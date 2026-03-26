Mônaco: Pogba volta a marcar após quatro anos no amistoso contra o Brentford

Pode ter sido apenas um amistoso, mas o retorno de Paul Pogba aos gols é notícia. O meio-campista francês marcou durante a partida organizada pelo Mônaco contra a equipe sub-23 do Brentford, que terminou em 2 a 1 a favor do clube inglês. Um confronto que serviu para ganhar ritmo e ver o ex-jogador da Juventus voltar a marcar gols, quatro anos depois da última vez.

Foi um ano muito complicado para Pogba e a tentativa de renascimento com o Mônaco não saiu, até agora, conforme o planejado. Na reta final da temporada, porém, o jogador nascido em 1993 pode voltar para dar uma força aos companheiros e o gol, mesmo que em um amistoso, pode ser um primeiro sinal de recuperação.