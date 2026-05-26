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Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

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Mohamed Salah publica sua última mensagem sobre a “noite mais longa da minha vida” ao se despedir do Liverpool

M. Salah
Liverpool
Premier League
Egito
Copa do Mundo

Mohamed Salah se despediu oficialmente da torcida de Anfield, encerrando uma das épocas individuais mais laureadas da história moderna do Liverpool. O atacante egípcio recorreu às redes sociais para compartilhar uma mensagem comovente após sua última partida pelos Reds, descrevendo a experiência como a noite mais difícil de sua carreira.

  • Uma despedida emocionante dos torcedores de Anfield

    O apito final contra o Brentford não marcou apenas o fim da temporada da Premier League; ele marcou o fim de um capítulo lendário para o Liverpool. Mohamed Salah, o homem que tem sido o ponto central do ataque dos Reds por quase uma década, despediu-se oficialmente do clube onde passou de um promissor ponta a um ícone mundial.

    Usando sua conta oficial no Instagram para compartilhar seus sentimentos com milhões de torcedores, Salah postou uma foto sua dentro do Estádio de Anfield, cumprimentando a torcida pela última vez. Ele acompanhou a imagem com uma legenda comovente que refletia o peso do momento: “A noite mais longa da minha vida... Obrigado por tudo, mais uma vez.”



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  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    O fim de uma jornada histórica de nove anos

    A saída de Salah ocorre após uma incrível passagem de nove anos por Merseyside, durante a qual ele se consolidou como um dos jogadores mais prolíficos a vestir a famosa camisa vermelha.

    Desde que chegou da Roma no verão de 2017 por uma quantia de aproximadamente £ 34 milhões (US$ 46 milhões), o jogador da seleção egípcia tem sido o principal catalisador do retorno do clube ao topo do futebol nacional e europeu.

    Ele deixa Anfield com uma coleção de troféus que seria invejada por qualquer profissional, tendo conquistado inúmeros títulos nacionais e continentais durante sua passagem pelo clube. De forma bem apropriada, sua última grande contribuição incluiu ajudar a equipe a garantir o título da Premier League na temporada 2024-2025.


  • Um legado marcado por recordes e consistência

    Além dos títulos, o legado de Salah é marcado por seus números impressionantes e por um nível de regularidade quase inigualável no terço final do campo.

    O “Rei Egípcio” quebrou inúmeros recordes durante sua passagem pelo clube. Com 191 gols, ele se tornou o maior artilheiro de todos os tempos do clube na Premier League e figurou consistentemente na disputa pela Chuteira de Ouro ano após ano.

    Os torcedores em Anfield responderam à sua última partida com uma enorme demonstração de emoção, prestando homenagem a um jogador que serviu como seu talismã indiscutível. A despedida emocionante refletiu seu status de lenda moderna, com a torcida garantindo que ele sentisse todo o peso de seu apreço antes de seguir para o próximo capítulo de sua carreira.


  • Mohamed Salah Egypt(C)Getty Images

    A incerteza paira sobre o próximo passo do egípcio

    Embora sua passagem pelo noroeste da Inglaterra tenha chegado ao fim, o jogador de 33 anos ainda não confirmou oficialmente onde atuará na próxima temporada. Continuam as especulações sobre uma possível transferência para a Liga Profissional da Arábia Saudita, onde ele é alvo de interesse há muito tempo, ou para a Major League Soccer, nos Estados Unidos.

    No entanto, o interesse continua alto na Europa, já que vários clubes de ponta do continente estariam interessados em contratá-lo como jogador sem vínculo. Por enquanto, Salah mantém sigilo sobre seu próximo destino, concentrando-se, em vez disso, no final emocionante de sua trajetória histórica com os Reds.

    Ele também se prepara para retornar ao Egito a fim de iniciar os preparativos para a Copa do Mundo da FIFA de 2026 com a seleção nacional.

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