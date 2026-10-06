'Momentos especiais que eu sei que vou sentir falta' - Lionel Messi se prepara para uma despedida emocionante da Argentina

Uma última sessão de treino no complexo de Ezeiza marcou o capítulo final da histórica carreira internacional do capitão antes de vestir a camisa da seleção pela última vez no Estadio Monumental. A ocasião emocionante aconteceu diante de seus companheiros de equipe e de vários ex-companheiros de seleção, incluindo Pocho Lavezzi, que compareceram pessoalmente para oferecer apoio. O talentoso armador chega para esta partida cerimonial ostentando um recorde nacional de 125 gols em 207 partidas pela seleção, uma marca extraordinária que ele ainda pode ampliar antes de encerrar sua trajetória internacional.