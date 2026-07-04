Ismael Saibari, cuja contratação o clube mais titulado da Alemanha anunciou oficialmente há pouco tempo, teve que ser substituído por lesão na partida das oitavas de final do Marrocos contra o Canadá, na Copa do Mundo de 2026, na madrugada de sábado.
Traduzido por
Momento de choque na transferência milionária do FC Bayern! O astro da Copa do Mundo, Ismael Saibari, precisa ser substituído devido a uma lesão na seleção do Marrocos - será que ele ficará fora dos gramados por um longo período?
Após cerca de um quarto de hora, Saibari começou a apresentar problemas musculares, que aparentemente surgiram sem qualquer intervenção do adversário. O atacante ficava tocando repetidamente na parte posterior da coxa e, por fim, não conseguiu mais continuar no meio do primeiro tempo.
Antes de ser substituído, aos 22 minutos, Saibari recebeu atendimento rápido em campo, parecendo abatido e cobrindo o rosto com a camisa. Possivelmente, indícios de que o jogador de 25 anos temia uma lesão mais grave. Sem Saibari, o Marrocos venceu por 3 a 0 (0 a 0) o Canadá, co-anfitrião do torneio, e se tornou o primeiro país africano da história a chegar às quartas de final da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva. Em 2022, no Catar, Achraf Hakimi e companhia terminaram em quarto lugar. A princípio, não ficou claro se Saibari poderá retornar ao torneio.
Até então, Saibari havia sido um dos jogadores marroquinos mais importantes na Copa do Mundo na América do Norte, sendo titular no centro do ataque. Em cinco partidas, o recém-contratado pelo Bayern já marcou três gols, incluindo um no empate em 1 a 1 contra o Brasil, recordista de títulos mundiais, na estreia.
- Getty/GOAL
O FC Bayern desembolsou mais de 50 milhões de euros por Ismael Saibari
Também na Säbener Straße, a substituição de Saibari deve causar preocupação. Ainda na quarta-feira, o Bayern havia anunciado oficialmente a transferência do jogador da seleção marroquina, que já vinha sendo negociada há algum tempo. O valor da transferência para o PSV Eindhoven, incluindo bônus, deve ser um pouco inferior a 55 milhões de euros; Saibari assinou em Munique um contrato de cinco anos, válido até 2031.
O astro da Copa do Mundo é versátil no ataque. Ele pode ser reserva do artilheiro do FCB, Harry Kane, na posição de centroavante, mas também oferece uma opção adicional de alto nível na posição de meia-atacante e nas duas laterais do campo.
“Estamos muito felizes por ter contratado Ismael Saibari, um dos jogadores ofensivos mais empolgantes desta Copa do Mundo, para o FC Bayern”, destacou o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl. “Essas contratações não surgem do nada, mas sim de um trabalho com visão de futuro: foi decisivo termos nos posicionado em relação a ele desde cedo, pois conhecíamos as habilidades de Ismael e pudemos mostrar a ele, desde o início, uma perspectiva concreta conosco.”
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.