Após cerca de um quarto de hora, Saibari começou a apresentar problemas musculares, que aparentemente surgiram sem qualquer intervenção do adversário. O atacante ficava tocando repetidamente na parte posterior da coxa e, por fim, não conseguiu mais continuar no meio do primeiro tempo.

Antes de ser substituído, aos 22 minutos, Saibari recebeu atendimento rápido em campo, parecendo abatido e cobrindo o rosto com a camisa. Possivelmente, indícios de que o jogador de 25 anos temia uma lesão mais grave. Sem Saibari, o Marrocos venceu por 3 a 0 (0 a 0) o Canadá, co-anfitrião do torneio, e se tornou o primeiro país africano da história a chegar às quartas de final da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva. Em 2022, no Catar, Achraf Hakimi e companhia terminaram em quarto lugar. A princípio, não ficou claro se Saibari poderá retornar ao torneio.

Até então, Saibari havia sido um dos jogadores marroquinos mais importantes na Copa do Mundo na América do Norte, sendo titular no centro do ataque. Em cinco partidas, o recém-contratado pelo Bayern já marcou três gols, incluindo um no empate em 1 a 1 contra o Brasil, recordista de títulos mundiais, na estreia.



