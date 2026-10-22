Em 2003, quando Roman Abramovich financiava um projeto ambicioso no oeste de Londres, o francês Makelele, jogador da seleção de seu país, foi atraído para longe do Real Madrid, gigante de La Liga. Ele era considerado parte da elite mundial.

A chegada de Jose Mourinho ao comando do Chelsea, um ano depois, revolucionou o clube. O “Special One” montou um elenco praticamente imbatível em sua temporada de estreia. A equipe sofreu apenas 15 gols na Premier League de 2004-05.

Makelele ajudou a estabelecer o domínio nacional, com os ataques adversários frequentemente neutralizados antes que jogadores como John Terry e Petr Cech precisassem entrar em ação. Desde então, o valor de um camisa 6 capaz de mudar uma partida só aumentou.

Hoje, cabe a Caicedo desempenhar essa função na capital inglesa. Ele foi contratado em 2023 por meio de um acordo de transferência de £ 100 milhões (US$ 134 milhões) com o Brighton. Lesões o atrapalharam em alguns momentos recentes, mas ele parece ter recuperado plenamente a forma física.