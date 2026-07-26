Getty Images Sport
Traduzido por
“Momento ‘me dê um soco’” – Ryan Reynolds vive mais um sonho em Wrexham, enquanto os Red Dragons se preparam para enfrentar o Liverpool no Yankee Stadium, após terem derrotado times da Premier League
Reynolds reflete sobre a aventura do Wrexham nos Estados Unidos
A ascensão meteórica do Wrexham, sob a propriedade de Ryan Reynolds e Rob Mac, deve atingir um novo ápice enquanto o clube se prepara para um confronto sensacional contra o Liverpool. Embora os Red Dragons já tenham causado sensação ao garantirem o acesso à Championship, a oportunidade de enfrentar uma das instituições mais tradicionais do futebol mundial no icônico Yankee Stadium deixou Reynolds em estado de descrença.
Em entrevista ao SportsCenter antes do grande jogo em Nova York, Reynolds teve dificuldade em encontrar palavras para descrever a sensação de ver seu time escalado para jogar no Bronx. “É muito além de ‘belisque-me para acreditar’. É como um momento de ‘me dê um soco’. Não sei o que dizer sobre isso”, admitiu Reynolds.
- Getty Images Entertainment
Em busca de uma vitória sobre um grande time no Bronx
Apesar dos amistosos acontecerem a milhares de milhas de distância do Racecourse Ground, o espírito competitivo está em alta no elenco do Wrexham. Reynolds está ansioso para ver se sua equipe conseguirá repetir as vitórias históricas do passado, mesmo em um contexto de pré-temporada. “Não estamos vindo aos Estados Unidos apenas para jogar novamente — o que sempre foi a experiência mais emocionante e estimulante de se ver ao vivo —, mas fazer isso contra três times da Premier League seguidos, em Tampa, Nova York e Filadélfia, é simplesmente incrível”, observou ele.
A magnitude do adversário não passa despercebida pelo astro de “Deadpool”, que reconhece que o Liverpool representa o auge do futebol inglês. “Sabe, ter que jogar contra o Liverpool no Yankee Stadium — com todo esse histórico e tradição —, eu simplesmente não sei o que pensar disso. Mal podemos esperar para lotar aquele estádio e ver os rapazes em campo fazendo o que sabem fazer de melhor. Quero dizer, é sempre tão eletrizante e, sabe, os mais de 165 anos de história do Wrexham já testemunharam várias zebras. O Liverpool é o maior de todos, certamente no cenário mundial. Então, estamos muito animados para ver o que podemos fazer.”
Ganhando impulso após a vitória sobre o Leeds United
O Wrexham chega ao confronto contra o Liverpool com um grande ímpeto, depois de já ter provado que é capaz de competir com os grandes nomes do futebol inglês durante esta turnê. A equipe de Phil Parkinson conquistou recentemente uma vitória por 3 a 2 contra o Leeds United, na Flórida, após ter derrotado o Manchester United por 1 a 0 em Helsinque.
Rob Mac ressalta que a intensidade dessas partidas reflete uma competição de liga de verdade, e não os jogos amistosos americanos comuns. “Não sei se muitas pessoas sabem disso sobre o futebol em particular, mas não é como a pré-temporada em muitos outros esportes”, observou Mac. “Muitas vezes, nos jogos da NFL, por exemplo — ou nos treinos de primavera —, é divertido. Mas não é tão competitivo. Acredite, esses caras querem vencer. Todo mundo está desesperado para vencer. Eles estão prontos para entrar em campo. E temos trocado mensagens com vários deles; estão ansiosos para entrar em campo, dar um show e ver se conseguimos fazer algo mágico.”
- Getty
De olho no próximo desafio
Embora as comemorações após uma semana positiva sejam bem merecidas, Phil Parkinson está plenamente ciente de que as exigências só vão aumentar, e ele já começou a se preparar para a próxima série de desafios. Parkinson enfatizou a necessidade de melhoria contínua e esforço incansável.
“Os rapazes vão ficar satisfeitos. Embora seja apenas pré-temporada, derrotar um time da Premier League é um motivo de orgulho para nós e vamos aproveitar isso”, disse ele. “O trabalho de todos os rapazes em campo hoje à noite foi excelente. Quanto mais alto você sobe, mais os times te causam problemas com seus movimentos e suas rotações, mas a comunicação foi simplesmente ótima e foi um ótimo exercício para nós hoje à noite. Foi uma boa atuação para nos levar ao jogo contra o Liverpool.”
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.