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Moataz Elgammal
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Mohamed Salah marca seu primeiro hat-trick pelo Trabzonspor na goleada sobre o Galatasaray na Superliga Turca

M. Salah
Trabzonspor
Trabzonspor x Galatasaray
Galatasaray
Campeonato Turco

Mohamed Salah teve uma atuação excepcional no sábado, marcando seu primeiro hat-trick e dando uma assistência para liderar o Trabzonspor em uma contundente vitória por 4 a 0 sobre o Galatasaray na Super Lig turca. O capitão do Egito teve um início incrível de carreira na Turquia, quebrando recordes antigos e provando que continua sendo um dos atacantes mais perigosos do futebol mundial.

  • Uma atuação dominante contra o Galatasaray

    Salah abriu o placar para o Trabzonspor aos quatro minutos da partida de sábado, finalizando com brilhantismo após uma arrancada individual desde o meio-campo. Depois, ampliou a vantagem aos 43 minutos, pouco antes do intervalo. Salah não parou por aí, completando seu hat-trick aos 80 minutos e dando uma assistência para coroar uma notável vitória por 4 a 0.

    Segundo a Opta, Salah se tornou agora o primeiro jogador estrangeiro a marcar em seus três primeiros jogos em casa pelo Trabzonspor na Super Lig turca desde a temporada 2000-01.

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    Na caça a Burak Yilmaz

    Salah vive fase sensacional desde que chegou à Turquia na janela de transferências de verão. Ele já soma sete gols em suas primeiras seis partidas pela liga pelo Trabzonspor, o que faz dele o atual artilheiro da Super Lig turca.

    Esse número impressionante significa que ele agora está a apenas um gol de igualar o recorde do clube, que pertence a Burak Yilmaz, autor de oito gols nas seis primeiras partidas da campanha 2011-12. O Trabzonspor claramente tem se beneficiado de sua presença, enquanto Salah continua a demonstrar o faro de gol de elite que definiu sua histórica passagem de nove anos pelo Liverpool no futebol inglês.


  • Fazendo história em Trabzon

    Salah já havia anunciado sua chegada em grande estilo antes de sábado, tendo marcado duas vezes contra o Istanbul Basaksehir na segunda rodada. Depois, deu sequência com outro gol crucial contra o Genclerbirligi na quarta rodada. Ao balançar as redes contra o Galatasaray, Salah garantiu que seu nome já esteja gravado nos livros de história do Trabzonspor. O Galatasaray teve dificuldades para contê-lo e foi completamente dominado, enquanto Salah comandava cada ataque perigoso do time da casa ao longo do emocionante confronto.

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  • FBL-EUR-C3-FERENCVAROS-TRABZONSPORAFP

    O que vem a seguir para Salah?

    Salah agora deixará o Trabzonspor temporariamente para se juntar à seleção do Egito na próxima pausa internacional. Ele buscará levar sua excelente forma no clube para o cenário internacional. Após seus compromissos com o Egito, Salah retornará à Turquia, enquanto o Trabzonspor se prepara para enfrentar o Samsunspor em 10 de outubro, na esperança de ajudar o clube a subir ainda mais na tabela da liga.

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