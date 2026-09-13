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Momento de loucura! Phil Foden é EXPULSO após acertar um chute em Bruno Fernandes em explosivo clássico de Manchester
Foden é expulso em Old Trafford
O dérbi de Manchester raramente é um jogo tranquilo, mas o mais recente capítulo em Old Trafford ganhou contornos explosivos logo no início neste domingo, quando Foden recebeu cartão vermelho direto. O incidente aconteceu aos 22 minutos da partida, e a expulsão veio após uma troca tensa com o capitão do Manchester United, Fernandes, que pareceu tirar do sério o cria da base do City durante uma disputa de bola rotineira.
Fernandes inicialmente derrubou Foden perto da linha lateral, em uma dividida física que claramente incomodou o meia da Inglaterra. Quando Foden tentava se levantar, ele pareceu perder a compostura e reagiu contra o meio-campista português. Foden foi visto chutando Fernandes, que imediatamente caiu no gramado se contorcendo de dor.
O árbitro estava bem posicionado para ver a reação e não hesitou em levar a mão ao bolso de trás, confirmando que os visitantes estão com 10 homens depois de Phil Foden receber cartão vermelho.
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Uma expulsão rara na história do dérbi
O momento de loucura de Foden não só atrapalhou os planos táticos de Maresca para a tarde, como também o fez entrar para os livros de história pelos motivos errados. A saída do meio-campista representa uma anomalia estatística na era moderna desta feroz rivalidade local.
Segundo a Opta, a estrela da Inglaterra se tornou apenas o segundo jogador do Manchester City a ser expulso contra o Manchester United na Premier League. Ele segue os passos do ex-atacante italiano Bernardo Corradi, que foi o último jogador do City a receber cartão vermelho em um dérbi de liga ainda em 2006.
Dor de cabeça tática para Maresca
A expulsão força Maresca a repensar cedo a estratégia, enquanto sua equipe tenta administrar a desvantagem numérica diante de um Manchester United inspirado. Esperava-se que Foden fosse o centro criativo dos visitantes, mas sua ausência deixa um vazio significativo no terço final. A comissão técnica do City foi vista em intensa discussão à beira do campo imediatamente após o cartão vermelho.
Com quase 70 minutos ainda por jogar no momento do incidente, a batalha tática mudou completamente a favor do time de Michael Carrick. Agora, o City provavelmente terá de adotar uma formação mais conservadora, sacrificando parte da fluidez ofensiva habitual para garantir que permaneça compacto no meio-campo.
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Fernandes envolvido em polêmica
Como costuma acontecer em jogos de alta pressão, Fernandes se viu no centro do principal lance polêmico da partida. Embora Foden tenha sido o punido por sua retaliação, os torcedores do United ficarão satisfeitos com a forma como seu capitão conseguiu quebrar o ritmo da mais perigosa válvula criativa do City. O papel do internacional português na provocação, sem dúvida, será debatido pelos comentaristas.
Para Foden, as consequências podem ir além desta única partida, com uma suspensão padrão de três jogos por conduta violenta provavelmente a caminho. Isso faria com que ele perdesse compromissos importantes que estão por vir, enquanto o City continua sua busca por títulos.
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