Moise Kean no Como, negócio perto de ser fechado. Após uma longa negociação, o clube lombardo e a Fiorentina chegaram a um acordo: o atacante nascido em 2000 deixa Florença em definitivo por uma cifra próxima de 40 milhões de euros entre parte fixa e bônus (35+5). Fabregas consegue, assim, o centroavante que queria, e Kean disputará com Douvikas a vaga de titular.
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Moise Kean no Como, negócio perto de ser fechado: troca de documentos entre os clubes. Negócio de 40 milhões de euros
O que aconteceu ontem
Há dias Kean já não se considerava mais um jogador da Fiorentina. Segundo Violanewsno domingo à noite ele se recusou a começar como titular no duelo depois perdido por 4 a 0 para a Roma e ontem de manhã forçou a situação, pedindo para ser negociado, chegando atrasado ao Viola Park e optando por não treinar com o grupo. Uma decisão que deixou a Fiorentina furiosa, e o clube o multou e o convocou novamente para uma sessão individual à tarde. Hoje, porém, o ex-Juventus e Paris Saint-Germain se apresentou no centro esportivo no horário, para treinar com os companheiros.
Morata libera a vaga
Kean deve chegar a Como entre esta noite e amanhã para exames médicos e assinatura. Deixa a Fiorentina após duas temporadas, 79 partidas, 735 gols e 7 assistências. Vai ocupar numericamente o lugar de Alvaro Morata, de saída e em negociação com o Leganés. O clube de Madri, que joga a segunda divisão espanhola, pediu que o Como contribua de maneira importante para o pagamento do salário, atualmente de 5 milhões de euros líquidos.
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