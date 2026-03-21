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Mohamed Salah ouviu de uma lenda do Liverpool que “caiu de um precipício”, enquanto o astro egípcio é responsabilizado pela surpreendente derrota na defesa do título da Premier League
Souness: Salah escapou do declínio gradual
Souness parece ter visto o suficiente nesta temporada para se decidir. O ex-meio-campista esteve no Community Shield em agosto e saiu de lá com dúvidas, na esperança de que alguns jogos ajudassem Salah a se recuperar. Agora, em março, sua opinião não mudou.
“O que acontece, na minha opinião e pela minha experiência, é que a carreira de um jogador segue um de dois caminhos. Quando você chega à faixa dos 33-34 anos, ou é uma queda vertiginosa, ou é um declínio gradual. Acho que Salah está no primeiro caso”, disse Souness ao Daily Mail. “Fui assistir ao primeiro jogo da temporada, o Community Shield contra o Crystal Palace, e estava sentado ao lado do meu filho pequeno. Eu disse: ‘Não sei o que há de errado com ele?’ E então pensei: talvez ele precise de meia dúzia de jogos para entrar no ritmo. Mas ele nunca melhorou.”
Os números parecem corroborar sua opinião. Salah contribuiu com 10 gols e nove assistências em todas as competições nesta temporada. Nesta mesma fase da campanha passada, ele somava 44 contribuições para gols. Na temporada anterior, 34. Sua marca mais baixa em qualquer temporada anterior foi 27. O total deste ano, de 19, é de longe o pior de sua carreira no Liverpool.
- AFP
Impacto negativo sobre Liverpool
Para o ex-jogador do Liverpool, o problema não é apenas o desempenho individual de Salah, mas o impacto que sua queda de rendimento teve sobre o restante do vestiário. “Seus números caíram drasticamente, e ele é a principal razão pela qual o Liverpool está tendo uma temporada medíocre. Porque, dentro desse grupo de jogadores, há alguns que estão sofrendo com isso, outros que estão sentindo a negatividade que paira no ar, e não estão reagindo muito bem a isso. E quando você está nessa posição, precisa de grandes jogadores para se levantarem e assumirem a responsabilidade. O melhor dele já ficou para trás, não há dúvida disso. A primeira pessoa a saber disso é você mesmo, e isso acontece com todo mundo. Não vejo mais aquele brilho. Acho que, se você está procurando a principal razão para a fase instável do Liverpool, é porque ele não tem marcado gols. Ele tem sido, há seis, sete anos, o jogador de referência do Liverpool. Ele mudou completamente os jogos quando as coisas não estavam indo bem para o time. Ele é um grande jogador, um grande nome do Liverpool, mas sua melhor temporada já ficou para trás.”
O Liverpool derrota o Galatasaray na Liga dos Campeões
Como era de se esperar, Souness acredita que o Liverpool deveria se separar de Salah no final da temporada, apesar de o egípcio ainda ter contrato até 2027. Na vitória do Liverpool por 4 a 1 no placar agregado sobre o Galatasaray, que garantiu a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões, Salah marcou um gol, mas, em vez de elogiar o campeão da Premier League da última temporada, ele preferiu criticar duramente o adversário. “Achei o Galatasaray excepcionalmente fraco. Eu esperava muito mais deles. Eles não acreditavam que poderiam conseguir um resultado. E o Liverpool, tudo bem, você só pode vencer quem está na sua frente, mas o Liverpool não é o mesmo time do ano passado. A noite de quarta-feira foi um bom jogo para eles porque o adversário era muito fraco.”
- Getty Images Sport
Souness critica duramente os rivais da Premier League
Souness não parou por aí depois de ter falado sobre Salah e o Liverpool. Ele apostou que o Arsenal vai ganhar o campeonato e tirar o título do clube, embora tenha questionado os métodos que os ajudaram a chegar à posição atual. “O Arsenal se sai muito bem ao cercar e bloquear os goleiros. Adoro o termo 'guru das cobranças de falta'. O guru deles se resume a cometer faltas no goleiro. É tão simples quanto isso, preto no branco. Para ter sucesso nas cobranças de falta, você precisa de um excelente cobrador, precisa de jogadores que vão para cima da bola e, então, coloca o cara que comete a falta no goleiro. Não é ciência espacial.”
O Chelsea e Liam Rosenior também não escaparam da guerra total de Souness contra a elite da Premier League. Ele acrescentou: “O Chelsea é um grupo de jovens reunidos sem uma direção real. Acho que o técnico se esforça demais com sua terminologia. Dando ‘tarefas’ aos jogadores. Se o técnico dissesse isso para mim, eu teria rido na cara dele. Acho que ele se esforça demais para parecer um técnico de ponta, com sua linguagem corporal e o que diz. Portanto, não foi nenhuma surpresa para mim o Chelsea ser eliminado da Liga dos Campeões.”
Aparentemente, o escocês não ficou nada impressionado com o desenrolar da temporada da Premier League. Seja pela forma de Salah ou pelas artimanhas do Arsenal, o ex-jogador do Liverpool claramente acha que este ano é para ser esquecido.
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