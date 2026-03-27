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Mohamed Salah seguirá os passos de Cristiano Ronaldo? Jurgen Klopp acha que a lenda do Liverpool pode jogar até os 40 anos após o anúncio de sua saída dos Reds
Klopp elogia o profissionalismo de Salah
Após a notícia de que Salah encerrará neste verão sua trajetória de nove anos repleta de títulos em Anfield, Klopp compartilhou sua admiração pela forma física do atacante.
O jogador de 33 anos tem sido um exemplo de consistência desde que Klopp o contratou da Roma em 2017, e o técnico alemão acredita que o “Rei Egípcio” está longe de encerrar sua carreira no mais alto nível do futebol.
Em entrevista à BBC Sport, Klopp explicou que “não ficaria surpreso se ele jogasse por mais seis ou sete anos”, devido aos padrões incríveis que Salah estabelece para si mesmo.
“Salah é um profissional incrível”, disse Klopp. “Ele estabeleceu padrões completamente novos para um jogador de futebol profissional — o quanto você pode se esforçar, o quanto pode investir na recuperação e tudo mais.”
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Recordes de Anfield que talvez nunca sejam superados
O impacto de Salah em Merseyside tem sido verdadeiramente histórico, com o ponta ocupando o terceiro lugar na lista de maiores artilheiros de todos os tempos do clube, com 255 gols. Apenas Ian Rush e Roger Hunt permanecem à sua frente, e Klopp sugeriu que os números alcançados pelo jogador de 33 anos na era moderna são “absurdos” e dificilmente serão repetidos tão cedo.
O ex-técnico dos Reds chegou a fazer uma sugestão ousada sobre Hugo Ekitike ao discutir quem poderia eventualmente desafiar o legado de Salah.
“De onde ele veio, o que passou e o que nos deu, é incrível”, acrescentou Klopp. “Os números que ele produziu e os padrões que estabeleceu, alguns deles, se não todos, permanecerão inigualáveis nesta era moderna da Premier League, com certeza.”
Um acordo justo para o clube e para o jogador
Embora os torcedores estejam de coração partido com a saída iminente, Klopp vê esse momento como uma conclusão lógica de uma parceria lendária. Como Salah tinha apenas mais um ano de contrato no momento do anúncio, o alemão descreveu a saída como um “acordo justo” que permite que ambas as partes sigam em frente sem qualquer amargura ou ressentimento.
Klopp observou: “Eu realmente acho que toda a relação foi um acordo justo. Um jogador excepcional, números excepcionais, e ele ganhou algum dinheiro, é claro. E agora ele pode ir para onde quiser e o clube terá que encontrar e encontrará outros jogadores, e isso está absolutamente tudo bem. Depois de todos esses anos, não deve haver nenhum sentimento ruim e, no que me diz respeito, não vejo nenhum.”
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O fim de uma jornada emocionante
Apesar das discussões ocasionais à beira do campo, Klopp revelou que sua relação com Salah continua sólida e que os dois já trocaram mensagens após a notícia.
“Trocamos mensagens outro dia e tivemos nossas discussões, mas sempre por motivos justos”, admitiu Klopp. “Está tudo bem, especialmente agora, olhando para trás, está mais do que bem. E nós dois estamos muito felizes por fazer parte dessa jornada incrível. Estou triste, mas ele é, sem sombra de dúvida, um dos maiores de todos os tempos, e estou muito orgulhoso de fazer parte dessa carreira.”