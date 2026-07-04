Após cerca de um quarto de hora, Saibari começou a apresentar problemas musculares, que aparentemente surgiram sem qualquer intervenção do adversário. O atacante ficava tocando repetidamente na parte posterior da coxa e, por fim, não conseguiu mais continuar no meio do primeiro tempo.

Antes de ser substituído aos 22 minutos, Saibari recebeu atendimento rápido em campo; ele parecia abatido e cobriu o rosto com a camisa. Possivelmente, indícios de que o jogador de 25 anos teme uma lesão mais grave e talvez não possa mais entrar em campo caso o Marrocos avance nas próximas fases do torneio. Um diagnóstico preciso ainda não foi divulgado, mas é esperado nas horas seguintes ao apito final.

Até o momento, Saibari havia sido um dos jogadores marroquinos mais importantes na Copa do Mundo na América do Norte, sendo titular no ataque. Em cinco partidas, o recém-contratado pelo Bayern já marcou três gols, incluindo um no empate em 1 a 1 contra o Brasil, recordista de títulos mundiais, na estreia.



