O zagueiro central precisou receber atendimento em campo logo após um quarto de hora de jogo, devido a uma jogada infeliz, e, por um breve momento, parecia que o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, seria forçado a fazer uma substituição precoce.
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Momento de susto para a Alemanha! Seleção alemã se preocupa com um jogador-chave após uma jogada infeliz
O que aconteceu? Quando Schlotterbeck afastou a bola pouco antes de o atacante marfinense Amad Diallo chegar em sua direção, ele torceu levemente o pé esquerdo sem qualquer contato com o adversário e, além disso, acabou acertando o próprio tendão de Aquiles com o pé direito.
Schlotterbeck ficou mancando por um breve momento pelo campo, antes que a equipe médica da seleção alemã entrasse em campo para atendê-lo. O atendimento continuou inicialmente fora do campo; aparentemente, o zagueiro do Borussia Dortmund estava com problemas no tornozelo esquerdo.
Durante o atendimento, Schlotterbeck foi ovacionado pelos torcedores alemães presentes no estádio em Toronto (Canadá) com gritos de incentivo.
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Seleção da DFB: Nico Schlotterbeck poderá continuar jogando contra a Costa do Marfim
De acordo com as novas regras da FIFA, Schlotterbeck teve que esperar um minuto antes de poder voltar ao campo após o atendimento médico. Quando finalmente foi autorizado a voltar, o astro do BVB ainda mancava levemente e fazia uma careta.
Antonio Rüdiger e Waldemar Anton, as duas primeiras alternativas para a zaga, começaram a se aquecer levemente. No entanto, Schlotterbeck pôde continuar jogando e, com o passar do tempo, parecia estar se movimentando com mais fluidez.
A Alemanha na Copa do Mundo de 2026: a seleção da DFB
Posição
Jogador
Clube
Número da camisa
Goleiro
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Goleiro
Manuel Neuer
FC Bayern de Munique
1
Gol
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Defesa
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Defensivo
Nathaniel Brown
Eintracht Frankfurt
18
Defesa
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Defesa
Joshua Kimmich
FC Bayern de Munique
6
Defesa
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Defensivo
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern de Munique
5
Defesa
David Raum
RB Leipzig
22
Defesa
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Defesa
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Defesa
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Defesa
Jonathan Tah
FC Bayern de Munique
4
Defesa
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Ataque
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Ataque
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Ataque
Leon Goretzka
FC Bayern de Munique
8
Ataque
Kai Havertz
Arsenal
7
Ataque
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Ataque
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Ataque
Jamal Musiala
FC Bayern de Munique
10
Ataque
Leroy Sané
Galatasaray Istambul
19
Ataque
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Ataque
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Ataque
Nick Woltemade
Newcastle United
11