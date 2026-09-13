O dérbi de Manchester raramente é um jogo tranquilo, mas o mais recente capítulo em Old Trafford ganhou contornos explosivos logo no início neste domingo, quando Foden recebeu cartão vermelho direto. O incidente aconteceu aos 22 minutos da partida, e a expulsão veio após uma troca tensa com o capitão do Manchester United, Fernandes, que pareceu tirar do sério o cria da base do City durante uma disputa de bola rotineira.

Fernandes inicialmente derrubou Foden perto da linha lateral, em uma dividida física que claramente incomodou o meia da Inglaterra. Quando Foden tentava se levantar, ele pareceu perder a compostura e reagiu contra o meio-campista português. Foden foi visto chutando Fernandes, que imediatamente caiu no gramado se contorcendo de dor.

O árbitro estava bem posicionado para ver a reação e não hesitou em levar a mão ao bolso de trás, confirmando que os visitantes estão com 10 homens depois de Phil Foden receber cartão vermelho.



