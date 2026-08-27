Há dias Kean já não se considerava mais um jogador da Fiorentina. Segundo Violanewsno domingo à noite ele se recusou a começar como titular no duelo depois perdido por 4 a 0 para a Roma e ontem de manhã forçou a situação, pedindo para ser negociado, chegando atrasado ao Viola Park e optando por não treinar com o grupo. Uma decisão que deixou a Fiorentina furiosa, e o clube o multou e o convocou novamente para uma sessão individual à tarde. Hoje, porém, o ex-Juventus e Paris Saint-Germain se apresentou no centro esportivo no horário, para treinar com os companheiros.