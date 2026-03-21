Mohamed Salah ouviu de uma lenda do Liverpool que “caiu de um precipício”, enquanto o astro egípcio é responsabilizado pela surpreendente derrota na defesa do título da Premier League

Souness parece ter visto o suficiente nesta temporada para se decidir. O ex-meio-campista esteve no Community Shield em agosto e saiu de lá com dúvidas, na esperança de que alguns jogos ajudassem Salah a se recuperar. Agora, em março, sua opinião não mudou.

“O que acontece, na minha opinião e pela minha experiência, é que a carreira de um jogador segue um de dois caminhos. Quando você chega à faixa dos 33-34 anos, ou é uma queda vertiginosa, ou é um declínio gradual. Acho que Salah está no primeiro caso”, disse Souness ao Daily Mail. “Fui assistir ao primeiro jogo da temporada, o Community Shield contra o Crystal Palace, e estava sentado ao lado do meu filho pequeno. Eu disse: ‘Não sei o que há de errado com ele?’ E então pensei: talvez ele precise de meia dúzia de jogos para entrar no ritmo. Mas ele nunca melhorou.”

Os números parecem corroborar sua opinião. Salah contribuiu com 10 gols e nove assistências em todas as competições nesta temporada. Nesta mesma fase da campanha passada, ele somava 44 contribuições para gols. Na temporada anterior, 34. Sua marca mais baixa em qualquer temporada anterior foi 27. O total deste ano, de 19, é de longe o pior de sua carreira no Liverpool.