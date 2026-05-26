Mohamed Salah publica sua última mensagem sobre a “noite mais longa da minha vida” ao se despedir do Liverpool

O apito final contra o Brentford não marcou apenas o fim da temporada da Premier League; ele marcou o fim de um capítulo lendário para o Liverpool. Mohamed Salah, o homem que tem sido o ponto central do ataque dos Reds por quase uma década, despediu-se oficialmente do clube onde passou de um promissor ponta a um ícone mundial.

Usando sua conta oficial no Instagram para compartilhar seus sentimentos com milhões de torcedores, Salah postou uma foto sua dentro do Estádio de Anfield, cumprimentando a torcida pela última vez. Ele acompanhou a imagem com uma legenda comovente que refletia o peso do momento: “A noite mais longa da minha vida... Obrigado por tudo, mais uma vez.”







