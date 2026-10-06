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imago-sport-1084194226.jpgSebastian Frej
Adhe Makayasa
Traduzido por

'Momentos especiais que eu sei que vou sentir falta' - Lionel Messi se prepara para uma despedida emocionante da Argentina

L. Messi
Argentina
Argentina x Benin
Benin
Amistosos
Inter Miami CF
Major League Soccer

Lionel Messi está se preparando para encerrar de forma emocionante uma extraordinária carreira internacional de 21 anos quando a Argentina receber Benin em Buenos Aires, na noite de terça-feira. O ícone de 39 anos concluiu seu último treino em Ezeiza e tirou um tempo para refletir sobre sua despedida iminente, enquanto a equipe de Lionel Scaloni se prepara para uma ocasião inesquecível no Estadio Monumental.

  • imago-sport-1084198687.jpgSebastian Frej

    Capitão completa treino final histórico

    Uma última sessão de treino no complexo de Ezeiza marcou o capítulo final da histórica carreira internacional do capitão antes de vestir a camisa da seleção pela última vez no Estadio Monumental. A ocasião emocionante aconteceu diante de seus companheiros de equipe e de vários ex-companheiros de seleção, incluindo Pocho Lavezzi, que compareceram pessoalmente para oferecer apoio. O talentoso armador chega para esta partida cerimonial ostentando um recorde nacional de 125 gols em 207 partidas pela seleção, uma marca extraordinária que ele ainda pode ampliar antes de encerrar sua trajetória internacional.

  • Talismã compartilha mensagem social emocionante

    Depois de concluir a preparação tática sob o comando de Scaloni, o veterano atacante recorreu ao Instagram para registrar o espírito da ocasião. A publicação trouxe fotos do elenco compartilhando um momento descontraído durante o treino, destacando o clima e a camaradagem entre o núcleo mais experiente antes do amistoso de terça-feira. Refletindo sobre as horas finais de uma era histórica na seleção, Messi compartilhou uma mensagem comovente: "Momentos especiais que eu sei que vou sentir falta..."


  • Núcleo veterano se reúne novamente para comemoração

    A partida de despedida também marca o retorno de pilares como Rodrigo De Paul, Nicolas Otamendi, Giovani Lo Celso e Nicolas Tagliafico ao grupo, depois de terem sido poupados nos compromissos anteriores. Leandro Paredes está confirmado para apoiar seu capitão das arquibancadas, apesar de cumprir suspensão, enquanto Paulo Dybala and Nahuel Molina ficarão fora depois de a AS Roma bloquear a viagem deles. Todo o elenco entrará em campo com um uniforme comemorativo exclusivo adornado com o Sol de Maio e ramos de louro para homenagear o legado duradouro de seu talismã.

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  • imago-sport-1084170362.jpgSOPA Images

    Nova era se aproxima após despedida

    Assim que soar o apito final em Buenos Aires, o vencedor de oito Bolas de Ouro voltará sua atenção para os compromissos pelo clube nos Estados Unidos com o Inter Miami. Para Scaloni, o foco passa a ser dar rodagem à próxima geração antes do próximo ciclo de torneios, sem seu capitão talismânico.

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