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Mohamed Salah “merece plenamente” as calorosas homenagens do Liverpool, enquanto Arne Slot espera que o herói que está de saída consiga conquistar mais dois troféus para a coleção
Slot presta homenagem a um ícone de Anfield
Slot comentou a declaração pública de Salah de que deixará o Liverpool quando seu contrato expirar neste verão. Em declarações antes da partida das quartas de final da FA Cup contra o Manchester City, o holandês demonstrou grande admiração por um jogador que marcou uma era em Merseyside, insistindo que a recepção por parte dos torcedores e da mídia tem sido totalmente justificada.
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Troféus e cronometragem
O atacante egípcio tem sido a pedra angular do sucesso do clube há quase uma década, e seu técnico acredita que a atual onda de emoção é um reflexo adequado do impacto que ele causou. E, apesar de sua saída ter sido confirmada, Slot enfatizou que Salah continua focado em sua última missão em Anfield.
“Ele está em forma? Sim, está”, disse Slot aos repórteres. “Treinou ontem e hoje, está disponível. O que aconteceu desde que ele anunciou é o que ele merece totalmente. Uma carreira incrível neste clube, a cada três dias, conquistando troféus; vi uma foto linda dele em frente a todos os troféus que ganhou, então espero que ele consiga somar mais dois antes do fim da temporada.”
“Um impulso? Para o clube, talvez, mas para o Mo isso não importa; é o que ele tem demonstrado: está sempre disponível na melhor forma possível e isso não muda; ele sempre deu tudo por este clube ao longo de todos esses anos. Espero que ele possa dar ainda mais, mas isso não é realista, porque ele já deu tudo o que tinha. Se tivermos um Mo na forma em que ele tem estado há tantos anos, isso será uma grande ajuda para nós.”
O legado de Salah em Anfield
O jogador da seleção egípcia chegou ao Liverpool vindo da Roma em 2017. Desde então, tornou-se um dos favoritos na região de Merseyside, marcando um total de 255 gols e dando 122 assistências em 435 partidas em todas as competições. Salah também conquistou nove títulos em Anfield, incluindo a Liga dos Campeões, além de ter recebido inúmeros prêmios individuais no futebol inglês.
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E agora?
Depois de enfrentar o City na FA Cup, os Reds voltarão imediatamente sua atenção para a Liga dos Campeões, onde enfrentarão o Paris Saint-Germain nas quartas de final. Em seguida, retornarão à Premier League para enfrentar o Fulham, com a equipe dos Reds ocupando a quinta posição com 49 pontos em 31 partidas, seis pontos atrás dos três primeiros colocados.