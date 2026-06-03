"Momento de orgulho" - Harry Kane posa ao lado de sua estátua de cera no Madame Tussauds, em homenagem ao atacante da Inglaterra antes da Copa do Mundo

Kane passou oficialmente a fazer parte da elite esportiva no Madame Tussauds de Londres, e o atacante da Inglaterra admitiu que foi uma “sensação estranha” ver sua réplica realista pela primeira vez. Atualmente em Miami, o astro do Bayern de Munique trabalhou em estreita colaboração com os artistas da atração para garantir que cada detalhe da figura ficasse perfeito, desde o uniforme da Inglaterra até suas chuteiras preferidas.

Refletindo sobre a experiência surreal, Kane disse: “Foi uma verdadeira honra receber a ligação do Madame Tussauds. É uma daquelas coisas que você nunca espera que aconteça. Londres é um lugar especial para mim, e morei aqui praticamente a vida toda, então é a cidade perfeita para ter minha primeira figura – parece que o ciclo se fechou de verdade.”