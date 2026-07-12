Morat Yakin... zombou de Hossam Hassan e depois assumiu o papel de vítima contra a Argentina

Yakin disse após a partida: “Fomos penalizados por causa de um erro. Aquele cartão não teve nenhum fundamento. Não entendo isso. Foi uma jogada totalmente normal, sem nenhuma má intenção. Essa decisão foi simplesmente inacreditável. Não concordo com ela de forma alguma. Houve um contato claro, e não entendo como o árbitro e o VAR chegaram a essa conclusão”.

E acrescentou: “Não diria que eles tiveram vantagem. Disputamos uma partida limpa e aberta, e as duas equipes jogaram futebol. Hoje, o futebol não saiu vitorioso. Fomos penalizados por um erro, e esse foi um momento decisivo que determinou o resultado da partida. Agora podemos reclamar, mas devo parabenizar a Argentina”.

E continuou: “O plano de jogo deu certo mais uma vez hoje. E se analisarmos o desenrolar da partida, veremos que fomos muito melhores que nosso adversário. Nós recuperamos o placar, e o ânimo estava do nosso lado. Queríamos colocar novos jogadores no ataque, mas então veio aquela decisão errada. Não sei por que essa regra foi criada, mas os jogadores da minha equipe foram heróis”.

E concluiu: “Não consigo aceitar que sejamos prejudicados dessa maneira. O Impoulo lutou com todas as forças e sofreu muitas faltas. Aquela decisão me deixou perplexo e não teve justificativa alguma. É lamentável. Perdemos uma grande oportunidade e, infelizmente, nossa trajetória chegou ao fim. É doloroso, mas podemos nos orgulhar do que apresentamos. Esses são meus verdadeiros heróis.”