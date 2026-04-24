Getty Images Sport
Traduzido por
Mohamed Salah no Real Madrid? A lenda dos Blancos, Fernando Hierro, afirma que “tudo é possível”, enquanto o astro egípcio se prepara para deixar o Liverpool como jogador sem contrato
Estrela egípcia entra nos últimos meses de contrato
Salah está prestes a encerrar sua trajetória repleta de títulos no Liverpool, após chegar a um acordo para rescindir seu contrato um ano antes do previsto neste verão. O jogador de 33 anos continuou sendo uma figura fundamental em Merseyside nesta temporada, marcando 12 gols e dando nove assistências em 38 partidas em todas as competições. Apesar do intenso interesse de clubes de todo o mundo, o jogador da seleção egípcia afirma que ainda não tomou nenhuma decisão definitiva sobre seu próximo destino quando se tornar jogador de livre.
- Getty Images Sport
"Um verdadeiro fenômeno do futebol"
Hierro, que conquistou três títulos da Liga dos Campeões com o Real Madrid, acredita que Salah possui a qualidade de nível mundial necessária para se destacar na La Liga. O ex-zagueiro insistiu que a adaptabilidade e a experiência do atacante o tornariam um trunfo para qualquer time de elite, incluindo o Real Madrid ou o Barcelona.
Ao discutir a possibilidade do craque do Liverpool chegar ao Santiago Bernabéu, Hierro disse ao ON Sport: “Salah no Real Madrid? Claro, eu adoraria isso. Salah é um jogador excepcional em todos os sentidos da palavra. Ninguém pode negar seu enorme impacto no Liverpool e as conquistas que ele alcançou, especialmente a conquista da Premier League. Eu adoraria vê-lo no Real Madrid — tudo é possível no futebol.
“Salah é o tipo de jogador que qualquer clube do mundo gostaria de contratar. Ele é excepcional e tem um impacto direto em campo. Não é apenas um grande jogador; é um verdadeiro fenômeno do futebol que faz a diferença onde quer que jogue.
"Imagine-o na La Liga, seja no Real Madrid ou no Barcelona — seria um grande impulso para a competição. Ele tem a qualidade, a experiência e a capacidade de se adaptar a qualquer time ou estilo de jogo. No fim das contas, Mohamed Salah é um jogador de ‘topo’ em todos os sentidos. Qualquer clube do mundo teria orgulho de tê-lo… então, por que não vê-lo um dia no Real Madrid? Tudo é possível no futebol.”
O interesse da Arábia Saudita continua sendo histórico
Durante seu mandato como diretor esportivo do Al-Nassr na temporada 2024-25, Hierro acompanhou a situação de Salah, mas constatou que o jogador estava comprometido com suas obrigações na Premier League naquele momento. Embora rumores frequentemente associassem o ponta a uma transferência para o Oriente Médio, Hierro esclareceu que as negociações oficiais nunca chegaram a um estágio avançado.
Refletindo sobre as tentativas anteriores de atrair o astro para a Liga Profissional da Arábia Saudita e as prioridades do jogador, Hierro acrescentou: “De fato, houve muitas notícias no passado sobre a possibilidade de Mohamed Salah se transferir para a Liga Profissional da Arábia Saudita, mas, no fim das contas, a decisão sempre cabe ao jogador. Naquela época [na última temporada], seu foco principal era o Liverpool, o que é completamente normal para um jogador do seu nível.
“Do nosso lado, como em qualquer gestão esportiva, quando surge um nome como Mohamed Salah, isso naturalmente atrai grande interesse, pois ele é um jogador excepcional que agregaria valor a qualquer time do mundo. Portanto, sim, em princípio, é impossível rejeitar a ideia de contratar um jogador dessa qualidade — na verdade, seria uma honra para qualquer clube.
“No entanto, é preciso enfatizar que a maior parte do que foi noticiado permaneceu no âmbito dos rumores e não chegou a fases avançadas, especialmente considerando o compromisso do jogador com seu clube naquela época.”
- Getty Images Sport
O legado se completa em Anfield
Salah deixará a Premier League como um dos jogadores mais prolíficos de todos os tempos, tendo conquistado todos os principais títulos, incluindo a Liga dos Campeões, a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes da FIFA. Sua decisão de se tornar um jogador sem contrato neste verão provavelmente desencadeará uma acirrada disputa entre os clubes de elite da Europa e os gigantes financeiros da Liga Profissional da Arábia Saudita. Com sua capacidade de atuar no mais alto nível ainda evidente, sua próxima escolha definirá o capítulo final de uma carreira notável.