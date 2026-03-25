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Mohamed Salah vai se juntar a Lionel Messi na MLS?! O Inter Miami está “disposto” a fazer uma oferta de transferência pelo ícone do Liverpool, que está de saída
O Inter Miami de olho em uma contratação sensacional de Salah
Salah causou um grande impacto no mundo do futebol ao confirmar que deixará o Liverpool no final da temporada. De acordo com uma reportagem do The Independent, o Inter Miami está disposto a apresentar uma proposta para atrair Salah para o outro lado do Atlântico, pronto para enfrentar ofertas lucrativas da Liga Profissional da Arábia Saudita.
No entanto, a transferência não seria isenta de complicações. Atualmente, o Miami não tem vagas disponíveis para Jogadores Designados (DP), necessárias para contratar um jogador do calibre de Salah fora do teto salarial da liga. Para tornar essa transferência dos sonhos uma realidade, a franquia sediada na Flórida precisaria realizar uma significativa reformulação do elenco neste verão para acomodar sua chegada.
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Uma despedida emocionante em Anfield
Salah recorreu às redes sociais para divulgar um vídeo muito emocionante, anunciando sua saída iminente e marcando o fim de uma passagem prolífica de nove anos, durante a qual o egípcio ajudou o Liverpool a conquistar todos os principais troféus possíveis.
No vestiário do Liverpool, a reação foi de profundo respeito por um jogador que definiu uma era. O lateral-esquerdo Andy Robertson, que chegou a Anfield na mesma janela de transferências que Salah, foi um dos primeiros a prestar homenagem. “Mohamed, obrigado. Foram os nove melhores anos de nossas vidas, com memórias incríveis dentro e fora de campo. Ver você se tornar o melhor no que faz e um dos melhores que já vestiram a camisa do Liverpool foi uma alegria de assistir e de fazer parte”, escreveu o escocês.
A Liga Profissional da Arábia Saudita mira a diretoria do Reds
A turbulência no Liverpool pode se estender muito além do campo, já que uma reportagem do *Independent* sugere que a Liga Profissional Saudita está de olho na equipe técnica do clube. O diretor de futebol Michael Edwards e o diretor esportivo Richard Hughes surgiram como os principais alvos da liga do Oriente Médio neste verão. A liderança da liga vê Edwards como o candidato ideal para uma função de supervisão de alto nível, enquanto Hughes foi identificado para um cargo-chave no Al-Hilal.
Edwards retornou recentemente ao Fenway Sports Group para liderar um modelo envolvendo vários clubes. Com esses planos atualmente engavetados após alvos europeus como Bordeaux e Getafe terem sido considerados supervalorizados, as autoridades sauditas estão prontas para agir caso a mudança de estratégia o leve a buscar um novo desafio.
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O foco agora está na conquista da taça
Com o Arsenal atualmente liderando a Premier League e o Liverpool 21 pontos atrás, na quinta posição, as esperanças dos Reds de revalidar o título já se esvaíram. Consequentemente, a turnê de despedida de Salah passou a se concentrar inteiramente nas eliminatórias. A campanha agora depende de duas importantes partidas nas quartas de final: um confronto na FA Cup contra o Manchester City e um confronto na Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. Uma boa atuação nessas partidas decisivas oferece ao egípcio a chance perfeita de encerrar sua era em Anfield com mais títulos.