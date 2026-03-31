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Mohamed Salah não é Cristiano Ronaldo! O Liverpool não encontrou “nenhum interessado” na superestrela egípcia quando abriu espaço para propostas de transferência
O Liverpool vai dispensar Salah do último ano de contrato
Como resultado, o jogador eleito três vezes o Melhor Jogador do Ano pela PFA deixará Anfield sem receber nada no final da atual temporada. Seu contrato em Merseyside tem validade até o verão de 2027, mas os últimos 12 meses desse acordo estão sendo rescindidos.
Purslow acredita que os Reds teriam recebido ofertas pelo seu ala, autor de 255 gols, em determinado momento, depois de vê-lo disparar críticas explosivas contra o clube quando ficou no banco em dezembro de 2025, mas tiveram dificuldade em despertar interesse.
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Ronaldo continua em alta aos 41 anos
O craque português Ronaldo, cujo futuro na Liga Profissional da Arábia Saudita tem sido questionado, teria uma cláusula de rescisão de € 50 milhões (£ 43 milhões/$ 58 milhões) em seu contrato com o Al-Nassr. Afirma-se que times de toda a Europa e da MLS estariam dispostos a acionar essa cláusula para contratar o astro de 41 anos, ex-jogador do Manchester United, Real Madrid e Juventus.
Em contrapartida, ninguém está disposto a gastar tanto com Salah e, ao mesmo tempo, arcar com seu suposto salário de £ 400 mil por semana. Com isso em mente, Purslow explicou por que a iminente saída como agente livre faz sentido para todas as partes envolvidas.
Por que o Liverpool está concordando em deixar Salah sair sem custo
Ele explicou ao podcast “The Football Boardroom” por que o Liverpool está se desfazendo de um jogador que já foi considerado seu maior tesouro: “Pode haver muitas razões para isso, mas a dura realidade é que o desempenho de Mo Salah caiu drasticamente.
“De forma elegante e inteligente, isso decorre de um fato óbvio: após a famosa briga, em que Mo basicamente criticou Arne Slot. Foi uma briga muito significativa e, na época, dissemos que provavelmente levaria a algum tipo de separação. É o equivalente, no futebol, a um divórcio sem culpa. É bom para ambas as partes.
“O que aconteceu entre a briga e agora, acho que podemos concluir com segurança que o Liverpool estaria de olho no mercado de transferências para encontrar uma saída para uma situação muito complicada com Mo.
“Suspeito que eles descobriram, talvez para sua surpresa, que não havia mercado para Mo, onde alguém fosse comprar um jogador com 18 meses restantes de contrato por milhões e milhões de libras.
“Os fatos frios e concretos são: um jogador da idade de Mo, cujo desempenho caiu, com dúvidas permanentes, mas certamente significativas nesta temporada, ganhando mais de 300 mil libras por semana, não havia um mercado de transferências para Mo onde ele ganharia a mesma quantia ou mais e o Liverpool receberia milhões de libras para liberá-lo.
“Os dois critérios aqui no futebol de elite são salário, idade e perfil. Há um número minúsculo de megaestrelas do futebol que foram transferidas por valores altíssimos na casa dos 35 anos. Cristiano Ronaldo é um deles, e as pessoas esperavam que Salah fosse outro Ronaldo.”
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Ronaldo gerou 100 milhões de euros aos 33 anos
Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, foi transferido do Real Madrid para a Juventus por € 100 milhões (£ 87 milhões/$ 115 milhões) em 2018. Ele tinha 33 anos na época. Salah chegou a uma fase semelhante da carreira, com sua reputação no futebol mundial ainda em alta, mas deixará o Liverpool como campeão da Premier League e da Liga dos Campeões sem que a clube receba qualquer quantia pela sua saída.