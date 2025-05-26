Mohamed Salah, Thierry Henry e as melhores temporadas individuais da história da Premier League – ranking

Nenhum jogador conquista um título da Premier League sozinho. É simplesmente impossível que um único indivíduo conduza uma equipe à vitória sem um elenco de apoio de excelência.

No entanto, não há dúvida de que, ao longo de uma temporada inteira, alguns jogadores desempenham um papel mais importante no sucesso de um clube do que outros, indo além do que normalmente se espera de um grande goleiro, um zagueiro dominante, um meio-campista versátil ou um atacante completo.

É claro que, às vezes, tais feitos heróicos nem sequer rendem uma medalha de campeão, embora seus esforços hercúleos sejam geralmente — e com razão — reconhecidos por seus colegas.

Com tudo isso em mente, então, a GOAL faz uma contagem regressiva das melhores campanhas individuais da história da Premier League com base em estatísticas, troféus e impacto geral...