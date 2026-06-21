Momento histórico para Curaçao! Primeiro ponto na Copa do Mundo com o empate em 0 a 0 contra o Equador; Room é o herói com 15 defesas: sul-americanos correm risco de não se classificar

Mais um resultado surpreendente na Copa do Mundo. Desta vez, a conquista é de Curaçao, o menor país da história da competição, que conquistou seu primeiro ponto de todos os tempos contra o Equador, em um empate por 0 a 0. Um empate que tem a marca inconfundível de Eloy Room, o goleiro de 37 anos da seleção comandada por Dick Advocaat, capaz de realizar 15 defesas em uma partida — o segundo maior número de defesas na história da Copa do Mundo. Ambas as seleções haviam perdido a primeira partida e agora somam 1 ponto: a última partida será decisiva para elas e para uma classificação cada vez mais difícil.





No fim das contas, as estatísticas são implacáveis para os sul-americanos: 27 chutes, dos quais 15 no gol, 0 gols. A Tri não conseguiu superar Room, de 37 anos, goleiro do Miami FC, o segundo time da cidade da Flórida que nem sequer disputa a MLS. Suas defesas contra Enner Valencia foram extraordinárias e, quando já não havia mais nada a fazer, a trave também entrou em ação, impedindo o gol de Preciado no final da partida. Pervis Estupinian, do Milan, teve um desempenho ruim, enquanto Curaçao se saiu bem: depois de levar 7 gols da Alemanha na estreia, a seleção fez história e conquistou seu primeiro ponto na Copa do Mundo.