Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traduzido por

Momento histórico para Curaçao! Primeiro ponto na Copa do Mundo com o empate em 0 a 0 contra o Equador; Room é o herói com 15 defesas: sul-americanos correm risco de não se classificar

Copa do Mundo
Equador x Curaçao
Equador
Curaçao

O resumo da partida desta noite.

Mais um resultado surpreendente na Copa do Mundo. Desta vez, a conquista é de Curaçao, o menor país da história da competição, que conquistou seu primeiro ponto de todos os tempos contra o Equador, em um empate por 0 a 0. Um empate que tem a marca inconfundível de Eloy Room, o goleiro de 37 anos da seleção comandada por Dick Advocaat, capaz de realizar 15 defesas em uma partida — o segundo maior número de defesas na história da Copa do Mundo. Ambas as seleções haviam perdido a primeira partida e agora somam 1 ponto: a última partida será decisiva para elas e para uma classificação cada vez mais difícil.


No fim das contas, as estatísticas são implacáveis para os sul-americanos: 27 chutes, dos quais 15 no gol, 0 gols. A Tri não conseguiu superar Room, de 37 anos, goleiro do Miami FC, o segundo time da cidade da Flórida que nem sequer disputa a MLS. Suas defesas contra Enner Valencia foram extraordinárias e, quando já não havia mais nada a fazer, a trave também entrou em ação, impedindo o gol de Preciado no final da partida. Pervis Estupinian, do Milan, teve um desempenho ruim, enquanto Curaçao se saiu bem: depois de levar 7 gols da Alemanha na estreia, a seleção fez história e conquistou seu primeiro ponto na Copa do Mundo.

  • GOLS E MOMENTOS DESTACADOS

    Equador x Curaçao 0 a 0


    ARTILHEIROS -


    GOLS E MOMENTOS DESTAQUE -


    90’ – A bola bate na trave após um chute cruzado de Preciado

    84’ – Valencia tenta, mas não consegue avançar na área,

    74' – Hincapie, completamente sozinho, perde a chance de abrir o placar de cabeça

    60' – Plata a um passo do gol pelo Equador. Do outro lado, Galindez salva sua equipe

    30' – Erro de Estupinian, que praticamente dá uma assistência para J. Bacuna, que não consegue finalizar

    3’ – Defesa espetacular de Room em chute de Valencia

    • Publicidade

  • FICHA TÉCNICA

    Equador (4-4-2): Galindez; Franco (83′ Preciado), Pacho, Hincapié, Estupinan (71′ Angulo); Yeboah (89′ J. Caicedo), Caicedo, Alcivar (46′ Rodriguez), Vite; Valencia, Plata. Técnico: Beccacece


    Curaçao (5-3-2): Room; Floranus, Gaari, Obispo; Brenet, Comenecia (84′ Roemeratoe), L. Bacuna, J. Bacuna (75′ Gorrè), Fonville (75′ Van Eijma); Locadia (83′ Kastaneer), Chong (75′ Margaritha). Técnico: Advocaat


    Árbitro: Ning (China)


    Avisados: Alcivar (E), Gaari (C), Comenencia (C), Bacuna (C), Locadia (C), Bacuna (C), Kastaneer (C)

Copa do Mundo
Equador crest
Equador
EQU
Alemanha crest
Alemanha
ALE
Copa do Mundo
Curaçao crest
Curaçao
CUW
Cote D'Ivoire crest
Cote D'Ivoire
CDM