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Best EPL seasons GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Mohamed Salah, Thierry Henry e as melhores temporadas individuais da história da Premier League – ranking

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Premier League
M. Salah
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Especiais e Opinião
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K. De Bruyne
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A GOAL apresenta uma retrospectiva das temporadas mais marcantes de um único jogador na primeira divisão inglesa desde 1992-93

Nenhum jogador conquista um título da Premier League sozinho. É simplesmente impossível que um único indivíduo conduza uma equipe à vitória sem um elenco de apoio de excelência.

No entanto, não há dúvida de que, ao longo de uma temporada inteira, alguns jogadores desempenham um papel mais importante no sucesso de um clube do que outros, indo além do que normalmente se espera de um grande goleiro, um zagueiro dominante, um meio-campista versátil ou um atacante completo.

É claro que, às vezes, tais feitos heróicos nem sequer rendem uma medalha de campeão, embora seus esforços hercúleos sejam geralmente — e com razão — reconhecidos por seus colegas.

Com tudo isso em mente, então, a GOAL faz uma contagem regressiva das melhores campanhas individuais da história da Premier League com base em estatísticas, troféus e impacto geral...

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Virgil van Dijk (2018-19)

    O Liverpool transformou Virgil van Dijk no zagueiro mais caro da história do futebol ao contratá-lo do Southampton em janeiro de 2018. Durante a temporada 2018-19, ele mostrou exatamente por quê.

    Os Reds de Jurgen Klopp vinham sentindo muita falta de um zagueiro central dominante e, em Van Dijk, foi exatamente isso que conseguiram. O Liverpool pode não ter conquistado a Premier League na primeira temporada completa do holandês no clube, mas ele foi tão imponente e tão sereno que foi eleito o jogador do ano por seus colegas de profissão.

    “Acho que nem todos perceberam imediatamente que tipo de jogador se esconde nesse corpo gigantesco”, disse Klopp após a conquista de Van Dijk no PFA, “mas agora o mundo inteiro sabe disso! Desde o primeiro momento, fiquei muito animado para trabalhar com você — e agora você é o cara!”

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  • Arsenal FC v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Kevin De Bruyne (2019-20)

    O Manchester City não conseguiu conquistar o título da liga na temporada 2019-20, mas não foi por falta de esforço da parte de Kevin De Bruyne. O belga é uma verdadeira lenda da Premier League, um dos maiores jogadores que o futebol inglês já viu, e foi um merecido vencedor do que foi o primeiro de dois prêmios consecutivos de Jogador do Ano da PFA.

    Além de dar 20 assistências, De Bruyne também marcou 13 gols na Premier League, provando ser o melhor meio-campista ofensivo do futebol mundial.

    “Ele sempre foi incrível desde que estamos juntos”, disse o técnico do City, Pep Guardiola, durante a temporada. “Seu comprometimento é incrível. Ele é um jogador espetacular.”

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-SUNDERLANDAFP

    11Gareth Bale (2012-13)

    Gareth Bale ganhou o prêmio de Jogador do Ano da PFA em 2011, mas sua segunda conquista, dois anos depois, foi ainda mais impressionante, com o ponta galês marcando 21 gols no campeonato — um recorde na carreira.

    Muitos desses gols foram absolutamente espetaculares, e, sem surpresa, atraíram a atenção do Real Madrid, que contratou Bale do Tottenham no verão de 2013 por uma quantia recorde mundial.

    Como destacou o então técnico do Spurs, André Villas-Boas, o ex-lateral-esquerdo se beneficiou enormemente ao receber liberdade de ação no ataque e foi realmente “tremendo” ao longo da temporada.

  • LIVERPOOL V BLACKBURGetty Images Sport

    10Alan Shearer (1994-95)

    O Manchester United provavelmente teria conquistado todos os títulos da Premier League durante uma década se Sir Alex Ferguson tivesse conseguido convencer Alan Shearer a se transferir para Old Trafford no verão de 1992. No entanto, o jogador da seleção inglesa optou por se juntar ao Blackburn Rovers, time ao qual levou ao seu primeiro título em 81 anos, em 1995, com 34 gols em 42 partidas.

    Como disse posteriormente o ex-zagueiro do Rovers, Colin Hendry: “Não dá para falar daquela temporada sem mencionar Alan Shearer. O número de gols dele diz tudo sobre ele e sobre o quanto ele foi importante para nós. É claro que você precisa de bons jogadores em todas as posições para ganhar o campeonato, mas você precisa de gols, e ele era um jogador de classe mundial.”

  • Eric Cantona Manchester UnitedHulton Archive

    9Eric Cantona (1992-93)

    Em 27 de novembro de 1992, o Leeds United surpreendentemente concordou em vender Eric Cantona ao Manchester United, poucos meses depois de ele ter levado a equipe de Howard Wilkinson ao título da Primeira Divisão. Foi uma transferência que mudaria o curso da história do futebol inglês.

    O United vinha passando por grandes dificuldades até a chegada do francês a Old Trafford. O time precisava desesperadamente de um artilheiro; o que ganhou foi um ícone. “Ele simplesmente tinha aquela aura e presença”, explicou o ex-meio-campista do United, Paul Ince. “Ele tirou a responsabilidade de nós. Era como se ele dissesse: ‘Sou o Eric e estou aqui para conquistar o título para vocês’.”

    Cantona fez exatamente isso, levando o United ao seu primeiro título da primeira divisão desde 1967 com sua incrível habilidade de marcar e criar gols.

  • Chelsea's John Terry (C) celebrates scorAFP

    8John Terry (2004-05)

    John Terry pode não ser do agrado de todos como pessoa, mas não há como questionar suas qualidades como jogador. O herói formado nas categorias de base do Chelsea era, de fato, um capitão, um líder e uma lenda, tudo em um.

    Terry passou quase duas décadas inteiras no time principal do Stamford Bridge e foi absolutamente fundamental para que os Blues se estabelecessem como uma grande potência no futebol inglês. De fato, Terry foi eleito o Jogador do Ano pela PFA na temporada 2004-05, após levar o Chelsea ao seu primeiro título da primeira divisão em 50 anos, comandando com maestria uma defesa que sofreu apenas 15 gols em 38 jogos — um recorde da Premier League que permanece até hoje.

    “Ele é absolutamente incrível”, disse o então técnico do Chelsea, José Mourinho. “Para mim, ele é o zagueiro central mais completo do mundo.”

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MAN CITY-NOTTINGHAM FORESTAFP

    7Erling Haaland (2022-23)

    É engraçado pensar nisso agora, mas alguns especialistas não acreditavam que Erling Haaland se mostraria tão prolífico na Inglaterra quanto havia sido na Alemanha — especialmente após uma atuação pouco impressionante na derrota do Manchester City para o Liverpool na Community Shield de 2022.

    No entanto, o norueguês não perdeu tempo para calar os céticos. O atacante marcou duas vezes em sua estreia na Premier League e acabou quebrando o recorde de gols em uma única temporada com 36 gols em apenas 35 partidas.

    “É inacreditável”, disse Pep Guardiola. “Ele é uma pessoa única. É um jogador especial, mas também uma pessoa especial. É um marco incrível.”

  • Roy KeaneGetty Images Sport

    6Roy Keane (1999-2000)

    Se não foi o meio-campista mais dominante que a Premier League já viu, certamente foi o mais temível. Roy Keane foi o capitão perfeito do Manchester United de Sir Alex Ferguson, um perfeccionista implacável que estabeleceu padrões de dedicação à causa que todos no clube simplesmente tinham de seguir.

    Keane era obviamente conhecido por sua tenacidade, mas também era um jogador fantástico, capaz de ditar o ritmo das partidas, e estava no auge absoluto de suas habilidades na temporada 1999-2000, quando foi nomeado Jogador do Ano tanto pela PFA quanto pela FWA após levar o United ao segundo título consecutivo da Premier League.

    Ferguson ficou “encantado” com o fato de Keane ter recebido algum reconhecimento individual por suas atuações incrivelmente influentes e consistentes, mas também não resistiu a dar uma alfinetada na FWA por ter ignorado a contribuição do irlandês para a conquista da tríplice coroa do United em 1999.

    “Este prêmio compensa o ano passado”, disse o escocês, “quando achei que Roy deveria ter sido o Jogador do Ano.”

  • Arsenal v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Mohamed Salah (2017-18)

    Depois de ter perdido toda a sua confiança sob o comando de José Mourinho no Chelsea, Mohamed Salah relançou sua carreira na Série A, primeiro na Fiorentina e depois na Roma, antes de chegar a Anfield em julho de 2017.

    Ninguém em Anfield esperava que o egípcio fosse tão prolífico na Premier League. Jurgen Klopp, não nos esqueçamos, na verdade era mais a favor da contratação de Julian Brandt.

    No entanto, Klopp ficou rapidamente impressionado com Salah — assim como todo mundo na Inglaterra —, já que o ponta quebrou o recorde de gols em uma única temporada da Premier League logo em seu primeiro ano no clube, marcando 32 vezes em 36 partidas.

    Pelé praticamente falou por todos quando disse: “Que temporada! Tem sido ótimo ver você jogar.”

  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Mohamed Salah (2024-25)

    De forma bastante apropriada, Mohamed Salah, o único jogador a figurar duas vezes em nossa lista, pode agora reivindicar o título de melhor jogador da história da Premier League.

    Em sua oitava temporada na primeira divisão inglesa, e aos 32 anos de idade, o “Rei Egípcio” do Liverpool teve sua campanha mais completa de todas, marcando 29 gols e dando assistência para outros 18.

    Com isso, ele não apenas levou os Reds ao título com quatro rodadas de antecedência, como também igualou o recorde da Premier League de participação em gols (47), estabelecido por Andy Cole e Alan Shearer na era de 42 jogos, ao mesmo tempo em que se tornou o primeiro jogador da história a conquistar o prêmio de Melhor Jogador da Temporada, a Chuteira de Ouro e o Prêmio de Melhor Armador na mesma temporada.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MANUTD-AALBORGAFP

    3Cristiano Ronaldo (2007-08)

    Cristiano Ronaldo provou ser o melhor jogador da Inglaterra na temporada 2006-07. Na temporada seguinte, o atacante do Manchester United provou ser o melhor jogador do mundo.

    O português havia chegado a Old Trafford como um adolescente magro, ostentando uma maravilhosa variedade de dribles e jogadas. Em 2008, ele havia se tornado um fenômeno físico, uma figura imponente que era tão poderosa quanto eficaz.

    Ronaldo marcou 31 gols em apenas 34 partidas da Premier League, conquistando não apenas a Chuteira de Ouro, mas também a Chuteira de Ouro Europeia, tornando sua primeira conquista da Bola de Ouro uma mera formalidade.

    “Cristiano realmente mereceu, quando se olha para o que ele fez este ano”, disse o ex-técnico do United, Sir Alex Ferguson. “Quarenta e dois gols [em todas as competições] jogando na ponta são incríveis.”

  • Thierry Henry of Arsenal celebrates Getty Images Sport

    2Thierry Henry (2002-03)

    Pavel Nedved ficou tão surpreso quanto todos os demais quando ganhou a Bola de Ouro de 2003, à frente de Thierry Henry. “Para mim, Thierry é o melhor atacante do mundo atualmente”, disse o checo na época — e ele não estava errado.

    O Arsenal de Henry pode ter fracassado na Europa, não conseguindo sequer chegar às oitavas de final da Liga dos Campeões de 2002-03, mas o francês era imparável na Premier League, tornando-se o primeiro (e até hoje único) jogador a marcar e dar assistência para 20 ou mais gols em uma única temporada.

    Como disse o então técnico do Arsenal, Arsène Wenger: “Nenhum dos grandes artilheiros da história se compara ao seu recorde de assistências.”

  • Liverpool v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Luis Suárez (2013-14)

    Luis Suárez estava inconsolável após o dramático empate em 3 a 3 com o Crystal Palace no Selhurst Park, que efetivamente acabou com as esperanças do Liverpool de conquistar o título da temporada 2013-14 — e era fácil entender o motivo. O uruguaio pode não ser uma figura particularmente simpática, mas ninguém contestaria o fato de que ele fez mais do que qualquer outro para tentar acabar com a seca de títulos dos Reds.

    Durante boa parte da temporada, Suárez foi simplesmente imparável, uma força da natureza implacável no ataque que aterrorizou os zagueiros com sua pressão e incrível habilidade de manter a posse de bola nos espaços mais apertados.

    Ele marcou 31 gols em apenas 33 partidas da Premier League, conquistando a Chuteira de Ouro e a Chuteira de Ouro Europeia, além de ser eleito o Jogador do Ano pela PFA e pela FWA.

    “É uma combinação rara: ser um jogador de futebol milagroso que está disposto a usar seus dons para, de forma altruísta, dar assistências e criar gols para um companheiro de equipe”, escreveu Steven Gerrard mais tarde, em homenagem ao homem que ele considera o melhor jogador com quem já atuou.