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Paul Pogba Monaco 2025-26Getty

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Mônaco: Pogba volta a marcar após quatro anos no amistoso contra o Brentford

P. Pogba
Mônaco
Campeonato Francês

Quatro anos depois da última vez, o francês voltou a marcar um gol no amistoso contra a equipe sub-23 do clube inglês.

Pode ter sido apenas um amistoso, mas o retorno de Paul Pogba aos gols é notícia. O meio-campista francês marcou durante a partida organizada pelo Mônaco contra a equipe sub-23 do Brentford, que terminou em 2 a 1 a favor do clube inglês. Um confronto que serviu para ganhar ritmo e ver o ex-jogador da Juventus voltar a marcar gols, quatro anos depois da última vez.

Foi um ano muito complicado para Pogba e a tentativa de renascimento com o Mônaco não saiu, até agora, conforme o planejado. Na reta final da temporada, porém, o jogador nascido em 1993 pode voltar para dar uma força aos companheiros e o gol, mesmo que em um amistoso, pode ser um primeiro sinal de recuperação.

  • APÓS 4 ANOS

    Pogba foi titular contra o Brentford Sub-23 e marcou com um chute forte de direita da entrada da área. Um chute de primeira, rasteiro, após a bola bater na trave. Um gol típico de Pogba, quatro anos depois do último que marcou, em fevereiro de 2022 contra o Burnley, vestindo a camisa do Manchester United.

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  • UM ANO TURBULENTO

    O jogo contra o Mônaco deveria ter marcado o renascimento de Pogba, que, no entanto, quase não apareceu em campo este ano. No verão, ele se dedicou a recuperar a forma, mas conseguiu estrear em 22 de novembro contra o Rennes. Foram cinco minutos, seguidos por quatro contra o PSG e 21 contra o Brest, antes de ficar de fora devido a uma lesão na panturrilha.

    Ele ficou fora por muito tempo, voltando a treinar apenas na última semana, mas sem participar da vitória por 2 a 1 sobre o Lyon. A pausa servirá, nesse sentido, para lhe dar minutos em campo e para que ele recupere a forma. O gol, após apenas 30 minutos jogados este ano, pode lhe dar confiança e ser um indicador importante para os últimos dois meses do ano.

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