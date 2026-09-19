AFP
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Mohamed Salah marca seu primeiro hat-trick pelo Trabzonspor na goleada sobre o Galatasaray na Superliga Turca
Uma atuação dominante contra o Galatasaray
Salah abriu o placar para o Trabzonspor aos quatro minutos da partida de sábado, finalizando com brilhantismo após uma arrancada individual desde o meio-campo. Depois, ampliou a vantagem aos 43 minutos, pouco antes do intervalo. Salah não parou por aí, completando seu hat-trick aos 80 minutos e dando uma assistência para coroar uma notável vitória por 4 a 0.
Segundo a Opta, Salah se tornou agora o primeiro jogador estrangeiro a marcar em seus três primeiros jogos em casa pelo Trabzonspor na Super Lig turca desde a temporada 2000-01.
- AFP
Na caça a Burak Yilmaz
Salah vive fase sensacional desde que chegou à Turquia na janela de transferências de verão. Ele já soma sete gols em suas primeiras seis partidas pela liga pelo Trabzonspor, o que faz dele o atual artilheiro da Super Lig turca.
Esse número impressionante significa que ele agora está a apenas um gol de igualar o recorde do clube, que pertence a Burak Yilmaz, autor de oito gols nas seis primeiras partidas da campanha 2011-12. O Trabzonspor claramente tem se beneficiado de sua presença, enquanto Salah continua a demonstrar o faro de gol de elite que definiu sua histórica passagem de nove anos pelo Liverpool no futebol inglês.
Fazendo história em Trabzon
Salah já havia anunciado sua chegada em grande estilo antes de sábado, tendo marcado duas vezes contra o Istanbul Basaksehir na segunda rodada. Depois, deu sequência com outro gol crucial contra o Genclerbirligi na quarta rodada. Ao balançar as redes contra o Galatasaray, Salah garantiu que seu nome já esteja gravado nos livros de história do Trabzonspor. O Galatasaray teve dificuldades para contê-lo e foi completamente dominado, enquanto Salah comandava cada ataque perigoso do time da casa ao longo do emocionante confronto.
- AFP
O que vem a seguir para Salah?
Salah agora deixará o Trabzonspor temporariamente para se juntar à seleção do Egito na próxima pausa internacional. Ele buscará levar sua excelente forma no clube para o cenário internacional. Após seus compromissos com o Egito, Salah retornará à Turquia, enquanto o Trabzonspor se prepara para enfrentar o Samsunspor em 10 de outubro, na esperança de ajudar o clube a subir ainda mais na tabela da liga.
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