Mohamed Salah seguirá os passos de Cristiano Ronaldo? Jurgen Klopp acha que a lenda do Liverpool pode jogar até os 40 anos após o anúncio de sua saída dos Reds

Após a notícia de que Salah encerrará neste verão sua trajetória de nove anos repleta de títulos em Anfield, Klopp compartilhou sua admiração pela forma física do atacante.

O jogador de 33 anos tem sido um exemplo de consistência desde que Klopp o contratou da Roma em 2017, e o técnico alemão acredita que o “Rei Egípcio” está longe de encerrar sua carreira no mais alto nível do futebol.

Em entrevista à BBC Sport, Klopp explicou que “não ficaria surpreso se ele jogasse por mais seis ou sete anos”, devido aos padrões incríveis que Salah estabelece para si mesmo.

“Salah é um profissional incrível”, disse Klopp. “Ele estabeleceu padrões completamente novos para um jogador de futebol profissional — o quanto você pode se esforçar, o quanto pode investir na recuperação e tudo mais.”