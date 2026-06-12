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Mohamed Salah teria ficado se soubesse que Arne Slot iria embora? Ex-jogador do Liverpool analisa por que o “Rei Egípcio” abandonou seu trono em Anfield
O histórico de Salah no Liverpool: gols e títulos pelos Reds
Salah assinou um novo contrato em Anfield no final da temporada 2024-25 — após marcar 34 gols naquela temporada, conquistar o título da Premier League e receber seu terceiro prêmio de Jogador do Ano da PFA.
Poucos meses depois, ele se viu preso no banco e disparou críticas explosivas contra Slot e companhia — alegando ter sido jogado para baixo do ônibus e transformado em bode expiatório pelas dificuldades coletivas do time.
Essa explosão pareceu marcar o início do fim, e não foi surpresa quando foi anunciado que Salah seria liberado de seu lucrativo contrato em 2026 e poderia se tornar um jogador sem vínculo.
Adeus emocionantes a Merseyside foram feitos após ele marcar 257 gols em 442 partidas. Seu lugar entre os grandes nomes do Liverpool está garantido, mas será que não havia mais algumas histórias para contar antes que o capítulo final fosse escrito?
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Salah teria ficado se soubesse que Slot estava de saída?
Questionado sobre se Salah teria ficado caso soubesse que o técnico holandês Slot seria demitido, Murphy — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da NetBet Football — disse: “Acho que o maior fator para a saída dele é o seu desempenho. Acho que, quando se tem um relacionamento muito melhor com um técnico, sempre existe a possibilidade de ficar e tentar recuperar essa forma na segunda temporada.
“Acho que ele provavelmente sente — todos nós já passamos por isso — que não consegue mais atingir os níveis de antes, então talvez seja hora de se despedir antes que piore.
“O fator Slot está definitivamente presente. Seríamos ingênuos se não pensássemos assim. Há uma pequena chance, respondendo à pergunta, de que, se ele tivesse um relacionamento mais sólido com o técnico… mas não tenho certeza de qual técnico realmente não teria se encontrado na mesma situação que Slot e teria que tirá-lo de campo. Se há algo a dizer, eu sugeriria que Slot o deixou em campo por tempo demais quando ele estava passando por dificuldades. Houve um clamor da torcida para dar um tempo a ele e tirá-lo da linha de fogo, porque ele estava passando por muitas dificuldades. Slot o deixou em campo por muito mais tempo do que provavelmente a maioria teria feito.
“Então, não tenho certeza, independentemente de você se dar bem com um técnico, se qualquer técnico o teria mantido em campo. Portanto, os problemas teriam começado de qualquer maneira.”
O que Salah disse durante a emocionante despedida de Anfield
Depois de assistir ao seu último jogo em Anfield, com memórias acumuladas ao longo de nove anos no Liverpool que durarão para toda a vida, Salah disse: “Olho para trás e me pergunto se eu teria desejado mais do que conquistei. Na verdade, não. Ganhamos tudo. Sentimos o carinho dos torcedores e isso é o mais importante para mim. Estarei longe daqui. Ficarei emocionado sempre que me lembrar. Espero que a equipe mantenha a posição e continue lutando por tudo.”
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Para onde irá agora? Salah é especulado em times da MLS e da Liga Profissional da Arábia Saudita
Salah — que conquistou a Premier League, a Liga dos Campeões, a FA Cup, a Carabao Cup, a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes da FIFA com o Liverpool, além de quatro Chuteiras de Ouro e inúmeros outros prêmios individuais — ainda não revelou para onde será seu próximo destino.
Equipes da MLS têm demonstrado interesse, em uma transferência que levaria Lionel Messi a se juntar a ele nos Estados Unidos, enquanto times que não medem gastos na Liga Profissional da Arábia Saudita teriam ofertas astronômicas em jogo.