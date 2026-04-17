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Moises Caicedo assina contrato de longo prazo com o Chelsea; o meio-campista afirma que os Blues estão “indo na direção certa”
Compromisso com o projeto de longo prazo
O Chelsea anunciou que Caicedo assinou um novo contrato que o mantém no clube pelos próximos sete anos. Desde que chegou do Brighton & Hove Albion no verão de 2023, o meio-campista tornou-se um dos jogadores mais confiáveis da Premier League, justificando o investimento significativo feito pela diretoria do Blues.
O jogador de 24 anos já acumulou 140 partidas pelo clube, desempenhando um papel de destaque no meio-campo enquanto o Chelsea conquistava títulos como a UEFA Conference League e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Seu novo contrato é um claro sinal de intenção, tanto do jogador quanto do clube, em relação à direção do atual projeto esportivo sob a liderança da comissão técnica.
- AFP
A sede de Caicedo por mais títulos
Após assinar a renovação, Caicedo expressou sua alegria por permanecer no oeste de Londres. “Estou muito feliz por ter renovado meu contrato com o Chelsea”, disse Caicedo aos canais do clube. “Acredito nesta equipe, neste clube, e sei que estamos no caminho certo. Ainda estamos apenas no começo juntos. Ainda há muito a conquistar, e estou muito motivado para continuar melhorando a cada dia. Quero ganhar mais troféus com o Chelsea e dar tudo de mim por este clube e pelos torcedores.”
O jogador da seleção do Equador passou rapidamente de destaque do Brighton a peça fundamental em Stamford Bridge. Sua ambição continua clara, já que ele busca dar continuidade ao sucesso inicial com os Blues. “Já vivemos ótimos momentos juntos e meu sonho é me tornar uma lenda do Chelsea; vou trabalhar o máximo possível para que isso aconteça”, acrescentou.
Subindo na hierarquia de liderança
O impacto de Caicedo não se limitou ao seu trabalho defensivo e à condução da bola; ele também se destacou como um líder fundamental no vestiário de Cobham. Agora, ao se aproximar do fim de sua terceira temporada no clube, ele recebeu recentemente a braçadeira de capitão, liderando a equipe em partidas de grande destaque, como o recente confronto contra o Manchester City.
Seu desempenho individual tem sido igualmente reconhecido por aqueles ao seu redor. Durante a campanha de 2024-25, o domínio de Caicedo no meio-campo fez com que ele arrecadasse todos os prêmios de fim de temporada do clube. Ele foi eleito o Jogador da Temporada do Chelsea pelos torcedores e também conquistou o respeito de seus colegas ao ser votado como o Jogador da Temporada pelos jogadores.
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Um olho para o espetacular
Embora seja conhecido principalmente por suas entradas e disciplina tática, Caicedo também proporcionou vários momentos memoráveis no terço final do campo. Ele marcou oito gols em suas 140 partidas pelo Blues, tendo sua capacidade de finalização melhorado significativamente nas duas últimas temporadas. Um de seus gols foi até eleito o “Gol da Temporada” de 2024 do clube, destacando sua qualidade técnica em todos os aspectos.