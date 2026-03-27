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Jurgen Klopp Mohamed Salah Liverpool 2020-21Getty Images
Mohamed Saeed

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Mohamed Salah seguirá os passos de Cristiano Ronaldo? Jurgen Klopp acha que a lenda do Liverpool pode jogar até os 40 anos após o anúncio de sua saída dos Reds

J. Klopp
M. Salah
Liverpool
Premier League
C. Ronaldo

Jurgen Klopp apostou que Mohamed Salah seguirá os passos de ícones como Cristiano Ronaldo, jogando até os 40 anos. O ex-técnico do Liverpool acredita que o profissionalismo de alto nível do atacante egípcio lhe permitirá permanecer no mais alto nível por muitos anos ainda, após o anúncio surpreendente de sua saída.

  • Klopp elogia o profissionalismo de Salah

    Após a notícia de que Salah encerrará neste verão sua trajetória de nove anos repleta de títulos em Anfield, Klopp compartilhou sua admiração pela forma física do atacante.

    O jogador de 33 anos tem sido um exemplo de consistência desde que Klopp o contratou da Roma em 2017, e o técnico alemão acredita que o “Rei Egípcio” está longe de encerrar sua carreira no mais alto nível do futebol.

    Em entrevista à BBC Sport, Klopp explicou que “não ficaria surpreso se ele jogasse por mais seis ou sete anos”, devido aos padrões incríveis que Salah estabelece para si mesmo.

    “Salah é um profissional incrível”, disse Klopp. “Ele estabeleceu padrões completamente novos para um jogador de futebol profissional — o quanto você pode se esforçar, o quanto pode investir na recuperação e tudo mais.”

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  • salah kloppGetty Images

    Recordes de Anfield que talvez nunca sejam superados

    O impacto de Salah em Merseyside tem sido verdadeiramente histórico, com o ponta ocupando o terceiro lugar na lista de maiores artilheiros de todos os tempos do clube, com 255 gols. Apenas Ian Rush e Roger Hunt permanecem à sua frente, e Klopp sugeriu que os números alcançados pelo jogador de 33 anos na era moderna são “absurdos” e dificilmente serão repetidos tão cedo.

    O ex-técnico dos Reds chegou a fazer uma sugestão ousada sobre Hugo Ekitike ao discutir quem poderia eventualmente desafiar o legado de Salah.

    “De onde ele veio, o que passou e o que nos deu, é incrível”, acrescentou Klopp. “Os números que ele produziu e os padrões que estabeleceu, alguns deles, se não todos, permanecerão inigualáveis nesta era moderna da Premier League, com certeza.”

  • Um acordo justo para o clube e para o jogador

    Embora os torcedores estejam de coração partido com a saída iminente, Klopp vê esse momento como uma conclusão lógica de uma parceria lendária. Como Salah tinha apenas mais um ano de contrato no momento do anúncio, o alemão descreveu a saída como um “acordo justo” que permite que ambas as partes sigam em frente sem qualquer amargura ou ressentimento.

    Klopp observou: “Eu realmente acho que toda a relação foi um acordo justo. Um jogador excepcional, números excepcionais, e ele ganhou algum dinheiro, é claro. E agora ele pode ir para onde quiser e o clube terá que encontrar e encontrará outros jogadores, e isso está absolutamente tudo bem. Depois de todos esses anos, não deve haver nenhum sentimento ruim e, no que me diz respeito, não vejo nenhum.”



  • Mohamed SalahGetty Images

    O fim de uma jornada emocionante

    Apesar das discussões ocasionais à beira do campo, Klopp revelou que sua relação com Salah continua sólida e que os dois já trocaram mensagens após a notícia.

    “Trocamos mensagens outro dia e tivemos nossas discussões, mas sempre por motivos justos”, admitiu Klopp. “Está tudo bem, especialmente agora, olhando para trás, está mais do que bem. E nós dois estamos muito felizes por fazer parte dessa jornada incrível. Estou triste, mas ele é, sem sombra de dúvida, um dos maiores de todos os tempos, e estou muito orgulhoso de fazer parte dessa carreira.”

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