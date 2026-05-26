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Mohamed Salah publica sua última mensagem sobre a “noite mais longa da minha vida” ao se despedir do Liverpool
Uma despedida emocionante dos torcedores de Anfield
O apito final contra o Brentford não marcou apenas o fim da temporada da Premier League; ele marcou o fim de um capítulo lendário para o Liverpool. Mohamed Salah, o homem que tem sido o ponto central do ataque dos Reds por quase uma década, despediu-se oficialmente do clube onde passou de um promissor ponta a um ícone mundial.
Usando sua conta oficial no Instagram para compartilhar seus sentimentos com milhões de torcedores, Salah postou uma foto sua dentro do Estádio de Anfield, cumprimentando a torcida pela última vez. Ele acompanhou a imagem com uma legenda comovente que refletia o peso do momento: “A noite mais longa da minha vida... Obrigado por tudo, mais uma vez.”
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O fim de uma jornada histórica de nove anos
A saída de Salah ocorre após uma incrível passagem de nove anos por Merseyside, durante a qual ele se consolidou como um dos jogadores mais prolíficos a vestir a famosa camisa vermelha.
Desde que chegou da Roma no verão de 2017 por uma quantia de aproximadamente £ 34 milhões (US$ 46 milhões), o jogador da seleção egípcia tem sido o principal catalisador do retorno do clube ao topo do futebol nacional e europeu.
Ele deixa Anfield com uma coleção de troféus que seria invejada por qualquer profissional, tendo conquistado inúmeros títulos nacionais e continentais durante sua passagem pelo clube. De forma bem apropriada, sua última grande contribuição incluiu ajudar a equipe a garantir o título da Premier League na temporada 2024-2025.
Um legado marcado por recordes e consistência
Além dos títulos, o legado de Salah é marcado por seus números impressionantes e por um nível de regularidade quase inigualável no terço final do campo.
O “Rei Egípcio” quebrou inúmeros recordes durante sua passagem pelo clube. Com 191 gols, ele se tornou o maior artilheiro de todos os tempos do clube na Premier League e figurou consistentemente na disputa pela Chuteira de Ouro ano após ano.
Os torcedores em Anfield responderam à sua última partida com uma enorme demonstração de emoção, prestando homenagem a um jogador que serviu como seu talismã indiscutível. A despedida emocionante refletiu seu status de lenda moderna, com a torcida garantindo que ele sentisse todo o peso de seu apreço antes de seguir para o próximo capítulo de sua carreira.
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A incerteza paira sobre o próximo passo do egípcio
Embora sua passagem pelo noroeste da Inglaterra tenha chegado ao fim, o jogador de 33 anos ainda não confirmou oficialmente onde atuará na próxima temporada. Continuam as especulações sobre uma possível transferência para a Liga Profissional da Arábia Saudita, onde ele é alvo de interesse há muito tempo, ou para a Major League Soccer, nos Estados Unidos.
No entanto, o interesse continua alto na Europa, já que vários clubes de ponta do continente estariam interessados em contratá-lo como jogador sem vínculo. Por enquanto, Salah mantém sigilo sobre seu próximo destino, concentrando-se, em vez disso, no final emocionante de sua trajetória histórica com os Reds.
Ele também se prepara para retornar ao Egito a fim de iniciar os preparativos para a Copa do Mundo da FIFA de 2026 com a seleção nacional.