Mohamed Salah no Real Madrid? A lenda dos Blancos, Fernando Hierro, afirma que “tudo é possível”, enquanto o astro egípcio se prepara para deixar o Liverpool como jogador sem contrato

Hierro, que conquistou três títulos da Liga dos Campeões com o Real Madrid, acredita que Salah possui a qualidade de nível mundial necessária para se destacar na La Liga. O ex-zagueiro insistiu que a adaptabilidade e a experiência do atacante o tornariam um trunfo para qualquer time de elite, incluindo o Real Madrid ou o Barcelona.

Ao discutir a possibilidade do craque do Liverpool chegar ao Santiago Bernabéu, Hierro disse ao ON Sport: “Salah no Real Madrid? Claro, eu adoraria isso. Salah é um jogador excepcional em todos os sentidos da palavra. Ninguém pode negar seu enorme impacto no Liverpool e as conquistas que ele alcançou, especialmente a conquista da Premier League. Eu adoraria vê-lo no Real Madrid — tudo é possível no futebol.

“Salah é o tipo de jogador que qualquer clube do mundo gostaria de contratar. Ele é excepcional e tem um impacto direto em campo. Não é apenas um grande jogador; é um verdadeiro fenômeno do futebol que faz a diferença onde quer que jogue.

"Imagine-o na La Liga, seja no Real Madrid ou no Barcelona — seria um grande impulso para a competição. Ele tem a qualidade, a experiência e a capacidade de se adaptar a qualquer time ou estilo de jogo. No fim das contas, Mohamed Salah é um jogador de ‘topo’ em todos os sentidos. Qualquer clube do mundo teria orgulho de tê-lo… então, por que não vê-lo um dia no Real Madrid? Tudo é possível no futebol.”