Mohamed Salah vai se juntar a Lionel Messi na MLS?! O Inter Miami está “disposto” a fazer uma oferta de transferência pelo ícone do Liverpool, que está de saída

Salah causou um grande impacto no mundo do futebol ao confirmar que deixará o Liverpool no final da temporada. De acordo com uma reportagem do The Independent, o Inter Miami está disposto a apresentar uma proposta para atrair Salah para o outro lado do Atlântico, pronto para enfrentar ofertas lucrativas da Liga Profissional da Arábia Saudita.

No entanto, a transferência não seria isenta de complicações. Atualmente, o Miami não tem vagas disponíveis para Jogadores Designados (DP), necessárias para contratar um jogador do calibre de Salah fora do teto salarial da liga. Para tornar essa transferência dos sonhos uma realidade, a franquia sediada na Flórida precisaria realizar uma significativa reformulação do elenco neste verão para acomodar sua chegada.