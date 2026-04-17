Moises Caicedo assina contrato de longo prazo com o Chelsea; o meio-campista afirma que os Blues estão “indo na direção certa”

O Chelsea anunciou que Caicedo assinou um novo contrato que o mantém no clube pelos próximos sete anos. Desde que chegou do Brighton & Hove Albion no verão de 2023, o meio-campista tornou-se um dos jogadores mais confiáveis da Premier League, justificando o investimento significativo feito pela diretoria do Blues.

O jogador de 24 anos já acumulou 140 partidas pelo clube, desempenhando um papel de destaque no meio-campo enquanto o Chelsea conquistava títulos como a UEFA Conference League e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Seu novo contrato é um claro sinal de intenção, tanto do jogador quanto do clube, em relação à direção do atual projeto esportivo sob a liderança da comissão técnica.