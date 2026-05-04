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Momento de susto para Jesse Derry: o jovem jogador do Chelsea é retirado de maca em sua estreia na Premier League após uma violenta colisão de cabeças com Zach Abbott
A estreia oficial termina em tragédia para o Derry
A tarde histórica de Jesse Derry transformou-se em um pesadelo após apenas alguns minutos de jogo contra o Nottingham Forest. Concedida uma surpreendente estreia como titular na Premier League pelo técnico interino Calum McFarlane, o jogador formado em Cobham foi escalado no time titular para preencher a lacuna deixada pela dupla lesionada Alejandro Garnacho e Pedro Neto.
O jovem precisou de oxigênio após uma chocante colisão de cabeças com o zagueiro do Nottingham Forest, Zach Abbott. Ao tentar controlar uma bola que quicava de forma imprevisível, Derry acabou mandando-a para o alto. Abbott então se lançou para frente e saltou para disputar a bola, mas, em vez de acertar a bola, atingiu o jovem jogador do Blues na lateral da cabeça, deixando ambos os jogadores no chão.
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O Stamford Bridge fica em silêncio em homenagem ao tratamento
Enquanto Abbott conseguiu se levantar, Derry permaneceu caído em campo. A partida foi interrompida por mais de dez minutos enquanto a equipe médica do Stamford Bridge lhe administrava oxigênio e prestava atendimento em campo. A gravidade do incidente ficou imediatamente clara, com vários jogadores visivelmente abalados.
Derry havia conquistado um pênalti para o Chelsea na jogada anterior, mas seus companheiros estavam mais preocupados com seu estado e pediram que a partida fosse interrompida. Enquanto ele era retirado de maca, tanto os torcedores do Chelsea quanto os do Forest se levantaram para aplaudi-lo em sinal de apoio.
Palmer não consegue converter o pênalti
Após um atraso de cerca de dez minutos enquanto Derry recebia atendimento médico, Cole Palmer se preparou para cobrar o pênalti. Normalmente certeiro na marca do pênalti, o jogador da seleção inglesa não conseguiu converter, já que Matz Sels adivinhou a direção e fez uma grande defesa.
Palmer parecia prestes a aproveitar o rebote, mas Sels reagiu rapidamente para impedir a chance. Foi uma oportunidade crucial que o Chelsea não conseguiu converter em um momento de grande tensão.
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O Blues enfrenta uma batalha difícil pela classificação para as competições europeias
A lesão de Derry foi o ponto alto de um dia difícil para McFarlane, cuja equipe se viu perdendo por 3 a 1. A derrota deixa o time do oeste de Londres na nona posição, a apenas três pontos do Newcastle United, que ocupa o 13º lugar.
Antes da partida, as esperanças do Chelsea de se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada dependiam de vários resultados favoráveis. Com as chances de ficar entre os cinco primeiros praticamente perdidas, o clube deve agora buscar o sexto lugar e torcer para que o Aston Villa vença a Liga Europa e, ao mesmo tempo, termine entre os cinco primeiros para garantir a classificação para a Liga dos Campeões.