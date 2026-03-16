Montel McKenzie, estrela do Love Island, revela quando seu romance com Alisha Lehmann começou e como Maya Jama se tornou uma “fonte de inspiração” no Baller League

McKenzie falou ao Daily Mail sobre trabalhar ao lado de duas figuras conhecidas: “Todos os treinadores, na verdade, têm também um técnico principal, que é alguém com experiência no futebol. Cada equipe é diferente, mas eles conduzem os treinos e estão mais envolvidos na escolha das jogadoras.

“Mas os treinadores, obviamente, se você tem um ex-profissional, eles contribuem. Obviamente, tínhamos a Alisha, ela entende de futebol, então dava sua opinião sobre como estávamos jogando. Já a Maya é mais inspiradora, faz uma pequena conversa com a equipe antes do jogo e aumenta nossa confiança.

“Foi demais. Eu já conhecia a Maya do programa, mas quando elas te dão aquela energia na linha lateral, te dando aquele empurrãozinho. Só de vê-las lá já faz você jogar melhor. Taticamente talvez não tanto, já que elas não estão tão envolvidas. Mas o ânimo delas na linha lateral foi ótimo para nós, rapazes.

“Todos os treinadores não querem parecer o personagem pelo qual são conhecidos. Eles querem ser um pouco mais sérios. No fim das contas, os jogadores estão levando isso a sério, então, quando o treinador fica brincando, isso não cria o clima certo. Depois da primeira temporada, eu disse que não poderia jogar para um treinador que fazia palhaçadas. Estou lá genuinamente para vencer.”