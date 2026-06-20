Momento de susto para a Alemanha! Seleção alemã se preocupa com um jogador-chave após uma jogada infeliz

O que aconteceu? Quando Schlotterbeck afastou a bola pouco antes de o atacante marfinense Amad Diallo chegar em sua direção, ele torceu levemente o pé esquerdo sem qualquer contato com o adversário e, além disso, acabou acertando o próprio tendão de Aquiles com o pé direito.

Schlotterbeck ficou mancando por um breve momento pelo campo, antes que a equipe médica da seleção alemã entrasse em campo para atendê-lo. O atendimento continuou inicialmente fora do campo; aparentemente, o zagueiro do Borussia Dortmund estava com problemas no tornozelo esquerdo.

Durante o atendimento, Schlotterbeck foi ovacionado pelos torcedores alemães presentes no estádio em Toronto (Canadá) com gritos de incentivo.