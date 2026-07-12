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Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Morat Yakin... zombou de Hossam Hassan e depois assumiu o papel de vítima contra a Argentina

H. Hassan
M. Yakin
Egito
Argentina
Suíça
Copa do Mundo
Egito
Suíça
Argentina

A maldição do decano atinge a Suíça

Morat Yakin, técnico da seleção suíça, provou do próprio remédio do qual havia zombado, depois que sua equipe perdeu para a Argentina (1 a 3) nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Yakin havia rejeitado as acusações feitas por seu homólogo egípcio, Hossam Hassan, de que a Argentina teria se beneficiado de favores da arbitragem e do apoio da Federação Internacional de Futebol (FIFA) durante a Copa do Mundo de 2026, afirmando que as partidas são decididas dentro do campo e não por meio de declarações à mídia.

  • Declarações contundentes

    Na coletiva de imprensa realizada antes do confronto contra a Argentina nas quartas de final, Yakin criticou duramente as declarações de Hossam Hassan, que acusou a “FIFA” de parcialidade em favor da Argentina e de tentar impor a conquista do título por Lionel Messi, após a derrota do Egito por 3 a 2 nas oitavas de final, em meio a uma ampla polêmica sobre a arbitragem.

    Em resposta a uma pergunta sobre as declarações do técnico egípcio, Yakin disse: “Acho que, de modo geral, as partidas são disputadas com justiça. A tecnologia de vídeo-árbitro pode intervir e controlar tudo”, acrescentando: “Não se deve resolver as coisas com declarações após a partida, quando você teve chances de vencer”.

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  • Uma despedida dramática

    A seleção da Suíça foi eliminada da Copa do Mundo em meio a uma onda de indignação contra a equipe de arbitragem, depois que Yakin e vários jogadores da equipe criticaram a decisão de expulsar Breel Embolo, afirmando que aquela jogada foi o ponto de virada que decidiu a partida a favor da seleção argentina.

    Yakin demonstrou seu descontentamento após o término da partida devido ao segundo cartão amarelo que o árbitro mostrou a Breel Embolo aos 72 minutos, após revisar a jogada pelo sistema de vídeo-arbitragem.

    O árbitro Silva Piniro havia inicialmente marcado uma falta contra Leandro Paredes e mostrado o cartão amarelo ao jogador argentino, antes de se constatar um erro na identificação do jogador, o que exigiu a aplicação do protocolo.

    Após a revisão da jogada, o árbitro considerou que não houve falta de Paredes e mostrou o cartão amarelo a Embolo por simulação, decisão que provocou grande indignação na seleção suíça.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yakin imita o comandante

    Yakin disse após a partida: “Fomos penalizados por causa de um erro. Aquele cartão não teve nenhum fundamento. Não entendo isso. Foi uma jogada totalmente normal, sem nenhuma má intenção. Essa decisão foi simplesmente inacreditável. Não concordo com ela de forma alguma. Houve um contato claro, e não entendo como o árbitro e o VAR chegaram a essa conclusão”.

    E acrescentou: “Não diria que eles tiveram vantagem. Disputamos uma partida limpa e aberta, e as duas equipes jogaram futebol. Hoje, o futebol não saiu vitorioso. Fomos penalizados por um erro, e esse foi um momento decisivo que determinou o resultado da partida. Agora podemos reclamar, mas devo parabenizar a Argentina”.

    E continuou: “O plano de jogo deu certo mais uma vez hoje. E se analisarmos o desenrolar da partida, veremos que fomos muito melhores que nosso adversário. Nós recuperamos o placar, e o ânimo estava do nosso lado. Queríamos colocar novos jogadores no ataque, mas então veio aquela decisão errada. Não sei por que essa regra foi criada, mas os jogadores da minha equipe foram heróis”.

    E concluiu: “Não consigo aceitar que sejamos prejudicados dessa maneira. O Impoulo lutou com todas as forças e sofreu muitas faltas. Aquela decisão me deixou perplexo e não teve justificativa alguma. É lamentável. Perdemos uma grande oportunidade e, infelizmente, nossa trajetória chegou ao fim. É doloroso, mas podemos nos orgulhar do que apresentamos. Esses são meus verdadeiros heróis.”

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