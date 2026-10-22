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Moises Caicedo x Claude Makelele: por que a comparação entre os jogadores do Chelsea faz sentido e como Gus Poyet explica o valor de um volante “à moda antiga” em um time campeão da Premier League
Makelele brilhou pelo Chelsea de Mourinho
Em 2003, quando Roman Abramovich financiava um projeto ambicioso no oeste de Londres, o francês Makelele, jogador da seleção de seu país, foi atraído para longe do Real Madrid, gigante de La Liga. Ele era considerado parte da elite mundial.
A chegada de Jose Mourinho ao comando do Chelsea, um ano depois, revolucionou o clube. O “Special One” montou um elenco praticamente imbatível em sua temporada de estreia. A equipe sofreu apenas 15 gols na Premier League de 2004-05.
Makelele ajudou a estabelecer o domínio nacional, com os ataques adversários frequentemente neutralizados antes que jogadores como John Terry e Petr Cech precisassem entrar em ação. Desde então, o valor de um camisa 6 capaz de mudar uma partida só aumentou.
Hoje, cabe a Caicedo desempenhar essa função na capital inglesa. Ele foi contratado em 2023 por meio de um acordo de transferência de £ 100 milhões (US$ 134 milhões) com o Brighton. Lesões o atrapalharam em alguns momentos recentes, mas ele parece ter recuperado plenamente a forma física.
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Caicedo pode ser comparado a Makelele?
Muitos se apressaram em afirmar que o sul-americano atingiu um nível de atuação comparável ao de Makelele. Questionado se concorda com essa opinião, Poyet, ex-meia do Chelsea que falou em parceria com o Gambling.com, site de referência para sites de cassino, disse à GOAL: “A trajetória e a carreira de Makelele foram incríveis. Acho que ele [Caicedo] precisa manter esse nível de atuação por alguns anos para que seja possível compará-los.
“Acho que é cedo demais, mas, ao mesmo tempo, ele é muito importante para este time. É inacreditável a diferença entre os primeiros quatro ou cinco jogos sem Caicedo e os dois últimos com Caicedo. Isso mostra o quanto sentiram sua falta, especialmente neste sistema que Xabi [Alonso] está tentando implementar para permitir que os três da frente avancem e produzam.
“Acho também que, com todo o respeito a Caicedo, a ajuda de [Jordan] Henderson ao lado dele, algo que poucos esperavam, também lhe dá a chance de ser ele mesmo. Então, acho que ele é um jogador fundamental para o Chelsea nesta temporada e espero muito que se mantenha em forma.”
Kante, mais um campeão em Stamford Bridge
Makelele não foi o único francês de destaque a ajudar o Chelsea a conquistar a Premier League. Em 2016/17, depois de já ter participado da improvável conquista do título pelo Leicester, N’Golo Kante elevou sua reputação ao brilhar no Chelsea de Antonio Conte.
Caicedo poderia seguir essa trajetória de conquistas, depois de já ter vencido a Conference League e o Mundial de Clubes da FIFA? Ao ouvir a pergunta, Poyet acrescentou: “Eu estava no jogo contra o Bournemouth e, quando você vê a fluidez da equipe no ataque, todo mundo quer marcar. É preciso ter alguém cuja atuação tática, às vezes, passa despercebida: onde está posicionado, para onde olha, para onde aponta, onde faz a cobertura e como lê o jogo.
“E esses são os jogadores especiais que você mencionou. Makelele, pela capacidade de se antecipar às jogadas. N’Golo Kante, porque nunca vi alguém correr tanto na minha vida. Já vi jogadores correrem, mas ele cobria o campo inteiro.
“Acho que isso mostra que ainda precisamos desse jogador, um camisa 6 de verdade, à moda antiga, que fique à frente da linha de quatro defensores em todas as equipes do mundo. Às vezes, com essa nova mentalidade de trocar passes sem parar, no estilo do Barcelona, de [Pep] Guardiola ou da Espanha, esquecemos esse meio-campista central.”
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Chelsea continua a gastar muito com contratações
O valor de Caicedo não passa despercebido a ninguém em Stamford Bridge. Incansável, o jogador de 24 anos, que assumiu a função de capitão em algumas partidas, tornou-se um dos primeiros nomes na escalação.
O Chelsea continuou a investir pesado em mais peças para montar, em torno de seu camisa 25, um elenco capaz de brigar pelo título, com jogadores como Cole Palmer, Morgan Rogers, Joao Pedro e Emi Martinez na esperança de ajudar o Chelsea a voltar ao topo do futebol inglês e europeu.
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