Mohamed Salah “merece plenamente” as calorosas homenagens do Liverpool, enquanto Arne Slot espera que o herói que está de saída consiga conquistar mais dois troféus para a coleção

O atacante egípcio tem sido a pedra angular do sucesso do clube há quase uma década, e seu técnico acredita que a atual onda de emoção é um reflexo adequado do impacto que ele causou. E, apesar de sua saída ter sido confirmada, Slot enfatizou que Salah continua focado em sua última missão em Anfield.

“Ele está em forma? Sim, está”, disse Slot aos repórteres. “Treinou ontem e hoje, está disponível. O que aconteceu desde que ele anunciou é o que ele merece totalmente. Uma carreira incrível neste clube, a cada três dias, conquistando troféus; vi uma foto linda dele em frente a todos os troféus que ganhou, então espero que ele consiga somar mais dois antes do fim da temporada.”

“Um impulso? Para o clube, talvez, mas para o Mo isso não importa; é o que ele tem demonstrado: está sempre disponível na melhor forma possível e isso não muda; ele sempre deu tudo por este clube ao longo de todos esses anos. Espero que ele possa dar ainda mais, mas isso não é realista, porque ele já deu tudo o que tinha. Se tivermos um Mo na forma em que ele tem estado há tantos anos, isso será uma grande ajuda para nós.”