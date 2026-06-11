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Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

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Mônaco, Akliouche: “Kephren Thuram me convidou para me juntar a ele na Juventus, mas eu quero jogar na Liga dos Campeões”

Juventus
M. Akliouche
K. Thuram-Ulien
Mercado da bola
Mônaco
França

O jovem talento francês é uma joia rara no mercado: "Meu ídolo é Zidane".

Na mira do Galatasaray, Kephren Thuram dá sinais de interesse, mas Maghnes Akliouche não responde, pelo menos por enquanto.


O ponta francês do Mônaco (nascido em 2002) declarou em entrevista ao La Gazzetta dello Sport: “Khephren é um grande amigo que me ajudou muito nos momentos mais difíceis no Mônaco. É verdade que, às vezes, meio de brincadeira, ele me pediu para ir para a Juve. Estou feliz pelo que ele está fazendo em Turim”.


“Todos os campeonatos são difíceis, mesmo na Série A não é fácil vencer. Considero que todos os campeonatos são bonitos e interessantes, inclusive para jogar”.


“Acho que colocar-se à prova na Liga dos Campeões é fundamental para um jogador: infelizmente, com o Mônaco, chegamos apenas à Conference League; decidirei meu futuro depois da Copa do Mundo. O objetivo é chegar o mais longe possível; sabemos que os franceses sonham com a terceira estrela, assim como nós, e queremos trazer a taça de volta para a França”.

  • "Deschamps simplesmente me pede para ser eu mesmo, para deixar meu jogo falar por si, para dar minha contribuição quando tiver a chance".


    "Meus ídolos? Zidane, Ozil pela qualidade do passe, Iniesta pela visão de jogo, era incrível. Todos antecipavam as jogadas, e sem serem os mais fortes fisicamente ou os mais atléticos, antecipavam mentalmente o jogo, criando-o. Por isso eram fascinantes".


    "Eu me descrevo como um jogador habilidoso tecnicamente, que cria oportunidades com dribles, passes e chutes. Entre meus movimentos técnicos favoritos, destaco a verônica, o passo duplo e o passe sem olhar. Mas agora também acrescentei a recuperação de bola no campo adversário e a cobertura, fundamentais na fase de não posse no futebol de hoje".


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