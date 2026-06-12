Mohamed Salah teria ficado se soubesse que Arne Slot iria embora? Ex-jogador do Liverpool analisa por que o “Rei Egípcio” abandonou seu trono em Anfield

Questionado sobre se Salah teria ficado caso soubesse que o técnico holandês Slot seria demitido, Murphy — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da NetBet Football — disse: “Acho que o maior fator para a saída dele é o seu desempenho. Acho que, quando se tem um relacionamento muito melhor com um técnico, sempre existe a possibilidade de ficar e tentar recuperar essa forma na segunda temporada.

“Acho que ele provavelmente sente — todos nós já passamos por isso — que não consegue mais atingir os níveis de antes, então talvez seja hora de se despedir antes que piore.

“O fator Slot está definitivamente presente. Seríamos ingênuos se não pensássemos assim. Há uma pequena chance, respondendo à pergunta, de que, se ele tivesse um relacionamento mais sólido com o técnico… mas não tenho certeza de qual técnico realmente não teria se encontrado na mesma situação que Slot e teria que tirá-lo de campo. Se há algo a dizer, eu sugeriria que Slot o deixou em campo por tempo demais quando ele estava passando por dificuldades. Houve um clamor da torcida para dar um tempo a ele e tirá-lo da linha de fogo, porque ele estava passando por muitas dificuldades. Slot o deixou em campo por muito mais tempo do que provavelmente a maioria teria feito.

“Então, não tenho certeza, independentemente de você se dar bem com um técnico, se qualquer técnico o teria mantido em campo. Portanto, os problemas teriam começado de qualquer maneira.”