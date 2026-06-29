Moises Caicedo, do Chelsea, foi nomeado novo capitão do Equador, depois que Enner Valencia abriu mão da braçadeira de capitão durante uma reunião da seleção para a Copa do Mundo

Em uma demonstração notável de liderança e visão de futuro, Valencia renunciou oficialmente à capitania da seleção do Equador, passando a responsabilidade para Caicedo. O veterano de 36 anos entregou formalmente a braçadeira ao meio-campista de 24 anos durante uma cerimônia emocionante realizada na presença dos companheiros de equipe.

A transição ocorre em um momento crucial para a seleção sul-americana, que recentemente garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Valencia, ex-atacante do West Ham, escolheu esse momento de destaque para reconhecer a mudança na hierarquia da equipe, à medida que uma nova geração de talentos começa a assumir o protagonismo no cenário mundial.



