Mohamed Salah pede que o Liverpool finalmente ofereça uma despedida “especial” à lenda do clube que já nem joga mais pelos Reds

Em entrevista à TNT Sports, Salah destacou que a contribuição de Henderson para o sucesso recente do clube continua sendo inigualável por quase qualquer outra figura da atualidade. Ele disse: “Ele não teve a despedida que merecia, porque partiu imediatamente. As pessoas da cidade sabem o quanto isso significou para o Hendo também, por ter sido capitão do clube por 12 anos, mais do que eu, mais do que o Virg, mais do que qualquer um.

“Não sei como o clube vai lidar com isso, não tenho nenhum plano, não sei como os torcedores vão lidar com isso também. Mas realmente espero que façam algo especial por ele, porque ele foi um dos melhores jogadores deste clube e, sem ele e sem a sua presença no vestiário, não teríamos conquistado o que conquistamos.

"Então, espero sinceramente que os torcedores lhe dêem uma bela despedida. Espero mesmo, porque, mais uma vez, ele é alguém que vocês, que talvez não estejam no vestiário, não sabem muito bem o que se passa lá. Você (dirigindo-se a Steven Gerrard) sabe disso. Você jogou com ele, sabe o quanto ele é apaixonado e ama o clube, então eu realmente gostaria que o clube fizesse algo por ele e que os torcedores pudessem fazer algo especial por ele, porque este é o Liverpool e nós fazemos assim.”