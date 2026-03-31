Mohamed Salah não é Cristiano Ronaldo! O Liverpool não encontrou “nenhum interessado” na superestrela egípcia quando abriu espaço para propostas de transferência

Ele explicou ao podcast “The Football Boardroom” por que o Liverpool está se desfazendo de um jogador que já foi considerado seu maior tesouro: “Pode haver muitas razões para isso, mas a dura realidade é que o desempenho de Mo Salah caiu drasticamente.

“De forma elegante e inteligente, isso decorre de um fato óbvio: após a famosa briga, em que Mo basicamente criticou Arne Slot. Foi uma briga muito significativa e, na época, dissemos que provavelmente levaria a algum tipo de separação. É o equivalente, no futebol, a um divórcio sem culpa. É bom para ambas as partes.

“O que aconteceu entre a briga e agora, acho que podemos concluir com segurança que o Liverpool estaria de olho no mercado de transferências para encontrar uma saída para uma situação muito complicada com Mo.

“Suspeito que eles descobriram, talvez para sua surpresa, que não havia mercado para Mo, onde alguém fosse comprar um jogador com 18 meses restantes de contrato por milhões e milhões de libras.

“Os fatos frios e concretos são: um jogador da idade de Mo, cujo desempenho caiu, com dúvidas permanentes, mas certamente significativas nesta temporada, ganhando mais de 300 mil libras por semana, não havia um mercado de transferências para Mo onde ele ganharia a mesma quantia ou mais e o Liverpool receberia milhões de libras para liberá-lo.

“Os dois critérios aqui no futebol de elite são salário, idade e perfil. Há um número minúsculo de megaestrelas do futebol que foram transferidas por valores altíssimos na casa dos 35 anos. Cristiano Ronaldo é um deles, e as pessoas esperavam que Salah fosse outro Ronaldo.”