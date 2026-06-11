Na mira do Galatasaray, Kephren Thuram dá sinais de interesse, mas Maghnes Akliouche não responde, pelo menos por enquanto.





O ponta francês do Mônaco (nascido em 2002) declarou em entrevista ao La Gazzetta dello Sport: “Khephren é um grande amigo que me ajudou muito nos momentos mais difíceis no Mônaco. É verdade que, às vezes, meio de brincadeira, ele me pediu para ir para a Juve. Estou feliz pelo que ele está fazendo em Turim”.





“Todos os campeonatos são difíceis, mesmo na Série A não é fácil vencer. Considero que todos os campeonatos são bonitos e interessantes, inclusive para jogar”.





“Acho que colocar-se à prova na Liga dos Campeões é fundamental para um jogador: infelizmente, com o Mônaco, chegamos apenas à Conference League; decidirei meu futuro depois da Copa do Mundo. O objetivo é chegar o mais longe possível; sabemos que os franceses sonham com a terceira estrela, assim como nós, e queremos trazer a taça de volta para a França”.