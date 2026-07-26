“Momento ‘me dê um soco’” – Ryan Reynolds vive mais um sonho em Wrexham, enquanto os Red Dragons se preparam para enfrentar o Liverpool no Yankee Stadium, após terem derrotado times da Premier League

Apesar dos amistosos acontecerem a milhares de milhas de distância do Racecourse Ground, o espírito competitivo está em alta no elenco do Wrexham. Reynolds está ansioso para ver se sua equipe conseguirá repetir as vitórias históricas do passado, mesmo em um contexto de pré-temporada. “Não estamos vindo aos Estados Unidos apenas para jogar novamente — o que sempre foi a experiência mais emocionante e estimulante de se ver ao vivo —, mas fazer isso contra três times da Premier League seguidos, em Tampa, Nova York e Filadélfia, é simplesmente incrível”, observou ele.

A magnitude do adversário não passa despercebida pelo astro de “Deadpool”, que reconhece que o Liverpool representa o auge do futebol inglês. “Sabe, ter que jogar contra o Liverpool no Yankee Stadium — com todo esse histórico e tradição —, eu simplesmente não sei o que pensar disso. Mal podemos esperar para lotar aquele estádio e ver os rapazes em campo fazendo o que sabem fazer de melhor. Quero dizer, é sempre tão eletrizante e, sabe, os mais de 165 anos de história do Wrexham já testemunharam várias zebras. O Liverpool é o maior de todos, certamente no cenário mundial. Então, estamos muito animados para ver o que podemos fazer.”