Momento de susto para Jesse Derry: o jovem jogador do Chelsea é retirado de maca em sua estreia na Premier League após uma violenta colisão de cabeças com Zach Abbott

A tarde histórica de Jesse Derry transformou-se em um pesadelo após apenas alguns minutos de jogo contra o Nottingham Forest. Concedida uma surpreendente estreia como titular na Premier League pelo técnico interino Calum McFarlane, o jogador formado em Cobham foi escalado no time titular para preencher a lacuna deixada pela dupla lesionada Alejandro Garnacho e Pedro Neto.

O jovem precisou de oxigênio após uma chocante colisão de cabeças com o zagueiro do Nottingham Forest, Zach Abbott. Ao tentar controlar uma bola que quicava de forma imprevisível, Derry acabou mandando-a para o alto. Abbott então se lançou para frente e saltou para disputar a bola, mas, em vez de acertar a bola, atingiu o jovem jogador do Blues na lateral da cabeça, deixando ambos os jogadores no chão.