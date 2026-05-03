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Mohamed Salah pede que o Liverpool finalmente ofereça uma despedida “especial” à lenda do clube que já nem joga mais pelos Reds
Um retorno tão esperado
Henderson deve fazer sua primeira aparição no gramado de Anfield desde sua saída repentina no verão de 2023, quando o Liverpool enfrentar o Brentford na última rodada da temporada. Ao contrário de muitos de seus companheiros da era Jurgen Klopp, a transferência imediata de Henderson para a Arábia Saudita fez com que ele nunca recebesse uma despedida formal da torcida local. Agora de volta à Premier League com o Brentford, o retorno do ex-capitão coincide com um dia em que Salah e Andy Robertson também devem estar sob os holofotes.
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Como reconhecer um líder
Em entrevista à TNT Sports, Salah destacou que a contribuição de Henderson para o sucesso recente do clube continua sendo inigualável por quase qualquer outra figura da atualidade. Ele disse: “Ele não teve a despedida que merecia, porque partiu imediatamente. As pessoas da cidade sabem o quanto isso significou para o Hendo também, por ter sido capitão do clube por 12 anos, mais do que eu, mais do que o Virg, mais do que qualquer um.
“Não sei como o clube vai lidar com isso, não tenho nenhum plano, não sei como os torcedores vão lidar com isso também. Mas realmente espero que façam algo especial por ele, porque ele foi um dos melhores jogadores deste clube e, sem ele e sem a sua presença no vestiário, não teríamos conquistado o que conquistamos.
"Então, espero sinceramente que os torcedores lhe dêem uma bela despedida. Espero mesmo, porque, mais uma vez, ele é alguém que vocês, que talvez não estejam no vestiário, não sabem muito bem o que se passa lá. Você (dirigindo-se a Steven Gerrard) sabe disso. Você jogou com ele, sabe o quanto ele é apaixonado e ama o clube, então eu realmente gostaria que o clube fizesse algo por ele e que os torcedores pudessem fazer algo especial por ele, porque este é o Liverpool e nós fazemos assim.”
A dor da separação
O próprio Henderson já havia admitido que deixar o Liverpool foi como um "rompimento" traumático, e disse: “Sair do Liverpool foi algo muito significativo e realmente difícil; em qualquer momento teria sido complicado, porque tinha sido a minha vida por tanto tempo e, de repente, tudo simplesmente se foi... então, passei por um período difícil depois disso.
“Não, eu não conseguia assistir a muitos jogos, e certamente não conseguia assistir ao Liverpool. Eu não assistia muito à Premier League naquela época… provavelmente escolhi o lugar certo para isso, já que estava do outro lado do mundo!
“Sim, foi difícil, mas quando você deixa o Liverpool — porque eu estava lá há tanto tempo, tinha um apego tão grande e dediquei grande parte da minha vida lá —, quando saí, achei realmente difícil, e acho que não importava o que eu fizesse ou para onde fosse.
“Não sei como me senti, parecia um rompimento, foi simplesmente difícil e acho que, se você perguntasse a muitos jogadores quando deixaram um clube, não apenas o Liverpool, mas quando você fica em um clube por tanto tempo e tem esse apego a ele, seja se aposentando ou seguindo em frente.
“Acho que por um tempo foi difícil, mas com o tempo as coisas mudam, você segue em frente, mas eu diria que aquele foi provavelmente o momento mais difícil.”
- AFP
Uma troca da guarda
A última rodada contra o Brentford será um marco emocional significativo para o Liverpool, marcando o fim definitivo de uma das épocas de maior sucesso da história do clube. Além do retorno de Henderson, as prováveis saídas de jogadores importantes como Salah e Robertson representam uma fase de transição crucial para o elenco antes da janela de transferências de verão. Com as metas de classificação para as competições europeias e uma nova direção se aproximando, o clube precisa equilibrar a nostalgia de uma despedida lendária com a necessidade urgente de se reconstruir para o futuro.