus, trata-se do nono exercício consecutivo encerrado no prejuízo. Em 2024-25, o resultado negativo havia sido de 58 milhões de euros, enquanto para a temporada recém-encerrada um resultado negativo já era previsto.





No aspecto da gestão, o clube destaca uma redução dos custos operacionais de 42 milhões de euros, mantendo os investimentos destinados à competitividade da equipe. As receitas de patrocínio voltaram de forma estável para acima da marca de 120 milhões, enquanto a estrutura financeira da dívida foi reequilibrada também graças à emissão de um bond de 150 milhões com vencimento em 12 anos.





Enquanto isso, a Juventus atualizou seu próprio plano industrial. As novas previsões indicam outro exercício no prejuízo em 2026-27, condicionado sobretudo pela não participação na Champions League, antes de uma melhora progressiva prevista nos dois exercícios seguintes.







