Monza, o mercado de transferências para Juric e a permanência na série: de Montipò a Okoli, de Majer a Adzic e até Echeverri, todos os nomes

A partir da oficialização das transferências de Hernani para o Palermo e da chegada de Kouadio, por empréstimo sem opção de compra da Fiorentina, o Monza está se movimentando para preencher a vaga de goleiro titular, reforçar a defesa, o meio-campo — incluindo a linha de ataque — e o ataque.





O titular do gol do Brianteo deve ser um entre Audero, Falcone e Montipò, o favorito de Juric, que já o treinou no Verona e agora gostaria de tê-lo de volta.





Na defesa, vários nomes estão sendo analisados: a aposta é em Caleb Okoli, zagueiro central ex-Frosinone e Atalanta, que agora foi rebaixado com o Leicester da Championship para a League One. Também está em alta a pista que leva ao ex-Roma e Hellas Verona, Victor Nelsson, agora de volta ao Galatasaray e que poderia ser contratado por 5 milhões de euros. Da Fiorentina, ainda, poderia chegar Matias Moreno, zagueiro central nascido em 2003, que acaba de voltar de um empréstimo na Espanha ao Levante. Para as laterais, o Monza está tentando entrar na disputa por um entre Vojvoda, Zappa e Lazzari, todos jogadores que, no entanto, estão sendo acompanhados por vários times da Série A.





Oportunidades no mercado, como se dizia. Além de Okoli, outro jogador rebaixado também poderia ser uma boa opção para o Monza. O clube da Brianza, de fato, está de olho no talentoso Lovro Majer, meia-atacante e meio-campista do Wolfsburg, promessa do futebol croata e que agora, aos 28 anos, se tornou uma certeza na Bundesliga. Em segundo plano fica outro meio-campista, Yannick Bright, do Inter Miami.





No ataque, então, será preciso criatividade. Há muitas ideias para o meia-atacante: do polonês Kozlowski ao montenegrino Adzic, que está de saída da Juve, até a ideia ousada deEcheverri, talento de propriedade do Manchester City. E no ataque, desperta interesse a ideia de apostar em Bonazzoli, rebaixado com a Cremonese, mas autor de uma excelente temporada com os “grigiorossi”.