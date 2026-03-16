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Montel McKenzie, estrela do Love Island, revela quando seu romance com Alisha Lehmann começou e como Maya Jama se tornou uma “fonte de inspiração” no Baller League
Lehmann e Jama formaram uma parceria técnica na Baller League
McKenzie, que participou da edição de 2023 do Love Island, tem sido uma presença constante nas fileiras da Baller League UK — participando da competição de futebol de seis na Copper Box Arena, em Londres, que reúne jogadores do passado e do presente sob o comando de treinadores famosos.
Essa competição retornará em março, com McKenzie tendo anteriormente feito parte do MVPs United. Eles não retornarão em 2026, mas puderam contar com a inspiração técnica do internacional suíço Lehmann — que está de volta ao futebol inglês no Leicester, da WSL — e do apresentador do Love Island, Jama, ao longo de duas campanhas produtivas.
Como foi trabalhar ao lado de Lehmann e Jama
McKenzie falou ao Daily Mail sobre trabalhar ao lado de duas figuras conhecidas: “Todos os treinadores, na verdade, têm também um técnico principal, que é alguém com experiência no futebol. Cada equipe é diferente, mas eles conduzem os treinos e estão mais envolvidos na escolha das jogadoras.
“Mas os treinadores, obviamente, se você tem um ex-profissional, eles contribuem. Obviamente, tínhamos a Alisha, ela entende de futebol, então dava sua opinião sobre como estávamos jogando. Já a Maya é mais inspiradora, faz uma pequena conversa com a equipe antes do jogo e aumenta nossa confiança.
“Foi demais. Eu já conhecia a Maya do programa, mas quando elas te dão aquela energia na linha lateral, te dando aquele empurrãozinho. Só de vê-las lá já faz você jogar melhor. Taticamente talvez não tanto, já que elas não estão tão envolvidas. Mas o ânimo delas na linha lateral foi ótimo para nós, rapazes.
“Todos os treinadores não querem parecer o personagem pelo qual são conhecidos. Eles querem ser um pouco mais sérios. No fim das contas, os jogadores estão levando isso a sério, então, quando o treinador fica brincando, isso não cria o clima certo. Depois da primeira temporada, eu disse que não poderia jogar para um treinador que fazia palhaçadas. Estou lá genuinamente para vencer.”
Revelado: Quando Lehmann e McKenzie começaram a namorar
Essa ambição levou McKenzie a se juntar a Lehmann, e as duas agora estão unidas fora de campo. Sobre quando essa parceria se formou, McKenzie acrescentou: “Durante a maior parte da temporada, não nos falávamos. Não foi como se ela tivesse sido minha namorada a temporada inteira. Foi mais ou menos na metade, perto do final.
“Mas, sem dúvida, assim que começamos a nos falar, isso me fez jogar muito melhor. Sabendo que ela estava ao meu lado, se eu desse um passe ruim, precisava voltar e marcar um gol. Naturalmente, isso te dá aquele impulso, como ter um familiar ou amigo assistindo.”
Por que o programa “Love Island” não ajudou em nada a carreira de jogador de futebol de McKenzie
McKenzie tornou-se um nome conhecido por mérito próprio e já jogou pelo Hemel Hempstead, da National League South. Atualmente, ele está sob contrato com o Folkestone Invicta, time da sétima divisão, mas gostaria de subir na pirâmide do futebol inglês.
Suas participações nos programas Love Island e Baller League tornaram isso complicado, e o jogador de 28 anos comentou sobre seus esforços esportivos: “No começo, achei que isso me ajudaria, pois pensei que mais gente estaria de olho em mim, ou que as pessoas simplesmente prestariam mais atenção em mim.
“Mas, na verdade, isso não me ajudou. Muitos dirigentes não me contrataram porque pensaram: ‘Ah, ele talvez não leve o futebol a sério’, então isso meio que dá má fama nesse meio. Sabe, no futebol, eles não gostam muito desse lado do showbusiness, querem manter tudo bem focado no futebol.
“É a mesma coisa com pessoas que têm personalidade; eles não querem que as pessoas mostrem o outro lado delas. É por isso que acho que a Baller League é tão boa, porque você pode expressar sua personalidade, fazer suas comemorações e dar umas provocadinhas. Isso simplesmente torna tudo muito mais divertido para os jogadores e mais agradável para os espectadores também.”
Baller League UK 2026: Novos times adicionados
Embora Lehmann e Jama já não façam parte da Baller League UK, várias novas equipes foram adicionadas para 2026 — incluindo o Prime FC, que será liderado pela sensação da internet KSI. Outro YouTuber, Mark Goldbridge, também está a bordo dos Gold Devils, que disputarão o direito de se gabar de torcer pelo Manchester United contra o vencedor do programa “I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here”, Angry Ginge, e sua equipe Yanited.
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