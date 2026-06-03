Madame Tussauds
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"Momento de orgulho" - Harry Kane posa ao lado de sua estátua de cera no Madame Tussauds, em homenagem ao atacante da Inglaterra antes da Copa do Mundo
Uma imagem espelhada do capitão da Inglaterra
Kane passou oficialmente a fazer parte da elite esportiva no Madame Tussauds de Londres, e o atacante da Inglaterra admitiu que foi uma “sensação estranha” ver sua réplica realista pela primeira vez. Atualmente em Miami, o astro do Bayern de Munique trabalhou em estreita colaboração com os artistas da atração para garantir que cada detalhe da figura ficasse perfeito, desde o uniforme da Inglaterra até suas chuteiras preferidas.
Refletindo sobre a experiência surreal, Kane disse: “Foi uma verdadeira honra receber a ligação do Madame Tussauds. É uma daquelas coisas que você nunca espera que aconteça. Londres é um lugar especial para mim, e morei aqui praticamente a vida toda, então é a cidade perfeita para ter minha primeira figura – parece que o ciclo se fechou de verdade.”
- Getty Images Sport
Atenção aos detalhes e orgulho familiar
A estátua de cera retrata Kane em uma pose clássica, com o pé apoiado em uma bola de futebol, mas foram os pequenos detalhes que realmente impressionaram o maior artilheiro de todos os tempos dos Três Leões. Os artistas chegaram a incluir a fita adesiva no dedo anular, que ele costuma beijar como parte de sua comemoração de gols. O detalhe era tão preciso que Kane comentou: “Ver o resultado final foi um momento especial; os olhos são tão realistas, e eles até se lembraram da fita no meu dedo anelar, que eu beijo para comemorar quando marco um gol – é como olhar no espelho!”
A inauguração foi um evento familiar, com Kane acompanhado por sua esposa Kate e seus quatro filhos para testemunhar a homenagem. “Minha esposa, Kate, e meus quatro filhos vieram para a inauguração, e foi um momento de orgulho para todos nós”, acrescentou o atacante.
Raízes inspiradoras em Londres
A estátua ficará permanentemente exposta em Londres, cidade natal de Kane, estabelecendo uma ligação direta com suas raízes. Em um gesto comovente, jovens jogadores do Ridgeway Rovers — o clube de Walthamstow onde Kane iniciou sua trajetória no futebol — tiveram acesso a uma prévia exclusiva da estátua de cera. Kane espera que a exposição sirva de fonte de motivação para a próxima geração de talentos que está surgindo.
Ao falar sobre o impacto que espera que a figura tenha, Kane afirmou: “Mal posso esperar para ver os jovens fãs posando ao lado da minha figura em Londres, e espero que ver isso inspire as crianças a continuarem se esforçando, acreditando em si mesmas e aproveitando cada momento da jornada.”
Entrando para o panteão dos grandes nomes do esporte
A estátua de cera de Kane ficará exposta na zona “Capital da Cultura” do Madame Tussauds, juntando-se a outros ícones como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Mary Earps, Sir Lewis Hamilton, Anthony Joshua e Kylian Mbappé. Steve Blackburn, gerente geral do Madame Tussauds Londres, destacou a importância de ter o capitão da Inglaterra representado antes da Copa do Mundo: “Harry Kane é uma das figuras mais importantes do esporte mundial, tanto dentro quanto fora de campo, por isso sabíamos que precisávamos trazer sua primeira figura para Londres a partir de sexta-feira, 5 de junho, antes da Copa do Mundo da Fifa.”
“Nossa equipe de estúdio adorou trabalhar em estreita colaboração com Harry, pois compartilham a mesma obsessão por detalhes e um acabamento perfeito, e foi ótimo ver a reação dele.”Madame Tussauds